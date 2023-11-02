* ذُكرت آثار جانبية مختارة لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات أنجيوتنسين 2، ومدرات البول، وحاصرات بيتا في جدول الأدوية الخافضة لضغط الدم.