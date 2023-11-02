skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

بعض الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي

أمثلة

بعض التأثيرات الجانبية

ملاحظات

حاصرات بيتا Beta-blockers

أسيبُوتولول Acebutolol

أتينولول Atenolol

بيتاكزولول Betaxolol

بيزوبرولول bisoprolol

كارفيديلول carvedilol

إسمولول

ميتوبرولول Metoprolol

نادولول Nadolol

بروبرانولول Propranolol

تيمُولول Timolol

تباطؤ ضربات القلب بشكل غير طبيعي bradycardia

التَّعَب

الاكتئاب

احتمال انخفاض مستويات السكر في الدم

ضعف الدوران الدموي في الجذع والذراعين والساقين

الأَرق

متلازمة رينود Raynaud syndrome

العجز الجنسي

ضِيق في التنفُّس

تشنج المسالك التنفسية (تشنج قصبي)

زيادة في مستويات الدهون الثلاثية مع استخدام بعض حاصرات بيتا

زيادة الضغط داخل العين لدى الأشخاص الذين يعانون من الزَرَق glaucoma

تستخدم هذه الأدوية لعلاج الانقباضات البطينية المُبتسَرة ventricular premature beats، وتسرع القلب البطيني ventricular tachycardia، والرجفان البطيني ventricular fibrillation، وتسرع القلب فوق البطيني الانتيابي paroxysmal supraventricular tachycardia.كما أنها تُستخدم لإبطاء المعدل البطيني ventricular rate لدى الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني atrial fibrillation} أو الرفرفة الأذينية atrial flutter.

ينبغي على الأشخاص المصابين بالربو أن يسألوا الطبيب قبل تناول هذه الأدوية.

حاصراتُ قنوات الكالسيوم

ديلتيازيم Diltiazem

فيراباميل Verapamil

الإمساك

الإسهال

ضغط الدم المُنخفض

تورم القدمين

تكون بعض حاصرات قنوات الكالسيوم فقط مفيدة، مثل ديلتيازيم و فيراباميل لاضطراب النظم القلبي.وتُستخدم لإبطاء المعدل البطيني عند الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية ومعالجة تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.

تُبطئ أدوية ديلتيازيم وفيراباميل توصيل النبضات الكهربائية من خلال العقدة الأذينية البطينية.

ينبغي عدم إعطاء فيراباميل أو ديلتيازيم لبعض الأشخاص الذين يعانون من مُتَلازمة وولف-باركينسون-وايت Wolff-Parkinson-White syndrome.

الديجُوكسين Digoxin

الديجُوكسين Digoxin

الغثيان

تقيُّؤ

اضطرابات النظم القلبي الخطيرة

إذا كانت الجرعة عالية جدًّا، تشوه الرؤية اللونية، مما يجعل الأشياء تظهر بلون أصفر مُخضر

يبطئ دواء الديجوكسين توصيل النبضات الكهربائية من خلال العقدة الأذينية البطينية.يُستخدم الديجوكسين لإبطاء المعدل البطيني عند الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية ومعالجة تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.

حاصرات قنوات البوتاسيوم

أميُودارون Amiodarone

أزيميليد Azimilide

بريتيليم bretylium

دوفيتيلد dofetilide

دورنيدارون dronedarone

إِيبوتيليد ibutilide

سوتالول Sotalol

فيرناكالانت Vernakalant

بالنسبة لجميع حاصرات قناة البوتاسيوم: اضطراب النظم القلبي وانخفاض ضغط الدم

بالنسبة لدواء أميودارون: تندب في الرئتين (تليف رئوي pulmonary fibrosis) واضطرابات في الغدة الدرقية، والكبد، والعين.

بالنسبة لدواء سوتالول (حاصر بيتا): نفس الآثار الجانبية لحاصرات بيتا

تستخدم هذه الأدوية لعلاج الانقباضات البطينية المُبتسَرة ventricular premature beats، والتسرع البطيني، والرجفان البطيني، والرجفان الأذيني، والرفرفة الأذينية.

وبما أن الأميودارون قد يكون سُميًّا، فلا يُستخدم للعلاج طويل الأمد إلا عند بعض الأشخاص المصابين باضطرابات النظم القلبي الخطيرة أو المزعجة جدًّا.

يستخدم بريتيليوم للعلاج قصير الأجل فقط من تسرع القلب البطيني المُهدد للحياة.

لا يتوفر أزيميليد، وفيرناكلانت في الولايات المتحدة.

نوكليوزيد البورين purine nucleoside

أدينوزين adenosine

تشنج المجاري التنفسية

احمرار الوجه (لفترة قصيرة)

يبطئ دواء أدينوسين توصيل النبضات الكهربائية من خلال العقدة الأذينية البطينية.

يستخدم أدينوسين لتثبيط نوبات تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.

لا يُصرف هذا الدواء للمرضى المصابين بالربو.

حاصرات قناة الصوديوم

ديسوبيراميد disopyramide

فليكانيد dlecainide

ليدوكايين lidocaine

ميكسيليتين (mexiletine

بروكاييناميد Procainamide

بروبافينون propafenone

كينيدين quinidine

اضطرابات النظم القلبي (التي يمكن أن تكون قاتلة، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في القلب)

بالنسبة لبعض الأدوية:

اضطراب في الجهاز الهضمي

الدوخة

جفاف الفَم

الإصابة بالدوخة

احتباس البول

الارتعاش

زيادة الضغط في العينين لدى الأشخاص الذين يعانون من الزَرَق glaucoma

تبطئ هذه الأدوية توصيل النبضات الكهربائية من خلال القلب.

تستخدم هذه الأدوية لعلاج تسرّع البطين، أوعدم انتظام دقات القلب البطيني، والرجفان البطيني، ولعلاج الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية (تقويم نظم القلب cardioversion).

باستثناء الليدوكائين والمكسيليتين، يمكن أيضًا أن تُستخدم هذه الأدوية للوقاية من نوبات الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية، وتُستخدم في حالات أقل شيوعًا لعلاج تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.

في هذه الموضوعات