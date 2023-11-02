بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب عوز المناعة
النوع
أمثلة
الأدوية المضادة للاختلاج
لامُوتريجين lamotrigin
فينيتوين Phenytoin
فالبروات Valproate
عقاقير المعالجة الكيميائية
أليمتوزوماب Alemtuzumab
بوسلفان Busulfan
سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide
ملفالان Melphalan
الستيرويداتُ القشريَّة
ميثيل بريدنيزولون Methylprednisolone
بريدنيزون Prednisone
كابتات المناعة (الأدوية التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ)
آزاثيوبرين
سيكلوسبورين cyclosporine
ميكوفينولات موفيتيل Mycophenolate mofetil
سِيروليمس sirolimus
تاكروليمس tacrolimus
أدوية أخرى (مثل الأجسام المُضادَّة) تستهدف تثبيط أجزاء معينة من الجِهاز المَناعيّ
أداليموماب
إيتانيرسيبت
إينفليإكسيمب
ريتوكسيماب Rituximab
توسيليزوماب Tocilizumab