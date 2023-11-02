بعضُ أسباب وملامح التَّورُّم الصَّفَني
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
وذمة (تجمُّع السوائل الزائدة في الجسم)
تورُّم
غالبًا عند الرِّجال الذين يُعانون من تورِّمٍ في الساقين، وأحيانًا في البطن
عند الرجال الذين يعانون من اضطراباتٍ يمكن أن تُسبِّبَ تورُّمًا، مثل فشل القلب أو الاضطراب الشديد في الكبد أو الكلية
فحص الطبيب
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
قيلة دمويَّة (تجمُّع الدَّم في الصَّفن)
تورُّم
فحص الطبيب
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
القيلة المائيَّة (تجمُّع سائل في الصَّفن)
تورُّم
فحص الطبيب
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
الفتق الأربي (فتق في أعلى الفخذ)
عندَ رجال لديهم بروزٌ غير مؤلم في أعلى الفخذ منذ مدَّة طويلة عادةً، وفي الجهة التي تُعرَف بوجود فتقٍ فيها غالبًا
بروز
يبدأ الألمُ تدريجيًّا أو فجأةً في بعض الأحيان، ويحدث ذلك عند العجز عن دفع البروز إلى داخل البطن مرَّةً أخرى
فحص الطبيب فقط
وذمة لمفيَّة (تجمُّع سائل لمفي) - مثلًا، بسبب العدوى بدودة مداريَّة تسمى داء الخيطيات أو موجودة منذ الولادة
تورُّم مطَّاطي في كامل الصفن
عدم استمرار التحزُّز أو الانطباع بعد رفع الضغط عن الناحية
فحص الطبيب
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
قيلة منويَّة (كيسة في البربخ)
كتلة قريبة من الجزء العلوي من الخصية
فحص الطبيب
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
كتلة صلبة مُتَّصلة بالخصية أو موجودة فيها
ربما ألم موجع وكليل أو ألم حاد ومفاجئ عند حدوث نزف في السرطان
التصوير بتخطيط الصدى
الاختبارات الدموية
تصوير مقطعي محوسب للبطن والحوض والصدر في بعض الأحيان
قيلَةٌ دَوالِيَّة (توسُّع الأوردة التي تحمل الدَّم من الخصية)
تورُّم
ربما ألم وشعور بالامتلاء عندَ الوقوف
ربما خصية منكمشة (ضمور الخُصية)
فحص الطبيب فقط
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.