skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

بعض الأدوية المستخدمة في علاج الفشل القلبي

الدواء

تعليقات*

مناهضات الألدوستيرون aldosterone antagonists

إيبليرينون Eplerenone

سبيرونولاكتون Spironolactone

تمنع هذه الأدوية عمل هرمون الألدوستيرون، الذي يعزز احتباس الملح والسوائل وقد تكون له آثار عكسية مباشرة على القلب.

كلاهما ينتميان لمدرات البول التي توفر البوتاسيوم، وتعزز أمد الحياة، وتقلل الحاجة لدخول المستشفى.

يكون الإبليرينون أقل احتمالاً للتسبب بتضخم الثدي عند الرجال أو الشعور بألم فيه عند جسه، وذلك بالمقارنة مع السبيرونولاكتون.

مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)

كابتوبريل Captopril

إنالابريل Enalapril

ليزينوبريل lisinopril

بيريندوبريل Perindopril

كينابريل Quinapril

راميبريل ramipril

تراندولابريل trandolapril

تؤدي مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين إلى توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل العبء الملقى على عاتق القلب.

قد يكون لها أيضًا آثار مفيدة مباشرة على القلب.

تُعد هذه الأدوية من العلاجات الأساسية للفشل القلبي.

تساعد هذه الأدوية على تقليل الأَعرَاض والحدّ من الحاجة إلى دخول المستشفى، وزيادة أمد الحياة.

حاصراتُ مستقبلات الأنجيوتنسين 2

كانديسارتان Candesartan

لوسارتان Losartan

فالسارتان Valsartan

تمتلك حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 آثارًا مشابهة لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وقد يتحملها المرضى بصورة أفضل.

قد تُستخدم عند الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

مثبِّط مستقبلات الأنجيوتنسين/النيبريليسين

المشاركة الدوائية فالسارتان مع ساكوبيتريل Valsartan plus sacubitril

قد تُوصف هذه المشاركة الدوائية للأشخاص الذين يعانون من فشل القلب الانقباضي مع أعراض خفيفة أو متوسطة.يمكن لهذه المشاركة الدوائية أن تُطيل أمد الحياة عند هؤلاء الأشخاص بشكل أفضل من مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لوحدها.

ينبغي على المريض التوقف عن تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين قبل 36 ساعة على الأقل من بدء استعمال المشاركة الدوائية فالسارتان/ساكوبيتريل.

حاصرات بيتا Beta-blockers

بيزوبرولول bisoprolol

كارفيديلول carvedilol

ميتوبرولول Metoprolol

تقوم حاصرات بيتا بإبطاء معدل ضربات القلب ومنع التحفيز المفرط للقلب.

عادة ما تستخدم هذه الأدوية بالمشاركة مع مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وتضيف المزيد من الفوائد.

على الرغم من أنها قد تفاقم الأَعرَاض مؤقَّتا، إلا أنها قد تؤدي إلى تحسن طويل الأمد في وظيفة القلب.

الغليكوزيدات القلبية

الديجُوكسين Digoxin

تزيد الغليكوزيدات القلبية، مثل الديجوكسين، من قوة نبضات القلب وتبطئ معدلها عند الأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذيني.

منبِّه مُحلِّقة الغوانيلات Guanylate cyclase stimulator

فيريسيغوات Vericiguat

يُسبب توسع الشريانُ الذي يحمل الدَّم من الجانب الأيمن من القلب إلى الرئتين

مُدرَّات البول العُرْويّة Loop diuretics

بوميتانيد Bumetanide

حمض الإيثاكرينيك Ethacrynic acid

فوروسيميد furosemide

تورسيميد Torsemide

تساعد مدرات البول هذه الكلى على التخلص من الملح والماء، وبالتالي التقليل من حجم السوائل في مجرى الدم.

المُدرَّات البوليَّة المُوفرة للبوتاسيوم Potassium-sparing diuretics

أميلوريد amiloride

تريامتيرين Triamterene

بما أن مدرات البول هذه تمنع خسارة البوتاسيوم، فقد تُوصف بالمشاركة مع الثيازيد أو مدرات البول العروية التي تُسبب خسارة البوتاسيوم.

يُعد سبيرونولاكتون spironolactone وإيبليرينون eplerenone مدران بوليان موفران للبوتاسيوم، كما يُعدان أيضًا من حاصرات مستقبلات الألدوستيرون.

مثبط العقدة الجيبية

إيفابرادين ivabradine

يمكن استخدام إيفابرادين ivabradine مع بعض أشخاص فشل القلب الانقباضي.

مثبطات الناقل المشترك-2 لغلوكوز الصوديوم

تكون لأدوية السُّكَّري هذه تأثيرات مفيدة في علاج فشل القلب، سواء أكان الشخص مصابًا بالسكَّري أم لا

داباغليفلوزين dapagliflozin

لا تُستخدم هذه الأدوية عادةً عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو من اضطراب وظائف الكلى

إمباغليفلوزين Empagliflozin

لا تُستخدم هذه الأدوية عادةً عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو من اضطراب وظائف الكلى

الثيازيد و مدرات البول الشبيهة بالثيازيد thiazide and thiazide-like diuretics

كلورثاليدون Chlorthalidone

هيدروكلوروثيازيد Hydrochlorothiazide

إنداباميد Indapamide

ميتولازون metolazone

تُعد فعالية مدرات البول هذه متماثلة، ولكنها أقل فعالية من مدرات البول العروية.تكون المشاركة بين نوعين من مدرات البول أكثر فعالية.

الأفيونات

مورفين

يمكن إعطاء المورفين للتخفيف من القلق في الحالات الطارئة، مثل الوذمة الرئوية حادة.

يُعد الإشراف الدقيق ضروريًا.

موسعات الأوعية الدموية

هيدرالازين Hydralazine

إيزوسوربيد ثنائي النترات isosorbide dinitrate

النتروغليسرين nitroglycerin

تساعد الموسعات الوعائية على توسيع الأوعية الدموية.

عادة ما تعطى هذه الموسعات للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2.

يكون النتروغليسرين مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من فشل قلبي وذبحة صدرية، والأشخاص الذين يعانون من فشل قلبي حاد

أظهرت الدراسات بأن المشاركة بين الهيدرالازين والنترات فعالة هي مشاركة فعالة، خاصة عند الأشخاص من أصول أفريقية.

* ذُكرت آثار جانبية مختارة لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات أنجيوتنسين 2، ومدرات البول، وحاصرات بيتا في جدول الأدوية الخافضة لضغط الدم.

في هذه الموضوعات