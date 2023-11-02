بعض الأدوية التي تؤثر في النوم
النوع
أمثلة
استخدام الدواء
الأدوية المضادة للاختلاج
فينيتوين Phenytoin
عوامل العلاج الكيميائي
الكل
الأدوية التي تحفز الدماغ
الأمفيتامينات Amphetamines
الكافيين
حاصرات بيتا
بروبرانولول Propranolol
الستيرويدات
الستيرويدات الابتنائية Anabolic steroids
الستيرويداتُ القشريَّة
مستحضرات هرمون الغُدَّة الدرقية
—
عند إيقاف الدواء
العقاقير الترويحية وغير المشروعة
الكوكايين
الهيروين
القنب الهندي (الماريجوانا أو الحشيش)
فينسيكليدين Phencyclidine
المخدرات التي تبطئ عمل الدماغ
الباربيتورات barbiturates
الأفيونات opioids
المهدئات
عند استخدام الدواء أو التوقف عن استخدامه
الكُحول
—
مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية selective serotonin reuptake inhibitors، مثل فلوكستين fluoxetine
مثبطات استرداد السيروتونين والنورإيبينفيرين Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors، مثل دولوكستين duloxetine
مثبطات أكسيداز أحاديّ الأمين (MAOIs)، مثل سيليغيلين selegiline
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتيلين