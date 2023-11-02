بعضُ الأدوية المستخدمة في معالجة أعراض الاضطرابات اللاإرادية أو المستقلّة
العَرَض
الدواء
تأثير الدواء
مكمِّلات الألياف (مثل النخالة bran أو السِّيليوم psyllium)
مُلينات البراز (مثل الدوكوسات docusate أو اللاكتولوز lactulose أو غليكول بولي إيِثيلين polyethylene glycol)
تُضيف مكمّلات الألياف كتلة إلى البراز وبالتالي تحفز التقلصات الطبيعية للأمعاء.تساعد مكمّلاتُ الألياف ومليّنات البراز على تحريك الطعام عبر الأمعاء بسرعة أكبر.
الامتلاء في المعدة
دومبيريدون domperidone
إريثرومَيْسين erythromycin
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
تعمل هذه الأدويةُ على تنبيه التقلُّصات في السبيل الهضمي، وبذلك تساعد على نقل الطعام من خلاله بسرعة أكبر.
أفانافيل Avanafil
سيلدينافيل Sildenafil
تادالافيل Tadalafil
فاردينافيل Vardenafil
تزيد هذه الأدويةُ من تكرار الانتصاب، وصلابته، ومدته.
انخفاض ضغط الدَّم الانتصابي (انخفاض مفرط في ضغط الدَّم عندما يقف الشخص)
فلودروكورتيزون Fludrocortisone
يساعد هذا الدواءُ الجسمَ على الاحتفاظ بالملح، وبذلك يساعد على المحافظة على حجم الدَّم وضغطه.
دروكسيدوبا Droxidopa
ميدُودرين Midodrine
يؤدي استعمالُ هذه الأدوية إلى تضيُّق (أو تقلُّص) الشرايين الصغيرة (الشُّرينات)، وبذلك يساعد على الحفاظ على ضغط الدَّم.
ميرابغرون Mirabegron
أوكسي بوتينين Oxybutynin
تامسُولوسين Tamsulosin
تولتيرودين Tolterodine
تُرخي هذه الأدوية عضلاتِ المثانة مُفرِطة النشاط.
بيثانيكول Bethanechol
يُحفِّز هذا الدواء تقلصات المثانة، وبذلك يساعد على إفراغها.