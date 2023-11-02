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بعضُ أنواع التهاب المهبل

العدوى

الأعراض

المضاعفات المحتملة

العلاج

التهاب المهبل البكتِيري

مفرزات صفراء مُخضرّة أو رماديَّة، رقيقة، غير رائقة، وكثيرًا ما تكون ذات رائحة كريهة، والتي قد تصبح أقوى بعدَ الجماع أو في أثناء فترات الحيض

التهيج، في بعض الأحيان

الداء الالتهابي الحوضي

بالنسبة للنساء الحوامل

عَدوَى الأغشية حولَ الجنين (عَدوَى داخل السلى)

عَدوَى الرحم بعدَ ولادة الطفل أو بعدَ الإجهاض

المخاض المبكِّر والولادة

ميترونيدازول Metronidazole

الكلينداميسين clindamycin

سيكنيدازول Secnidazole

التهاب المَهبل المشعّري

مفرزات غزيرة، بلون أخضر أو أصفر، رغويَّة، عادة

رائحة السمك في بعض الأحيان

حكَّة وتهيّج أحيانًا

ألم في أثناء الجِماع والتبوّل

الداء الالتهابي الحوضي

بالنسبة للنساء الحوامل

المخاض المبكِّر والولادة

ميترونيدازول Metronidazole

تينيدازول Tinidazole

عَدوَى الخميرة (داء المبيضَّات)

مفرزازت ثخينة، بيضاء، تشبه خثارة الحليب

حكة معتدلة إلى شديدة وحرقة (ولكن ليس دائمًا)

احمرار وتورم في منطقة الأعضاء التناسلية عادة

لا مُضَاعَفات خطيرة

فلوكونازول fluconazole

ميكونازول

بوتوكونازول Butoconazole

كلوتريمازول

تيركونازول Terconazole

تيوكونزول

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