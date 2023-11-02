بعض أسباب وملامح تشنُّجات الحيض
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
العُضال الغُدِّي Adenomyosis (نمو الأنسجة التي تُبطِّن الرَّحم عادةً - تُسمَّى نسيج بطيني رحمي- في جدار الرَّحم)
فترات حيض غزيرة ومؤلمة ونزف مهبلي بين فترات الحيض وألم في الجُّزء السُّفلي من البطن (الحوض) والشُّعور بضغطٍ على المثانة والمستقيم
الشعور بألمٍ خلال الجِّماع في بعض الأحيان
تصوير الحوض بتخطيط الصدى أو بالرنين المغناطيسي
تُدرَس خزعةٌ في بعض الأحيان لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى للنَزف عند النساء اللواتي يُعانين من نزفٍ مهبليٍّ غير طبيعي.
عيوب خِلقيَّة في السَّبيل التناسلي (نادر)
في بعض الأحيان لا تبدأ الدورات الطمثية أبدًا (انقطاع الحيض الأولي)
في بعض الأحيان، يجري اكتشاف تشوهات في أثناء فحص الحوض، مثل انسداد في المهبل أو كتلة في الحوض
فحص الطبيب
القيام في بعض الأحيان بتصوير الرَّحِم والبوق (أخذ صورة بالأشعَّة السِّينية بعد حقن عامل تباين في الرَّحم والبوقين الرَّحميين) أو تصوير الرَّحم بتخطيط الصَّدى (تصوير بتخطيط الصَّدى بعد حقن سائل في الرَّحم) أو التصوير بالرَّنين المغناطيسي.
تضيُّق عنق الرَّحم (تضيُّق الممر الذي يعبر عنق الرَّحم)
عدم انتظام فترات الحيض أو غيابها والنَّزف المهبلي بين فترات الحيض والعُقم وألَم البَطن الذي يحدث في الدَّورات الشَّهريَّة
فحص الطبيب
التصوير بالموجات فوق الصوتية للحوض أحيَانًا
كيسات وأورام في المَبيضين (سرطان المبيض أو حالات نمو مبيضيَّة غير سرطانيَّة)
عدم وجود أعراض أخرى في كثيرٍ من الأحيان
نزف مهبلي غير طبيعي في بعض الأحيان
في بعض الأحيان عسر الهضم، أو التطبل، أو تغيرات في التبول، أو آلام في الحوض، أو آلام في الظهر
التصوير بتخطيط الصدى
عند الاشتباه بالسرطان، إجراء فحوصات دمويَّة لقياس المواد التي تُنتجها بعض الأورام
انتِباذٌ بِطَانِيٌّ رَحِمِيّ (لطخات من النسيج البطاني الرَّحمي التي تتوضَّع بشكل غير طبيعي خارج الرَّحم)
ألم كليل أو تشنجي يحدث قبل وفي أثناء الأيَّام الأولى من فترات الحيض
العُقم
الشعور غالبًا بألمٍ في أثناء الجِّماع أو التبرُّز أو التبوُّل
فحص الطبيب
تصوير الحوض بتخطيط الصدى
تنظير البطن (إدخال أنبوب معاينة من خلال شقٍّ صغيرٍ تحت السُّرَّة مباشرةً) في بعض الأحيان
عدم وجود أعراض أخرى في كثيرٍ من الأحيان
في الأورام الليفية الكبيرة، في بعض الأحيان ألم، أو ضغط، أو نزف مهبلي شديد
التصوير بتخطيط الصدى
يُجرى في بعض الأحيان تصويرٌ للرَّحم بتخطيط الصَّدى أو تنظيرٌ للرَّحِم (استعمال أنبوب استعراض رفيع لمشاهدة الجزء الدَّاخلي من الرَّحم)
ولكن، إذا كانت النتائجُ غيرَ واضحة، نلجأ إلى التصوير بالرنين المغناطيسي
وسائل منع الحمل داخل الرَّحم (وتسمى أيضًا اللولب، IUDs) التي تُحرِّرُ النُّحاس أو في حالاتٍ أقل تواترًا، الأنواع التي تطلق البروجستين (شكل اصطناعي من الهُرمون الأنثوي البروجسترون)
النزف الطمثي الغزير
فحص الطبيب
في بعض الأحيان تصوير الحوض بتخطيط الصدى عادةً لمعرفة ما إذا كان اللولبُ قد وُضِعَ في مكانه من الرَّحم بشكلٍ صحيح
مُتلازمة الاحتقان الحوضي Pelvic congestion syndrome (ألمٌ مزمنٌ ناجمٌ عن تجمُّع الدَّم في أوردة الحوض)
ألم
الشعور في كثيرٍ من الأحيان بألمٍ في أسفل الظهر وبأوجاعٍ في الساقين وحدوث نزفٍ مهبليٍّ غير طبيعي
خروج مُفرزات مائيَّة أو شفَّافة من المهبل في بعض الأحيان
الشعور بالتَّعب وتقلُّب المزاج والصُّدَاع والتَّطبُّل في بعض الأحيان
فحص الطبيب
التصوير بتخطيط الصَّدى أو باستعمال تقنيَّات تصوير مُتخصِّصة
تنظير البطن في بعض الأحيان
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.