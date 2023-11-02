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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب عوز المناعة

النوع

أمثلة

الأدوية المضادة للاختلاج

لامُوتريجين lamotrigin

فينيتوين Phenytoin

فالبروات Valproate

عقاقير المعالجة الكيميائية

أليمتوزوماب Alemtuzumab

بوسلفان Busulfan

سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide

ملفالان Melphalan

الستيرويداتُ القشريَّة

ميثيل بريدنيزولون Methylprednisolone

بريدنيزون Prednisone

كابتات المناعة (الأدوية التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ)

آزاثيوبرين

سيكلوسبورين cyclosporine

ميكوفينولات موفيتيل Mycophenolate mofetil

سِيروليمس sirolimus

تاكروليمس tacrolimus

أدوية أخرى (مثل الأجسام المُضادَّة) تستهدف تثبيط أجزاء معينة من الجِهاز المَناعيّ

أداليموماب

إيتانيرسيبت

إينفليإكسيمب

ريتوكسيماب Rituximab

توسيليزوماب Tocilizumab

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