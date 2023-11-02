بعض أسباب وملامح النزف المهبلي في أثناء المرحلة المتأخرة من الحمل
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية †،‡
يبدأ بخروج كميَّة صغيرة من الدَّم، ممزوجة بالمخاط أحيانًا (سدادة مخاطية أو علامة دموية)
حدوث تقلُّصات رحمية بفواصل زمنيَّة منتظمة بالإضافة إلى فتح (توسُّع) وترقُّق وانسحاب (امّحاء) عنق الرحم
فحص الحوض ومراقبة العلامات الحيوية للمرأة
مراقبة معدل ضربات قلب الجنين
انفصال المشيمة (انفصال مُبكِّر للمشيمة عن الرحم)
الشعور بألم عفوي أو عند جس الرحم
خروج دم أحمر داكن متجلط، أو أحمر فاتح يمكن أن يكون خفيفًا أو غزيرًا
في بعض الأحيان انخفاض شديد في ضغط الدم مع حدوث إغماء أو الشعور بخفة في الرأس أو تسرع في ضربات القلب
في بعض الأحيان اضطراب النظم القلبي عند الجنين
فحص الحوض ومراقبة العلامات الحيوية للمرأة
مراقبة معدل ضربات قلب الجنين
تعداد الدم الكامل واختبارات دموية لتحديد ما إذا كان الدَّم يتخثر بشكلٍ طبيعي
التصوير بتخطيط الصدى غالبًا
المشيمة المنزاحة (توضُّع المشيمة بشكل غير طبيعي)
نزف مهبلي غير مؤلم
الشعور بألم بسيط عند جس الرحم أو عدم الشعور بأي ألم
في كثير من الأحيان، يجري اكتشاف المشيمة المنخفضة في وقت مبكر من الحمل باستخدام التصوير بتخطيط الصدى
تعدادُ الدَّم الكامِل
التصوير بتخطيط الصدى
أَوعِيَةٌ مُنزاحة (نمو الأوعية الدَّموية للجنين عبر عنق الرحم، ممَّا يمنع مرور الجنين)
نزف مهبلي غير مؤلم
ظهور علامات بدء المخاض غالبًا، مثل التقلُّصات بفواصل زمنيَّة منتظمة
اضطراب النظم القلبي عند الجنين
في بعض الأحيان، يُشتبه بها بناءً على النتائج التي جرى الحصول عليها في أثناء الفحص الروتيني بالأمواج فوق الصوتية
التصوير بتخطيط الصدى عبر المهبل باستعمال تقنيات لإظهار جريان الدَّم (تخطيط الصدى الدوبلري الملون)
ألم شديد في البطن والشعور بألم عند لمس البطن
توقُّف التقلُّصات وفقدان توتُّر العضلات في الرحم في كثيرٍ من الأحيان
يتحرك الطفل نحو الخلف باتجاه القناة الولادية
نزف مهبلي خفيف إلى متوسِّط
بطء معدل ضربات القلب عند الجنين أو عدم وجود ضربات للقلب
تسرُّع مُعدل ضربات القلب عند المرأة
عادةً، تاريخ سابق من الولادة القيصرية أو غيرها من العمليات الجراحية في الرحم
اشتباه الطبيب بناء على الأعراض المميزة
الولادة القيصرية الطارئة
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† عند النساء الحوامل اللواتي لديهن أعراض مُثيرة للقلق، يُقيّم الطبيب العلامات الحيوية الأمومية، ويجري فحصًا سريريًا، ويُقيم حالة الجنين من خلال مراقبة معدل ضربات قلب الجنين أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية.
‡ عادةً ما يُجرى التصوير بتخطيط الصدى عند النساء المصابات بالنزف في وقت متأخر من الحمل، بالإضافة إلى تحديد تعداد الدم الكامل، وفصيلة الدم، وحالة العامل الريصي (إيجابية أو سلبية).