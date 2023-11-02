بعضُ أنواع الرُّهَاب الشَّائعة*
رهاب Phobia
تعريف
رهاب المرتفعات
الخوف من المرتفعات
رهاب الغبار Amathophobia
الخوف من الغبار
رهاب الرعد والبَرق
الخوف من الرعد والبرق
رُهاب الطيران Aviophobia
الخوف من الطيران
رهاب الإبر Belonephobia
الخوف من الإبر، أو الدَّبابيس، أو غيرها من الأشياء الحادَّة
رُهاب الرعد Brontophobia
الخوف من الرعد
رهاب الاحتجاز Claustrophobia
الخوف من الأماكن المحصورة
رُهاب الأعضاء التناسليَّة الأنثويَّة Eurotophobia
الخوف من الأعضاء التناسلية للإناث
رُهاب الجُسُور Gephyrophobia
الخوف من عبور الجسور
داء الكلب، رُهاب الماء
الخوف من الماء
رهاب طبيب الأسنان Odontiatophobia
الخوف من أطبَّاء الأسنان
رُهاب الضراط، رُهاب إخراج الروائح Phartophobia
الخوف من تمرير الغازات في مكان عامّ
رُهاب الأشباح Phasmophobia
الخوف من الأشباح
رهاب المَخاوف Phobophobia
الخوف من وجود مَخاوِف أو الإصابة بالرُّهاب
رُهاب الهليون Spargarophobia
الخوف من الهليون
رُهاب العدد 13 Triskaidekaphobia
الخوف من كل الأشياء المرتبطة مع عدد ثلاثة عشر
رُهاب الحُقَن Trypanophobia
الخوف من الحقن
رهاب الحَيوان
الخوف من الحيوانات (العناكب، أو الثعابين، أو الفئران عادة)
* هناك أكثر من 500 نوع من الرُّهاب، مدرجة في قائمة أنواع الرهاب على النت Phobia List web site.ولكن معظمها نادر للغاية.