بعضُ الأدوية المُسبِّبة لنقص الفيتامينات
الأدوية
الفيتامين
الكُحول
الفولات
الثيامين
الفيتامين B6
مضادَّات الحموضة
فيتامين B12
المضادَّات الحيوية، مثل الإيزونيازيد والتتراسيكلين وميثوبريم-السلفاميثوكسازول
مجموعة الفيتامينات B
الفولات
فيتامين K
مضادَّات التخثُّر، مثل الوارفارين
الفيتامين E
فيتامين K
الأدوية المضادة للاختلاجات، مثل الفينيتوين والفينوباربيتال
البيوتين
الفولات
الفيتامين B6
فيتامين D
فيتامين K
الأدوية المُضادَّة للذهان
الريبوفلافين
فيتامين D
الباربيتورات، مثل الفينوباربيتال
الفولات
الريبوفلافين
فيتامين D
عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة، مثل الميثوتريكسات
الفولات
الكوليسترامين
فيتامين A
فيتامين D
الفيتامين E
فيتامين K
الستيرويداتُ القشريَّة
فيتامين C
فيتامين D
سيكلوسيرين cycloserine
الفيتامين B6
هيدرالازين Hydralazine
الفيتامين B6
ليفودوبا levodopa
الفيتامين B6
زيت معدني (استعمال طويل الأمد)
فيتامين A
فيتامين D
الفيتامين E
فيتامين K
الميتفورمين
الفولات
فيتامين B12
أكسيد النيتروز (التعرُّض المُتكرِّر)
فيتامين B12
موانع الحمل الفمويَّة
الفولات
الثيامين
الفيتامين B6
البنسيلامين Penicillamine
الفيتامين B6
فينوثيازينات
الريبوفلافين
بريميدون
الفولات
فيتامين D
ريفامبين
فيتامين D
فيتامين K
المُدرَّات الثيازيدية
الريبوفلافين
تريامتيرين Triamterene
الفولات
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتيلين وإيميبرامين
الريبوفلافين