بعض الأدوية المستخدمة في علاج الحساسية: الأشكال الدوائية المتاحة
الشكل الدوائي
مضادَّات الهيستامين
مثبِّتاتُ الخلايا البدينة
الستيرويداتُ القشريَّة
نشوقات أو إرذاذ
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كرومولين * Cromolyn
أدوية مختلفة تستخدم لعلاج الربو، مثل
رذاذ أنفي
أزيلاستين†
أولوباتادين Olopatadine
أزيلاستين†
الكرُومُولين Cromolyn
أولوباتادين Olopatadine
بيكلوميتازون Beclometasone
بوديسونيد Budesonide
فلوتيكاسون Fluticasone
موميتازون Mometasone
تريامسينولون Triamcinolone
قطرات عينية
أزيلاستين†
إيميداستين Emedastine
كيتوتيفين Ketotifen
ليفوكاباستين Levocabastine
أولوباتادين Olopatadine
بيميرولاست Pemirolast
أزيلاستين†
كرومولين * Cromolyn
كيتوتيفين Ketotifen
لودوكساميد Lodoxamide
نيدوكروميل * Nedocromil
أولوباتادين Olopatadine
بيميرولاست Pemirolast
ديكساميثازون Dexamethasone
فلوروميثولون Fluorometholone
لوتيبريدنول Loteprednol
ميدريزون Medrysone
بريدنيزولون Prednisolone
ريميكسولون Rimexolone
المستحضرات، أو المراهم، أو الكريمات
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تُستخدم مستحضرات مختلفة لعلاج الاضطرابات الجلدية (مثل التهاب الجلد التأتبي)، وتتضمن:
أقراص، أو كبسولات، أو محاليل سائلة تؤخذ عن طريق الفم
أكريفاستين بالمشاركة مع سودوإيفيدرين (مزيل الاحتقان) * Acrivastine plus pseudoephedrine
آزاتادين * Azatadine
برومفينيرامين Brompheniramine
سيتريزين Cetirizine
كلورفينيرامين Chlorpheniramine
كليماستين clemastine
سيبروهيبتادين * Cyproheptadine
ديسلوراتادين Desloratadine
ديكسكلورفينيرامين * Dexchlorpheniramine
ديفينهيدرامين Diphenhydramine
فيكسوفينادين Fexofenadine
هيدروكسيزين * Hydroxyzine
ليفوسيتريزين * Levocetirizine
لوراتادين Loratadine
البروميثازين * Promethazine
كرومولين * Cromolyn
بوديسونيد Budesonide
ديكساميثازون Dexamethasone
ميثيل بريدنيزولون Methylprednisolone
بريدنيزولون Prednisolone
بريدنيزون Prednisone
* يتوفر بناءً على وصفة طبية فقط.
† أزيلاستين هو مضاد للهيستامين أيضًا.