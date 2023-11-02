بعض الأدوية* الخافضة لضغط الدم عند الأطفال
النوع
أمثلة
بعض التأثيرات الجانبية
حاصرات بيتا
أتينولول Atenolol
بطء معدل ضربات القلب، أو مشاكل التوصيل الكهربائي في القلب، أو الدوخة، أو التعب، أو الأزيز (عند استعماله بجرعات عالية)
ناهض ألفا
كلونيدين Clonidine
النعاس، والتعب، والدوخة
حاصرات ألفا-بيتا
لابيتالول Labetalol
انخفاض ضغط الدَّم عنَد وقوف الطفل، وتورم، وبطء معدل ضربات القلب
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كابتوبريل Captopril
التأثيرات الجانبية الشائعة: السعال، والصُّداع، والدوخة
التأثيرات الجانبية الشديدة: إصابة خطيرة للجنين، وزيادة مستوى البوتاسيوم في الدَّم، وإصابة الكلى، والوذمة الوعائية (تورم تحسُّسي يُؤثِّر في الوجه، والشفتين، والرُّغامَى وقد تتداخل مع التنفُّس)
إنالابريل Enalapril
ليزينوبريل lisinopril
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كانديسارتان Candesartan
التأثيرات الجانبية الشائعة: الصداع، الدوخة
التأثيرات الجانبية الشديدة: إصابة خطيرة للجنين، وزيادة مستوى البوتاسيوم في الدم، وإصابة الكلى
لوسارتان Losartan
فالسارتان Valsartan
مركّبات ثنائيَّ هيدروبيريدين Dihydropyridines
الأملُوديبين Amlodipine
التأثيرات الجانبية الشائعة: احمرار الوجه، والدوخة، وتورم الساقين أو اليدين
التأثيرات الجانبية الشديدة: وذمة وعائية
إسراديبين Isradipine
نيفيديبين (الأقراص ذات التحرر المديد فقط)
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كلوروثيازيد Chlorothiazide
التأثيرات الجانبية الشائعة: الدوخة، وانخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، وزيادة مستوى السكر في الدم
الآثار الجانبية الشديدة: تغيرات في نظم القلب، اصفرار مفاجئ للجلد والعينين (يرقان)، التهاب البنكرياس
كلورثاليدون Chlorthalidone
هيدروكلوروثيازيد Hydrochlorothiazide
مباشر
هيدرالازين Hydralazine
الصُّدَاع، الدوخة
مينوكسيديل minoxidil
التأثيرات الجانبية الشائعة: الدوخة، والشعرانية، واحتباس السوائل
التأثيرات الجانبية الشديدة: الفشل القلبي، واحتباس السوائل في الرئتين (وذمة رئوية) مُتلازمة ستيفن جونسون
* تُستعمَل هذه الأدوية عن طريق الفم.