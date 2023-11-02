بعض أسباب وملامح الغثيان والقيء في بدايات الحمل
السَّبب
السّمات الشائعة
المقاربة التشخيصية†
المتعلِّقة بالحمل (توليدي)
يُعدُّ الغثيان والقيء، وخصوصًا في الصباح (غثيان الصباح) من الحالات الشائعة.
الغثيان والقيء الخفيفان اللذان يأتيان ويذهبان واللذان يحدثان في أوقاتٍ مختلفة خلال اليوم، وذلك بشكلٍ رَئيسيَ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل
فحص الطبيب
الغثيان والقيء المُتكرِّران والمستمرَّان
العجز عن تناول كمية كافية من السوائل أو الطعام أو من كليهما
ظهور علامات التجفاف عادةً، مثل قلة التبوُّل، وقلة التعرُّق، وجفاف الفم، وزيادة العطش، وتسرع ضربات القلب، والدَّوخة عند الوقوف
نقص الوَزن
اختبارات الدم للتَّحرِّي عن علامات التجفاف وعدم التوازن الكيميائي من خلال قياس مستويات الكهارل، ونتروجين اليوريا في الدَّم (BUN)، والكرياتينين، وإنزيمات الكبد
اختبارات البول لقياس الكيتونات (تُنتَجُ عندما لا يجري تناول كمية كافية من الطعام ويقوم الجسم بتفكيك الدهون للحصول على الطاقة)
الحمل الرحوي (نمو مشيمائي غير طبيعي مع أو بدون جنين بسبب بويضة مخصبة بشكل غير طبيعي)
الرحم الذي يكون أكبر من المتوقَّع نسبةً إلى عمر الحمل
عدم تسجيل ضربات قلب أو حركة عند الجنين
في مرحلة لاحقة من الحمل، حدوث ارتفاع في ضغط الدَّم في بعض الأحيان، أو تورُّم في القدمين أو اليدين، أو نزف مهبلي، أو خروج النسيج الذي يشبه عنقود العنب
اختبارات الدَّم لقياس مُوَجِّهَةُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيمائِيَّةُ البَشَرِيَّة (وهو هرمون تنتجه المشيمة مبكِّرًا خلال الحمل)
تصوير الحوض بتخطيط الصدى
غير مرتبط بالحمل
عدوى المسالك البولية أو عدوى الكلية (التهاب الحويضة والكلية)
الرغبة المتكررة في التبوُّل (بشكلٍ متكرِّر)، أو الألم في أثناء التبول، أو الحاجة المُلحَّة إلى التبوُّل الفوري (الإلحاح)
عند الإصابة بعدوى الكلية، الشعور بألم في جهة الكلية أو الظهر وحدوث حمَّى
اختبارات البول (تحليل البول) وزراعته
القيء الذي يبدأ فجأة، والذي يرافقه الإسهال عادةً
قد يحدث في بعض الأحيان اتصالٌ حديثٌ مع أشخاص أو حيواناتٍ مصابين بالعدوى أو تناول حديث للطعام الملوَّث أوغير المطبوخ جيداً أو المياه الملوَّثة
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، عينة من البراز
الغثيان والقيء الذي يبدأ فجأة، عادة عند النساء اللواتي خضعن لعمل جراحي في البطن في الماضي أو مصابات بسرطان بطني أو فتق إربي.
آلام ماغصة وتورُّم في البطن
التصوير بالأشعة السينية
تصوير البطن بتخطيط الصَّدى في بعض الأحيان
في بعض الأحيان إجراء تصوير مقطعي محوسب (إذا كانت نتائج الأشعَّة السِّينية والتصوير بتخطيط الصدى غير واضحة)
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† عند النساء الحوامل اللواتي لديهن أعراض مُثيرة للقلق، يُقيّم الطبيب العلامات الحيوية الأمومية، ويجري فحصًا سريريًا، ويُقيم حالة الجنين من خلال مراقبة معدل ضربات قلب الجنين أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.