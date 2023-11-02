بعض الأدوية المستخدَمة في علاج نوبات الشقيقة
النوع
أمثلة
بعض التأثيرات الجانبية
الوقاية
ديفالبروكس Divalproex
فالبروات Valproate
تساقط الشعر والانزعاج المعِديّ وخلل وظائف الكبد والميل إلى النزف والرُعاش وزيادة الوزن
لا تُسْتَعمل عندَ النساء الحوامل اللواتي يعانين من الشقيقة
توبيرامات topiramate
نَقص الوَزن والتَّخليط الذهنِي والاكتئاب
حاصرات بيتا Beta-blockers
أتينولول Atenolol
ميتوبرولول Metoprolol
نادولول Nadolol
بروبرانولول Propranolol
تيمُولول Timolol
التشنّج القصبي bronchospasm وتباطؤ سرعة القلب بشكلٍ غير طبيعي (بطء القلب bradycardia) والتعب والأرق وتفاقم قصور القلب وخلل الوظيفة الجنسية
تغيّرات في مستويات سكَّر الدَّم (مما قَد يجعل من الصعب على الأطباء معرفة متى تُصبح مستوياتُ السكر في الدم منخفضة جدًا عند المصابين بالسكّري)
مع بعض حاصرات بيتا، تأثيرات سلبية في مستويات الشحوم
ذِيفَان الوَشيقِيَّة botulinum toxin (يستخدم لحصر نشاط العصب)
ذيفان الوشيقية من النوع أ OnabotulinumtoxinA
ألم وتيبُّس العنق
ضعف عضلات الوجه وأحيَانًا العنق
فيراباميل Verapamil
الدوخة وانخفاض ضغط الدم والضعف
الإمساك
ديتانات*
لازميديتان Lasmiditan
الدوخة والنعاس
الأجسام المُضادَّة الوحيدة النسيلة Monoclonal antibodies
إرينوماب Erenumab
فريمانيزوماب Fremanezumab
غالكانيزوماب Galcanezumab
ويُعدُّ الألم والحِكَّة في موضع الحقن هما الأثرين الجانبيَّين الأكثر شُيُوعًا لهذا الدواء.
ردود فعل تحسُّسية في حالاتٍ نادرة جدًا
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
أميتريبتيلين Amitriptyline
النعاس وزيادة الوزن وزيادة معدّل ضربات القلب وجفاف الفم والتَّخليط الذهنِي والإمساك
لمُعالَجة نوبات الشقيقة الشديدة
الأدوية المُضادَّة للقيء (تُستخدَم لتخفيف الغثيان)
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
بروكلوربيرازين Prochlorperazine
انخفاض ضغط الدم والنعاس والحركات اللاإرادية والتشنّجات العضلية
مشتقّات الإرغُوت Ergot derivatives
ثُنائِيّ هيدروأرغوتامِين Dihydroergotamine
صداع الإفراط في تناول الأدوية (صداع ارتِدادِيّ) إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرر جدًا
الغثيان والتقيؤ والتشنّج العضلي البسيط
نادرًا، ألم في الصدر بسبب التروية الدموية غير الكافية لعضلة القلب (الذبحة angina)
جِيبانات gepants*
ريميغيبانت Rimegepant
يورجيبانت Ubrogepant
خفيفة
التريبتانات (5-هِدروكسي تريبتامين [5-HT] أو منبِّهات السيروتونين)
ألموتريبتان almotriptan
إليتريبتان Eletriptan
فروفاتريبتان Frovatriptan
ناراتريبتان Naratriptan
ريزاتريبتان Rizatriptan
سوماتريبتان Sumatriptan
زولميتريبتان Zolmitriptan
صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا
الاحمرار والوخز والدوخة والنعاس والغثيان والإحساس بالضغط أو الألم في الحلق أو الصدر
كودئين Codeine
ميبيريدين Meperidine
أوكزيكودون Oxycodone
صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا
تباطؤ التنفُّس والإمساك واحتباس البول والنُّعاس والغثيان
مُعالجة الشقيقة الخفيفة إلى المتوسّطة
المسكِّنات
أسيتامينوفين Acetaminophen
صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا
طفح جلدي أحيَانًا
الأدوية المُضادَّة للإقياء
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
بروكلوربيرازين Prochlorperazine
انخفاض ضغط الدم والنعاس والحركات اللاإرادية والتشنّجات العضلية
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs
أسبرين Aspirin
إيبوبروفين Ibuprofen
إندوميثاسين Indomethacin
كيتورولاك Ketorolac
نابروكسين Naproxen
صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا
التهاب المعدة (Gastritis) والقرحة المعدية peptic ulcers
بالنسبة إلى الإندوميتاسين، تفاقم الاكتئاب والاختلاجات والرُعاش مع ضعف في الحركة وتيبس العضلات؛ وعندَ كبار السن، الدوخة والتخليط الذهني
إذا كان هناك استخدام مفرط للكيتورولاك، فقد يحدث خللٌ في وظائف الكُلى
* قد تُستخدم الديتانات ditans أيضًا في علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة والشديدة من صداع الشقيقة.
† يجب استخدام المسكنات الأفيونية كملاذ أخير عندما يتسبب الصداع النصفي في ألم شديد، وتكون الإجراءات الأخرى غير فعالة.