بعض أنواع أمراضُ اختِزانِ الغلِيكُوجين
الاسم*
الأعضاء أو النُّسُج أو الخلايا المُتأثِّرَة
الأعراض
مرض اختزان الغليكوجين النوع صفر GSD 0
الكبد أو العضلات
نوبات من انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم) في أثناء الصيام إذا أصيبَ الكبد
مرض اختزان الغليكوجين النوع الأول (داء فون جيركي von Gierke disease)
النوع Ia
الكَبد والكلى
تضخم الكبد والكلى وتباطؤ النمو وانخفاض شديد في مستويات السكر في الدَّم ومستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من الحمض والدهون وحمض اليوريك في الدَّم
النوع Ib
الكبد وكريات الدَّم البيضاء
نفس ما يحدث في داء فون جيركي
انخفاض تعداد عدد كريات الدَّم البيضاء وعدوى متكررة والداء المعويّ الالتِهابِيّ
مرض اختزان الغليكوجين النوع الثاني (داء بومبي)
جميع الأَعضاء
تَضخم الكبد والقلب وضعف العضلات
مرض اختزان الغليكوجين النوع الثالث (داء كوري وداء فوربس)
الكبد والعضلات والقلب
تضخم الكبد أو تشمُّع الكبد وانخفاض مستويات السكر في الدم وضَرَر في العضلات وضَرَر في القلب وضعف العظام عند بعض الأشخاص
مرض اختزان الغليكوجين النوع الرابع (داء أندرسن)
الكبد والعضلات ومُعظَم النُّسُج
تشمُّع الكبد وضَرَر في العضلات وتأخر في النموّ والنَّماء
مرض اختزان الغليكوجين النوع الخامس (مرض ماكاردل)
العضلات
تشنجات أو ضعف في العضلات في أثناء النشاط البدني
مرض اختزان الغليكوجين النوع السادس (داء هيرز)
الكبد
تَضخم الكبد
نوبات من انخفاض سكَّر الدَّم في أثناء الصيام
لا توجد أيّ أعراض في كثير من الأحيان
مرض اختزان الغليكوجين النوع السابع (داء تاروي)
العضلات الهيكلية وكريات الدَّم الحمراء
تشنجات العضلات في أثناء النشاط البدني وتَخرّب كريات الدم الحمراء (انحِلاَل الدَّم hemolysis)
مرض اختزان الغليكوجين الثامن والتاسع
الكبد
كُليَتان
تَضخم الكبد
انخفاض سكر الدَّم
مشاكل الكِلى
قِصر القامة
الكساح، وضعف العظام
*هناك العديد من أمراض اختِزانِ الغلِيكُوجين المُختلفةويجري تعريف كل واحد منها برقم روماني.
GSD = أمراض اختِزانِ الغلِيكُوجين