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بعضُ الأدوية المستخدمة في معالجة أعراض الاضطرابات اللاإرادية أو المستقلّة

العَرَض

الدواء

تأثير الدواء

إمساك

مكمِّلات الألياف (مثل النخالة bran أو السِّيليوم psyllium)

مُلينات البراز (مثل الدوكوسات docusate أو اللاكتولوز lactulose أو غليكول بولي إيِثيلين polyethylene glycol)

تُضيف مكمّلات الألياف كتلة إلى البراز وبالتالي تحفز التقلصات الطبيعية للأمعاء.تساعد مكمّلاتُ الألياف ومليّنات البراز على تحريك الطعام عبر الأمعاء بسرعة أكبر.

الامتلاء في المعدة

دومبيريدون domperidone

إريثرومَيْسين erythromycin

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

تعمل هذه الأدويةُ على تنبيه التقلُّصات في السبيل الهضمي، وبذلك تساعد على نقل الطعام من خلاله بسرعة أكبر.

عَدم القدرة على الانتصاب

أفانافيل Avanafil

سيلدينافيل Sildenafil

تادالافيل Tadalafil

فاردينافيل Vardenafil

تزيد هذه الأدويةُ من تكرار الانتصاب، وصلابته، ومدته.

انخفاض ضغط الدَّم الانتصابي (انخفاض مفرط في ضغط الدَّم عندما يقف الشخص)

فلودروكورتيزون Fludrocortisone

يساعد هذا الدواءُ الجسمَ على الاحتفاظ بالملح، وبذلك يساعد على المحافظة على حجم الدَّم وضغطه.

دروكسيدوبا Droxidopa

ميدُودرين Midodrine

يؤدي استعمالُ هذه الأدوية إلى تضيُّق (أو تقلُّص) الشرايين الصغيرة (الشُّرينات)، وبذلك يساعد على الحفاظ على ضغط الدَّم.

الرغبة الملحّة بالتبول، وتكرار التبول، وسلس البول

ميرابغرون Mirabegron

أوكسي بوتينين Oxybutynin

تامسُولوسين Tamsulosin

تولتيرودين Tolterodine

تُرخي هذه الأدوية عضلاتِ المثانة مُفرِطة النشاط.

احتباس البول

بيثانيكول Bethanechol

يُحفِّز هذا الدواء تقلصات المثانة، وبذلك يساعد على إفراغها.

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