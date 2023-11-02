بعض أسباب وملامح النَّزف المهبلي خلال المراحل المُبكرِّة من الحمل
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
الإسقاط الذي
نزف مهبلي، ومع مرور النسيج من الحمل في بعض الأحيان
آلام ماغصة في الحوض وفي جميع أنحاء البطن
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
اختبارات كالتي تُجرى للحمل خارج الرحم (المُنتبذ) عادةً
المُراقبة لتسمّع معدل ضربات قلب الجنين
فحص الدَّم لقياس هرمون تنتجه المشيمة (مُوَجِّهَةُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيمائِيَّةُ البَشَرِيَّة hCG)
تعدادُ الدَّم الكامِل
تصوير الحوض بتخطيط الصدى
الحمل خارج الرحم (تَوَضُّع الحمل بشكل غير طبيعي - وليس في مكانه المعتاد داخل الرحم)
نزف مهبلي مع أو بدون ألم في الحوض أو في البطن، والذي قد يكون كليلًا ويأتي ويذهب أو قد يكون شديدًا، ومفاجئًا، ومستمرًا
يؤدي تمزّق الحمل خارج الرحم إلى حدوث إغماء أو الشعور بخفة الرأس أو تسرع معدل ضربات القلب
اختبار دموي للحمل
تصوير الحوض بتخطيط الصدى
تنظير البطن (إدخال أنبوب المشاهدة من خلال شقٍّ في البطن) أو فتح البطن (جراحة تنطوي على إجراء شقٍّ في البطن) في بعض الأحيان
الحمل الرحوي (نمو مشيمائي غير طبيعي مع أو بدون جنين بسبب بويضة مخصبة بشكل غير طبيعي)
نزف مهبلي، مع أو بدون ألم بطني ماغص
الرحم الذي يكون أكبر من المتوقَّع
عدم تسجيل ضربات قلب أو حركة عند الجنين (أو عدم وجود جنين)
في بعض الأحيان ارتفاع ضغط الدم، أو تورم القدمين أو اليدين، أو قيء شديد
إذا كان متقدمًا أكثر، خروج أنسجة تشبه العنب من خلال المهبل
الاختبارات كما هي الحال بالنسبة للإسقاط
اختبارات الدم
الأشعّة السينية للصدر
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† عند النساء الحوامل اللواتي لديهن أعراض مُثيرة للقلق، يُقيّم الطبيب العلامات الحيوية الأمومية، ويجري فحصًا سريريًا، ويُقيم حالة الجنين من خلال مراقبة معدل ضربات قلب الجنين أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية.