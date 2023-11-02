بعضُ أنواع التهاب المهبل
العدوى
الأعراض
المضاعفات المحتملة
العلاج
مفرزات صفراء مُخضرّة أو رماديَّة، رقيقة، غير رائقة، وكثيرًا ما تكون ذات رائحة كريهة، والتي قد تصبح أقوى بعدَ الجماع أو في أثناء فترات الحيض
التهيج، في بعض الأحيان
بالنسبة للنساء الحوامل
عَدوَى الأغشية حولَ الجنين (عَدوَى داخل السلى)
عَدوَى الرحم بعدَ ولادة الطفل أو بعدَ الإجهاض
المخاض المبكِّر والولادة
ميترونيدازول Metronidazole
الكلينداميسين clindamycin
سيكنيدازول Secnidazole
مفرزات غزيرة، بلون أخضر أو أصفر، رغويَّة، عادة
رائحة السمك في بعض الأحيان
حكَّة وتهيّج أحيانًا
ألم في أثناء الجِماع والتبوّل
بالنسبة للنساء الحوامل
المخاض المبكِّر والولادة
ميترونيدازول Metronidazole
تينيدازول Tinidazole
عَدوَى الخميرة (داء المبيضَّات)
مفرزازت ثخينة، بيضاء، تشبه خثارة الحليب
حكة معتدلة إلى شديدة وحرقة (ولكن ليس دائمًا)
احمرار وتورم في منطقة الأعضاء التناسلية عادة
لا مُضَاعَفات خطيرة
فلوكونازول fluconazole
ميكونازول
بوتوكونازول Butoconazole
كلوتريمازول
تيركونازول Terconazole
تيوكونزول