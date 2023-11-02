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بعضُ أنواع الرُّهَاب الشَّائعة*

رهاب Phobia

تعريف

رهاب المرتفعات

الخوف من المرتفعات

رهاب الغبار Amathophobia

الخوف من الغبار

رهاب الرعد والبَرق

الخوف من الرعد والبرق

رُهاب الطيران Aviophobia

الخوف من الطيران

رهاب الإبر Belonephobia

الخوف من الإبر، أو الدَّبابيس، أو غيرها من الأشياء الحادَّة

رُهاب الرعد Brontophobia

الخوف من الرعد

رهاب الاحتجاز Claustrophobia

الخوف من الأماكن المحصورة

رُهاب الأعضاء التناسليَّة الأنثويَّة Eurotophobia

الخوف من الأعضاء التناسلية للإناث

رُهاب الجُسُور Gephyrophobia

الخوف من عبور الجسور

داء الكلب، رُهاب الماء

الخوف من الماء

رهاب طبيب الأسنان Odontiatophobia

الخوف من أطبَّاء الأسنان

رُهاب الضراط، رُهاب إخراج الروائح Phartophobia

الخوف من تمرير الغازات في مكان عامّ

رُهاب الأشباح Phasmophobia

الخوف من الأشباح

رهاب المَخاوف Phobophobia

الخوف من وجود مَخاوِف أو الإصابة بالرُّهاب

رُهاب الهليون Spargarophobia

الخوف من الهليون

رُهاب العدد 13 Triskaidekaphobia

الخوف من كل الأشياء المرتبطة مع عدد ثلاثة عشر

رُهاب الحُقَن Trypanophobia

الخوف من الحقن

رهاب الحَيوان

الخوف من الحيوانات (العناكب، أو الثعابين، أو الفئران عادة)

* هناك أكثر من 500 نوع من الرُّهاب، مدرجة في قائمة أنواع الرهاب على النت Phobia List web site.ولكن معظمها نادر للغاية.

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