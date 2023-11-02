بعض الأدوية المستخدمة في علاج الفشل القلبي
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مناهضات الألدوستيرون aldosterone antagonists
إيبليرينون Eplerenone
سبيرونولاكتون Spironolactone
تمنع هذه الأدوية عمل هرمون الألدوستيرون، الذي يعزز احتباس الملح والسوائل وقد تكون له آثار عكسية مباشرة على القلب.
كلاهما ينتميان لمدرات البول التي توفر البوتاسيوم، وتعزز أمد الحياة، وتقلل الحاجة لدخول المستشفى.
يكون الإبليرينون أقل احتمالاً للتسبب بتضخم الثدي عند الرجال أو الشعور بألم فيه عند جسه، وذلك بالمقارنة مع السبيرونولاكتون.
مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)
كابتوبريل Captopril
إنالابريل Enalapril
ليزينوبريل lisinopril
بيريندوبريل Perindopril
كينابريل Quinapril
راميبريل ramipril
تراندولابريل trandolapril
تؤدي مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين إلى توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل العبء الملقى على عاتق القلب.
قد يكون لها أيضًا آثار مفيدة مباشرة على القلب.
تُعد هذه الأدوية من العلاجات الأساسية للفشل القلبي.
تساعد هذه الأدوية على تقليل الأَعرَاض والحدّ من الحاجة إلى دخول المستشفى، وزيادة أمد الحياة.
حاصراتُ مستقبلات الأنجيوتنسين 2
كانديسارتان Candesartan
لوسارتان Losartan
فالسارتان Valsartan
تمتلك حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 آثارًا مشابهة لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وقد يتحملها المرضى بصورة أفضل.
قد تُستخدم عند الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.
مثبِّط مستقبلات الأنجيوتنسين/النيبريليسين
المشاركة الدوائية فالسارتان مع ساكوبيتريل Valsartan plus sacubitril
قد تُوصف هذه المشاركة الدوائية للأشخاص الذين يعانون من فشل القلب الانقباضي مع أعراض خفيفة أو متوسطة.يمكن لهذه المشاركة الدوائية أن تُطيل أمد الحياة عند هؤلاء الأشخاص بشكل أفضل من مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لوحدها.
ينبغي على المريض التوقف عن تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين قبل 36 ساعة على الأقل من بدء استعمال المشاركة الدوائية فالسارتان/ساكوبيتريل.
حاصرات بيتا Beta-blockers
بيزوبرولول bisoprolol
كارفيديلول carvedilol
ميتوبرولول Metoprolol
تقوم حاصرات بيتا بإبطاء معدل ضربات القلب ومنع التحفيز المفرط للقلب.
عادة ما تستخدم هذه الأدوية بالمشاركة مع مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وتضيف المزيد من الفوائد.
على الرغم من أنها قد تفاقم الأَعرَاض مؤقَّتا، إلا أنها قد تؤدي إلى تحسن طويل الأمد في وظيفة القلب.
الغليكوزيدات القلبية
الديجُوكسين Digoxin
تزيد الغليكوزيدات القلبية، مثل الديجوكسين، من قوة نبضات القلب وتبطئ معدلها عند الأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذيني.
منبِّه مُحلِّقة الغوانيلات Guanylate cyclase stimulator
فيريسيغوات Vericiguat
يُسبب توسع الشريانُ الذي يحمل الدَّم من الجانب الأيمن من القلب إلى الرئتين
مُدرَّات البول العُرْويّة Loop diuretics
بوميتانيد Bumetanide
حمض الإيثاكرينيك Ethacrynic acid
فوروسيميد furosemide
تورسيميد Torsemide
تساعد مدرات البول هذه الكلى على التخلص من الملح والماء، وبالتالي التقليل من حجم السوائل في مجرى الدم.
المُدرَّات البوليَّة المُوفرة للبوتاسيوم Potassium-sparing diuretics
أميلوريد amiloride
تريامتيرين Triamterene
بما أن مدرات البول هذه تمنع خسارة البوتاسيوم، فقد تُوصف بالمشاركة مع الثيازيد أو مدرات البول العروية التي تُسبب خسارة البوتاسيوم.
يُعد سبيرونولاكتون spironolactone وإيبليرينون eplerenone مدران بوليان موفران للبوتاسيوم، كما يُعدان أيضًا من حاصرات مستقبلات الألدوستيرون.
مثبط العقدة الجيبية
إيفابرادين ivabradine
يمكن استخدام إيفابرادين ivabradine مع بعض أشخاص فشل القلب الانقباضي.
مثبطات الناقل المشترك-2 لغلوكوز الصوديوم
تكون لأدوية السُّكَّري هذه تأثيرات مفيدة في علاج فشل القلب، سواء أكان الشخص مصابًا بالسكَّري أم لا
داباغليفلوزين dapagliflozin
لا تُستخدم هذه الأدوية عادةً عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو من اضطراب وظائف الكلى
إمباغليفلوزين Empagliflozin
لا تُستخدم هذه الأدوية عادةً عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو من اضطراب وظائف الكلى
الثيازيد و مدرات البول الشبيهة بالثيازيد thiazide and thiazide-like diuretics
كلورثاليدون Chlorthalidone
هيدروكلوروثيازيد Hydrochlorothiazide
إنداباميد Indapamide
ميتولازون metolazone
تُعد فعالية مدرات البول هذه متماثلة، ولكنها أقل فعالية من مدرات البول العروية.تكون المشاركة بين نوعين من مدرات البول أكثر فعالية.
الأفيونات
مورفين
يمكن إعطاء المورفين للتخفيف من القلق في الحالات الطارئة، مثل الوذمة الرئوية حادة.
يُعد الإشراف الدقيق ضروريًا.
موسعات الأوعية الدموية
هيدرالازين Hydralazine
إيزوسوربيد ثنائي النترات isosorbide dinitrate
النتروغليسرين nitroglycerin
تساعد الموسعات الوعائية على توسيع الأوعية الدموية.
عادة ما تعطى هذه الموسعات للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2.
يكون النتروغليسرين مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من فشل قلبي وذبحة صدرية، والأشخاص الذين يعانون من فشل قلبي حاد
أظهرت الدراسات بأن المشاركة بين الهيدرالازين والنترات فعالة هي مشاركة فعالة، خاصة عند الأشخاص من أصول أفريقية.
* ذُكرت آثار جانبية مختارة لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات أنجيوتنسين 2، ومدرات البول، وحاصرات بيتا في جدول الأدوية الخافضة لضغط الدم.