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بعض الأدوية* الخافضة لضغط الدم عند الأطفال

النوع

أمثلة

بعض التأثيرات الجانبية

حاصرات المفعول الأدرينيّ

حاصرات بيتا

أتينولول Atenolol

بطء معدل ضربات القلب، أو مشاكل التوصيل الكهربائي في القلب، أو الدوخة، أو التعب، أو الأزيز (عند استعماله بجرعات عالية)

ناهض ألفا

كلونيدين Clonidine

النعاس، والتعب، والدوخة

حاصرات ألفا-بيتا

لابيتالول Labetalol

انخفاض ضغط الدَّم عنَد وقوف الطفل، وتورم، وبطء معدل ضربات القلب

مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)

كابتوبريل Captopril

التأثيرات الجانبية الشائعة: السعال، والصُّداع، والدوخة

التأثيرات الجانبية الشديدة: إصابة خطيرة للجنين، وزيادة مستوى البوتاسيوم في الدَّم، وإصابة الكلى، والوذمة الوعائية (تورم تحسُّسي يُؤثِّر في الوجه، والشفتين، والرُّغامَى وقد تتداخل مع التنفُّس)

إنالابريل Enalapril

ليزينوبريل lisinopril

حاصراتُ مستقبلات الأنجيوتنسين 2

كانديسارتان Candesartan

التأثيرات الجانبية الشائعة: الصداع، الدوخة

التأثيرات الجانبية الشديدة: إصابة خطيرة للجنين، وزيادة مستوى البوتاسيوم في الدم، وإصابة الكلى

لوسارتان Losartan

فالسارتان Valsartan

حاصراتُ قنوات الكالسيوم

مركّبات ثنائيَّ هيدروبيريدين Dihydropyridines

الأملُوديبين Amlodipine

التأثيرات الجانبية الشائعة: احمرار الوجه، والدوخة، وتورم الساقين أو اليدين

التأثيرات الجانبية الشديدة: وذمة وعائية

إسراديبين Isradipine

نيفيديبين (الأقراص ذات التحرر المديد فقط)

المُدرَّات الثيازيدية

كلوروثيازيد Chlorothiazide

التأثيرات الجانبية الشائعة: الدوخة، وانخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، وزيادة مستوى السكر في الدم

الآثار الجانبية الشديدة: تغيرات في نظم القلب، اصفرار مفاجئ للجلد والعينين (يرقان)، التهاب البنكرياس

كلورثاليدون Chlorthalidone

هيدروكلوروثيازيد Hydrochlorothiazide

موسعات الأوعية الدموية

مباشر

هيدرالازين Hydralazine

الصُّدَاع، الدوخة

مينوكسيديل minoxidil

التأثيرات الجانبية الشائعة: الدوخة، والشعرانية، واحتباس السوائل

التأثيرات الجانبية الشديدة: الفشل القلبي، واحتباس السوائل في الرئتين (وذمة رئوية) مُتلازمة ستيفن جونسون

* تُستعمَل هذه الأدوية عن طريق الفم.

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