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بعضُ الأدوية المُسبِّبة لنقص الفيتامينات

الأدوية

الفيتامين

الكُحول

الفولات

الثيامين

الفيتامين B6

مضادَّات الحموضة

فيتامين B12

المضادَّات الحيوية، مثل الإيزونيازيد والتتراسيكلين وميثوبريم-السلفاميثوكسازول

مجموعة الفيتامينات B

الفولات

فيتامين K

مضادَّات التخثُّر، مثل الوارفارين

الفيتامين E

فيتامين K

الأدوية المضادة للاختلاجات، مثل الفينيتوين والفينوباربيتال

البيوتين

الفولات

الفيتامين B6

فيتامين D

فيتامين K

الأدوية المُضادَّة للذهان

الريبوفلافين

فيتامين D

الباربيتورات، مثل الفينوباربيتال

الفولات

الريبوفلافين

فيتامين D

عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة، مثل الميثوتريكسات

الفولات

الكوليسترامين

فيتامين A

فيتامين D

الفيتامين E

فيتامين K

الستيرويداتُ القشريَّة

فيتامين C

فيتامين D

سيكلوسيرين cycloserine

الفيتامين B6

هيدرالازين Hydralazine

الفيتامين B6

ليفودوبا levodopa

الفيتامين B6

زيت معدني (استعمال طويل الأمد)

فيتامين A

فيتامين D

الفيتامين E

فيتامين K

الميتفورمين

الفولات

فيتامين B12

أكسيد النيتروز (التعرُّض المُتكرِّر)

فيتامين B12

موانع الحمل الفمويَّة

الفولات

الثيامين

الفيتامين B6

البنسيلامين Penicillamine

الفيتامين B6

فينوثيازينات

الريبوفلافين

بريميدون

الفولات

فيتامين D

ريفامبين

فيتامين D

فيتامين K

المُدرَّات الثيازيدية

الريبوفلافين

تريامتيرين Triamterene

الفولات

مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتيلين وإيميبرامين

الريبوفلافين

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