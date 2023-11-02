skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

بعض الأدوية التي تؤثر في النوم

النوع

أمثلة

استخدام الدواء

الأدوية المضادة للاختلاج

فينيتوين Phenytoin

عوامل العلاج الكيميائي

الكل

الأدوية التي تحفز الدماغ

الأمفيتامينات Amphetamines

الكافيين

حاصرات بيتا

بروبرانولول Propranolol

الستيرويدات

الستيرويدات الابتنائية Anabolic steroids

الستيرويداتُ القشريَّة

مستحضرات هرمون الغُدَّة الدرقية

عند إيقاف الدواء

العقاقير الترويحية وغير المشروعة

الكوكايين

الهيروين

القنب الهندي (الماريجوانا أو الحشيش)

فينسيكليدين Phencyclidine

المخدرات التي تبطئ عمل الدماغ

الباربيتورات barbiturates

الأفيونات opioids

المهدئات

عند استخدام الدواء أو التوقف عن استخدامه

الكُحول

مضادَّات الاكتئاب

مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية selective serotonin reuptake inhibitors، مثل فلوكستين fluoxetine

مثبطات استرداد السيروتونين والنورإيبينفيرين Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors، مثل دولوكستين duloxetine

مثبطات أكسيداز أحاديّ الأمين (MAOIs)، مثل سيليغيلين selegiline

مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتيلين

في هذه الموضوعات