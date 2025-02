* تنطوي تأثيراتُ مُضادَّات الكولين Anticholinergic على التَّخليط الذهنِي وتغيُّم الرؤية والإمساك وجفاف الفم وخفَّة الرأس وضعف التوازن وصعوبة البدء في التبول.

† يتوفر الديبيريدامول أيضًا في تركيبة مديدة المفعول مع الأسبرين.هذا المنتج، الذي يستخدم للوقاية من السكتات عند من تعرَّضوا إلى سكتة، غير مُدرَج في هذه القائمة.

مثبطات كوكس 2 COX-2 inhibitors = مثبِّطات السيكلو أكسجبناز coxibs؛ مضادَّات الالتهاب غير الستيرودية nonsteroidal anti-inflammatory drugs.

