بعض أسباب وملامح السُّعال عند البالغين
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الحاد ّ(يدوم أقلّ من 8 أسابيع)
الأزيز وضيق التنفُّس والتنفُّس من خلال زمِّ الشفتين
غالبًا ما يخرج البلغم مع السُّعَال
عند الأشخاص الذين يعانون من داء الانسداد الرئوي المزمن COPD
فَحص الطبيب فقط عادةً
جسم غريب†
السُّعَال الذي يظهر فجأة في العادة عندَ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب يحدث في أثناء الحديث أو البلع، أو كليهما، أو عند الأطفال
لا توجد أعراضٌ لعدوى في الجهاز التنفسي العلوي
عند الأصحَّاء نسبيًا
أشعة سينية للصدر
تَنظير القصبات bronchoscopy
ضيق في التنفُّس يزداد سوءًا في أثناء الأستلقاء، أو يظهر بعدَ ساعة أو ساعتين من النوم
أصوات تشير إلى وجود سوائل في الرئتين عادةً، تُسمَع من خلال سماعة الطبيب
تورُّم (وذمة) في الساقين عادةً
أشعة سينية للصدر
يُجرى اختبار للدم أحيانًا لقياس الببتيد الدماغي المدرّ للصوديوم (BNP)، وهو مادَّة تُنتج عندَ تعرُّض القلب للإجهاد
تخطيط صدى echocardiography القلب أحيَانًا
الحمَّى والشعور بالمرض والسُّعَال المصاحب للبلغم (السُّعَال المنتِج) وضيق التنفُّس
ظهور مفاجئ لألم حادّ في الصدر يزداد سوءًا عند أخذ نفسٍ عميق
صوت تنفُّس غير طبيعي محدَّد، يُسمَع من خلال سماعة الطبيب
أشعة سينية للصدر
التقاطر الأنفي الخلفي (بسبب الحساسية أو أحد الفيروسات أو البكتيريا)
الصداع والتهاب الحلق وشحوب واحتقان الأنف وتورُّم الغشاء المخاطي
الغثيان
يحدث تقاطر واضح في الجهة الخلفية للحلق أحيانًا
تنظيف متكرِّر للحلق
فَحص الطبيب فقط عادةً
في بعض الأحيان، استخدام مضادَّات الهيستامين، أو مزيلات الاحتقان، أو العلاج الأنفي بالإبراتروبيوم لمعرفة ما اذا كانت الأعراض ستختفي
الانصمام الرئوي† (انسداد مفاجئ في شريان في الرئة، بسبب جلطة دموية عادة)
شعور مفاجئ بألم حادّ في الصدر يتفاقم عند الاستنشاق عادة
ضِيق في التنفُّس
تسرُّع ضربات القلب ومعدَّل التنفس
تظهر عواملُ خطر الانصِمام الرئوي عادًة، مثل السَّرطان أو عدم الحركة (نتيجة ملازمة السَّرير) أو تجلط الدم في الساقين أو الحمل أو استخدام حبوب منع الحمل أو غيرها من الأدوية التي تحتوي على هرمون الإستروجين أو الجراحة الحديثة أو الاستشفاء أو وجود تاريخ عائلي صحِّي لهذا الاضطراب
اختبارات التصوير الرئوي المتخصِّصة، مثل تصوير الأوعية المقطعي المحوسّب، أو تفرُّس التهوية والتروية (V/Q) أو تصوير الشرايين الرئوية
التهابات الجهاز التنفُّسي العلوي، بما في ذلك التهابُ الشعب الهوائية أو القصبات الحادّ
سيلان واحتقان الأنف وخروج مخاط أحمر (الأنسجة التي تبطِّن الأنف)
التهاب الحلق والشعور بالتعب (الشعور بالتوعُّك)
فَحص الطبيب فقط عادةً
المزمن (يدوم 8 أسابيع أو أكثر)
تهيُّج مجرى التنفس الذي يبقى بعدَ التعافي من عدوى الجهاز التنفُّسي
سعال جاف غير منتِج يحدث بعد عدوى الجهاز التنفُّسي مباشرة
لا يوجد احتقان في الأنف أو التهاب الحلق
فحص الطبيب فقط أحيانًا، وصورة شعاعية للصدر أحيانًا أخرى
مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)
سعال جاف ومستمر
استخدام مثبِّطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (قد يزداد السُّعَال خلال أيام أو أشهر من بدء استخدام الدواء)
ايقاف استخدام مثبِّطات الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين، لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي
الارتشاف أو الاستنشاق
سعَال رطب الصوت بعدَ تناول الطعام أو الشراب، و صعوبة واضحة في البلع، أو كلاهما
في الأشخاص الذين عانوا من سكتةٍ دماغية أو اضطراب آخر يسبِّب صعوبة في التواصل (مثل الخرف)، لاسيَّما بين الذين لديهم سعال مزمن
أشعة سينية للصدر
في بعض الحالات، إجراء فحوصات للبلع بالأشعة السينية (الطريقة المعدَّلَة لتصوير البلعوم بالباريُوم modified barium pharyngography)
الربو (المصحوب بالسُّعَال)
سعَال يظهر بعدَ محفزات مختلفة، مثل التعرُّض لحبوب اللقاح (غبار الطلع) أو عوامل حساسية أخرى أو البرد أو الجهد
أزيز وضيق في التنفُّس أحيانًا
اختبارات وظائف الرئة
استخدام موسِّعات الشعب الهوائية (الأدوية التي توسع المسالك التنفسية) أحيانًا، مثل ألبوتيرول ، لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي
التهاب القصبات المزمن (عندَ الأشخاص الذين يدخنون)
سُعَال منتِج في معظم أيَّام الشهر لمدَّة 3 أشهر من السنة خلال سنتين متتاليتين.
