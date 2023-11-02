بعض الأدوية الشائعة التي يمكن أن تُسبب خلل الانتصاب
التصنيف
الأدوية
الأدوية التي تُعالج ارتفاع ضغط الدم (antihypertensives)
حاصرات بيتا (مثل أتينولول atenolol، كارفيديلول carvedilol، ميتوبرولول metoprolol، بروبرانولول propranolol)
كلونيدين Clonidine
مُدرات البول (مثل فوروسيميد furosemide، و هيدروكلوروثيازيد hydrochlorothiazide، وكلورثاليدون chlorthalidone)
ميثيل دوبا Methyldopa
سبيرونولاكتون Spironolactone
الأدوية التي تُعالج تضخم البروستات
الحاصرات الأَدرينِيَّةٌ الأَلفاوِيَّة Alpha-adrenergic blockers (مثل تيرازوسين terazosin، و دوكسازوسين doxazosin،و تامسولوسين tamsulosin، و سيلودوسين silodosin)
مُثبطات مُختَزِلَةُ الأَلفا-5 5-Alpha-reductase inhibitors (مثل فيناستيريد finasteride و دوتاستيريد dutasteride)
الأدوية التي تُعالج سرطان البروستات
الأدوية الهُرمونِيَّة (مثل ليوبروليد leuprolide، و تريبتوريلين triptorelin، و غوسريلين goserelin)
أبيراتيرون Abiraterone
بيكالوتاميد Bicalutamide
كيتوكونازول ketoconazole
الأدوية التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي
الكُحول
البنزوديازيبينات benzodiazepines (مثل ألبرازولام alprazolam، و كلورديازيبوكسيد chlordiazepoxide، و ديازيبام diazepam، و لورازيبام lorazepam)
الاستخدام المديد للكوكايين أو الأمفيتامينات
مثبطات مونو أمين أوكسيداز monoamine oxidase inhibitors (مثل فينيلزين phenelzine، و سيليجيلين selegiline، و ترانيلسيبروماين tranlcypromine)
الأفيونات opioids (مثل الكودئين coeine، أو الهيروين heroin، أو الهيدرومورفون hydromorphone، أو الميثادون methadone، أو المورفين morphine، أو الأوكسيكودون oxycodone)
مثبطات السيروتونين الانتقائية Selective serotonin reuptake inhibitors (مثل سيتالوبرام citalopram، و إيسيتالوبرام escitalopram، و فلوكسيتين fluoxetine، و باروكسيتين paroxetine، و سيرترالين sertraline)
مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة tricyclic antidepressants (مثل أميتريبتيلين amitriptyline، و ديسيبرامين desipramine، و إيميبرامين imipramine، و نورتريبتيلين nortriptyline)
أخرى
مناهضات الأندروجين Androgen antagonists (مثل ميغيسترول megestrol)
العقاقير المُضادَّة للسرطان (معظم عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة للسرطان)
السيميتيدين cimetidine
الأدوية ذات التأثيرات المضادة للفعل الكوليني (مثل العديد من مضادات الهيستامين وبعض مضادات الاكتئاب)
هرمون الإستروجين