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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعض الأدوية المستخدَمة في علاج نوبات الشقيقة

النوع

أمثلة

بعض التأثيرات الجانبية

الوقاية

الأدوية المضادة للاختلاج

ديفالبروكس Divalproex

فالبروات Valproate

تساقط الشعر والانزعاج المعِديّ وخلل وظائف الكبد والميل إلى النزف والرُعاش وزيادة الوزن

لا تُسْتَعمل عندَ النساء الحوامل اللواتي يعانين من الشقيقة

توبيرامات topiramate

نَقص الوَزن والتَّخليط الذهنِي والاكتئاب

حاصرات بيتا Beta-blockers

أتينولول Atenolol

ميتوبرولول Metoprolol

نادولول Nadolol

بروبرانولول Propranolol

تيمُولول Timolol

التشنّج القصبي bronchospasm وتباطؤ سرعة القلب بشكلٍ غير طبيعي (بطء القلب bradycardia) والتعب والأرق وتفاقم قصور القلب وخلل الوظيفة الجنسية

تغيّرات في مستويات سكَّر الدَّم (مما قَد يجعل من الصعب على الأطباء معرفة متى تُصبح مستوياتُ السكر في الدم منخفضة جدًا عند المصابين بالسكّري)

مع بعض حاصرات بيتا، تأثيرات سلبية في مستويات الشحوم

ذِيفَان الوَشيقِيَّة botulinum toxin (يستخدم لحصر نشاط العصب)

ذيفان الوشيقية من النوع أ OnabotulinumtoxinA

ألم وتيبُّس العنق

ضعف عضلات الوجه وأحيَانًا العنق

حاصراتُ قنوات الكالسيوم

فيراباميل Verapamil

الدوخة وانخفاض ضغط الدم والضعف

الإمساك

ديتانات*

لازميديتان Lasmiditan

الدوخة والنعاس

الأجسام المُضادَّة الوحيدة النسيلة Monoclonal antibodies

إرينوماب Erenumab

فريمانيزوماب Fremanezumab

غالكانيزوماب Galcanezumab

ويُعدُّ الألم والحِكَّة في موضع الحقن هما الأثرين الجانبيَّين الأكثر شُيُوعًا لهذا الدواء.

ردود فعل تحسُّسية في حالاتٍ نادرة جدًا

مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants

أميتريبتيلين Amitriptyline

النعاس وزيادة الوزن وزيادة معدّل ضربات القلب وجفاف الفم والتَّخليط الذهنِي والإمساك

لمُعالَجة نوبات الشقيقة الشديدة

الأدوية المُضادَّة للقيء (تُستخدَم لتخفيف الغثيان)

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

بروكلوربيرازين Prochlorperazine

انخفاض ضغط الدم والنعاس والحركات اللاإرادية والتشنّجات العضلية

مشتقّات الإرغُوت Ergot derivatives

ثُنائِيّ هيدروأرغوتامِين Dihydroergotamine

صداع الإفراط في تناول الأدوية (صداع ارتِدادِيّ) إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرر جدًا

الغثيان والتقيؤ والتشنّج العضلي البسيط

نادرًا، ألم في الصدر بسبب التروية الدموية غير الكافية لعضلة القلب (الذبحة angina)

جِيبانات gepants*

ريميغيبانت Rimegepant

يورجيبانت Ubrogepant

خفيفة

التريبتانات (5-هِدروكسي تريبتامين [5-HT] أو منبِّهات السيروتونين)

ألموتريبتان almotriptan

إليتريبتان Eletriptan

فروفاتريبتان Frovatriptan

ناراتريبتان Naratriptan

ريزاتريبتان Rizatriptan

سوماتريبتان Sumatriptan

زولميتريبتان Zolmitriptan

صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا

الاحمرار والوخز والدوخة والنعاس والغثيان والإحساس بالضغط أو الألم في الحلق أو الصدر

الأفيونات

كودئين Codeine

ميبيريدين Meperidine

أوكزيكودون Oxycodone

صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا

تباطؤ التنفُّس والإمساك واحتباس البول والنُّعاس والغثيان

مُعالجة الشقيقة الخفيفة إلى المتوسّطة

المسكِّنات

أسيتامينوفين Acetaminophen

صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا

طفح جلدي أحيَانًا

الأدوية المُضادَّة للإقياء

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

بروكلوربيرازين Prochlorperazine

انخفاض ضغط الدم والنعاس والحركات اللاإرادية والتشنّجات العضلية

مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs

أسبرين Aspirin

إيبوبروفين Ibuprofen

إندوميثاسين Indomethacin

كيتورولاك Ketorolac

نابروكسين Naproxen

صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا

التهاب المعدة (Gastritis) والقرحة المعدية peptic ulcers

بالنسبة إلى الإندوميتاسين، تفاقم الاكتئاب والاختلاجات والرُعاش مع ضعف في الحركة وتيبس العضلات؛ وعندَ كبار السن، الدوخة والتخليط الذهني

إذا كان هناك استخدام مفرط للكيتورولاك، فقد يحدث خللٌ في وظائف الكُلى

* قد تُستخدم الديتانات ditans أيضًا في علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة والشديدة من صداع الشقيقة.

† يجب استخدام المسكنات الأفيونية كملاذ أخير عندما يتسبب الصداع النصفي في ألم شديد، وتكون الإجراءات الأخرى غير فعالة.

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