تنظيف متكرِّر للحلق وضيق في التنفُّس
لا يوجد احتقان في الأنف أو التهاب الحلق
اختبارات لتقييم وظيفة الرئتين (اختبارات وظائف الرئتين)
الشعور بألم حارق في الصدر (حرقة المعدة أو اللذع) أو البطن، يزداد سوءًا بعدَ تناول أطعمة محدَّدة أو في أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو في أثناء الأستلقاء
طعم حموضة أو مرارة، وخاصَّة عندَ الاستيقاظ
بحَّة في الصوت
الأزيز التنفسي
سعَال يحدث في منتصف الليل أو في الصباح الباكر
لا تظهر أعراض أخرى غير السُّعَال أحيانًا
فحص الطبيب فقط أحيانًا
في بعض الأحيان، استخدام العقاقير التي تثبِّط الحمض، مثل أحد حاصرات الهستامين-2 (H2) أو مثبِّطات مضخَّة البروتون، لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي
إدخال أنبوب رؤية مَرِن في المريء والمعدة (التنظير الداخلي) أحيانًا
وضع جهاز استشعار (مجسّ) في المريء أحيَانًا، لمراقبة الحموضة (الرقم الهيدروجيني) لمدَّة 24 ساعة
ضِيق تدريجي في التنفُّس
سعال جاف
التعرّض السابق لأدوية محددة أو التعرض المهني
تاريخ عائلي للاضطراب أحيانًا
الأشعّة السينية للصدر
تصوير مقطعي مُحوسَب للصدر (CT)
اختبارات وظائف الرئة
خروج الدم مع السُّعَال أحيانًا
تغيُّر في السُّعال المزمِن
نَقص الوَزن، والحمَّى، والتعرُّق الليلي
عقد لمفيَّة متضخِّمة وقاسية وغير مؤلمة في الرقبة
أشعة سينية للصدر
تصوير مقطعي محوسَب للصدر غالبًا
تنظير القصبات غالبًا
التقاطرُ الأنفي الخلفي Postnasal drip
الصداع والتهاب الحلق وشحوب واحتقان الأنف وتورُّم الغشاء المخاطي
يحدث تقاطر واضح في الجهة الخلفية للحلق أحيانًا
فحص الطبيب فقط أحيانًا
استخدام مضادَّات الهيستامين ومضادَّات الاحتقان أحيَانًا لمعرفة مدى فعَّاليتها في اختفاء الأعراض
اختبارات الحساسيَّة أحيانًا
مرض السلّ أو حالات العدوى الفطريَّة†
خروج الدم مع السُّعَال أحيانًا
نَقص الوَزن، والحمَّى، والتعرُّق الليلي
التعرُّض لشخص مصاب بالسل
السفر أو الإقامة في منطقة يشيع فيها مرضُ السلّ أو حالات عدوى الرئة الفطريَّة
وجود عدوى أو عوامل خطر للإصابة بفيروس العوز المناعي البشري (الأيدز)
أشعة سينية للصدر
اختبارات للجلد، واذا كانت النتيجة إيجابية يُجرَى فحص وزرع للقشع (البلغم)
تصوير مقطعي محوسَب للصدر أحيانًا
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† هذه الأسباب نادرة.
ACE= الإنزيم المحول للأنجيوتنسين؛ CT=التصوير المقطعي المُحوسَب؛ HIV= فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.