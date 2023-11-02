بعض أسباب وملامح التَّورُّم خلال المراحل المتأخرة من الحمل
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
وذمة عاديَّة (فيزيولوجية)
تورُّم غير مؤلم (وذمة) في كلا الساقين
فحص الطبيب
ارتفاع ضغط الدم (140/90 ملم زئبقي أو أعلى)
تورُّم في القدمين والكاحلين وأحيَانًا في الوجه و/أو اليدين
في بعض الأحيان، صداع مستمرّ شديد، أو تخليط ذهني، أو مشاكل في الرؤية، أو ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، أو صعوبة في التنفُّس
إذا كانت شديدة جدًا، فقد تحدث اختلاجات
عوامل الخطر لمقدمات الانسمام الحملي في بعض الأحيان
قياس ضغط الدَّم
قِياس البروتين في البول
كما تُجرى اختباراتٌ دمويَّة للتَّحرِّي عن وظائف الكبد والكلى وتعداد الدم الكامل.
تورُّم وألم في ساقٍ أو في ربلةٍ واحدةٍ فقط
الشعور بألمٍ عند الجس واحمرارٍ ودفءٍ في المنطقة المصابة غالبًا
إذا انتقلت الجلطة الدَّموية إلى الرئتين وسدَّت الأوعية الدَّمويَّة فيها (مُسبِّبةً انصمامًا رئويًّا) يمكن الشعور بألمٍ في الصدر ومعاناة من صعوبةً في التنفس
عوامل خطر لخُثار الوريد العميق في بعض الأحيان
التصوير بتخطيط الصدى للساق المصابة للتَّحرِّي عن الانسداد في الأوردة
يُجرى اختبارٌ دمويٌّ في بعض الأحيان لقياس المادة المُتحرِّرة من جلطات الدَّم (يُسمَّى تحليل المثنوي-دي)
إذا كانت المرأة تعاني من آلامٍ في الصدر وصعوبةٍ في التنفُّس، فيُجرى في بعض الأحيان تصويرٌ مقطعيٌّ محوسَب للصدر أو تصوير الرئة بالتهوية/الإرواء (اختبار تصوير نووي)
اعتِلاَلُ عَضَلَةِ القَلبِ في الفَترَةِ المُحيطَةِ بالوِلاَدَة (قبلها أو بعدها)
تورُّم في الساقين
ضيق في التنفُّس وإعياء
صعوبة الاستلقاء
الأشعّة السينية للصدر
تخطيط كهربية القلب
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
اختبارات الدَّم التي تقيس التمطط في القلب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† عند النساء الحوامل اللواتي لديهن أعراض مُثيرة للقلق، يُقيّم الطبيب العلامات الحيوية الأمومية، ويجري فحصًا سريريًا، ويُقيم حالة الجنين من خلال مراقبة معدل ضربات قلب الجنين أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية.