بعض الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب سلس البول
آلية
أمثلة
ضعف المصرَّة البولية أو عَضلات الحوض (تُسمَّى قُصور مخرج المَثانة)
حاصرات ألفا الأدرينالية alpha-adrenergic blockers (مثل ألفوزوسين alfuzosin أو دوكسازوسين doxazosin أو برازوسين prazosin أو تامسولوسين tamsulosin أو تيرازوسين terazosin)، والتي تُؤدِّي إلى استرخاء المصرَّة البولية
العلاج الهرموني (يكون عادةً على شكل توليفة من الإستروجين والبروجستين تُؤخذ عن طريق الفم)، والذي يُمكن أن يُسهم في ترقُّق عَضلات الحوض والنُّسُج الدَّاعمة
دواء ميزوبروستول misoprostol الذي يُمكن أن يُؤدِّي إلى استرخاء المصرَّة البولية
الانسِداد (انسِداد مخرَج المَثانة)
منبهات ألفا الأدرينالية (مثل السودوإيفيدرين) ، والتي يمكن أن تسبب انقباض عضلات المثانة والبروستات
قُصور عَضلات جِدَار المَثانة
الأدوية ذات التأثيرات المُضادَّة للكولين (مثل مضادَّات الهستامين أو الأدوية المُضادَّة للذهان أو البنزتروبين أو مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات)، والتي تُثبِّطُ انقباض عضلة المثانة
حاصرات قنوات الكالسيوم calcium channel blockers (مثل ديلتيازم diltiazem أو نيفيدبين nifedipine أو فيراباميل verapamil)، والتي تُثبِّطُ انقباض عضلة المثانة
المُسكِّنَات الأفيونيَّة opioids، والتي تبدو انَّها تُثبِّطُ انقِباضيَّة contractility المَثانة