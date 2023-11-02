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بعض الأدوية المستخدمة في علاج الحساسية: الأشكال الدوائية المتاحة

الشكل الدوائي

مضادَّات الهيستامين

مثبِّتاتُ الخلايا البدينة

الستيرويداتُ القشريَّة

نشوقات أو إرذاذ

كرومولين * Cromolyn

أدوية مختلفة تستخدم لعلاج الربو، مثل

  • بيكلوميثازون Beclomethasone

  • بوديسونيد Budesonide

  • فلوتيكاسون Fluticasone

  • تريامسينولون Triamcinolone

رذاذ أنفي

أزيلاستين†

أولوباتادين Olopatadine

أزيلاستين†

الكرُومُولين Cromolyn

أولوباتادين Olopatadine

بيكلوميتازون Beclometasone

بوديسونيد Budesonide

فلوتيكاسون Fluticasone

موميتازون Mometasone

تريامسينولون Triamcinolone

قطرات عينية

أزيلاستين†

إيميداستين Emedastine

كيتوتيفين Ketotifen

ليفوكاباستين Levocabastine

أولوباتادين Olopatadine

بيميرولاست Pemirolast

أزيلاستين†

كرومولين * Cromolyn

كيتوتيفين Ketotifen

لودوكساميد Lodoxamide

نيدوكروميل * Nedocromil

أولوباتادين Olopatadine

بيميرولاست Pemirolast

ديكساميثازون Dexamethasone

فلوروميثولون Fluorometholone

لوتيبريدنول Loteprednol

ميدريزون Medrysone

بريدنيزولون Prednisolone

ريميكسولون Rimexolone

المستحضرات، أو المراهم، أو الكريمات

تُستخدم مستحضرات مختلفة لعلاج الاضطرابات الجلدية (مثل التهاب الجلد التأتبي)، وتتضمن:

  • بيتاميثازون Betamethasone

  • كلوبيتازول Clobetasol

  • فلوسينونيد Fluocinonide

  • فلوراندرينوليد Flurandrenolide

  • هيدروكورتيزون Hydrocortisone

  • تريامسينولون Triamcinolone

أقراص، أو كبسولات، أو محاليل سائلة تؤخذ عن طريق الفم

أكريفاستين بالمشاركة مع سودوإيفيدرين (مزيل الاحتقان) * Acrivastine plus pseudoephedrine

آزاتادين * Azatadine

برومفينيرامين Brompheniramine

سيتريزين Cetirizine

كلورفينيرامين Chlorpheniramine

كليماستين clemastine

سيبروهيبتادين * Cyproheptadine

ديسلوراتادين Desloratadine

ديكسكلورفينيرامين * Dexchlorpheniramine

ديفينهيدرامين Diphenhydramine

فيكسوفينادين Fexofenadine

هيدروكسيزين * Hydroxyzine

ليفوسيتريزين * Levocetirizine

لوراتادين Loratadine

البروميثازين * Promethazine

كرومولين * Cromolyn

بوديسونيد Budesonide

ديكساميثازون Dexamethasone

ميثيل بريدنيزولون Methylprednisolone

بريدنيزولون Prednisolone

بريدنيزون Prednisone

* يتوفر بناءً على وصفة طبية فقط.

† أزيلاستين هو مضاد للهيستامين أيضًا.

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