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بعضُ أسباب وملامح التَّورُّم الصَّفَني

السَّبب

السّمات الشائعة*

الاختبارات

وذمة (تجمُّع السوائل الزائدة في الجسم)

تورُّم

  • يُشعَر بأنَّه إسفنجي

  • يحدث في كامل الصَّفن على الجانبين

  • يبقى محزَّزا بعد زوال الضَّغط عنه (يسمَّى وذمة انطباعيَّة)، كما يصيب الطرفين السفليين

غالبًا عند الرِّجال الذين يُعانون من تورِّمٍ في الساقين، وأحيانًا في البطن

عند الرجال الذين يعانون من اضطراباتٍ يمكن أن تُسبِّبَ تورُّمًا، مثل فشل القلب أو الاضطراب الشديد في الكبد أو الكلية

فحص الطبيب

تخطيط الصدى في بعض الأحيان

قيلة دمويَّة (تجمُّع الدَّم في الصَّفن)

تورُّم

  • مؤلمًا وممضًّا بالجَسِّ

  • يحدث بعد إصابة

فحص الطبيب

تخطيط الصدى في بعض الأحيان

القيلة المائيَّة (تجمُّع سائل في الصَّفن)

تورُّم

  • يبدو ليِّنًا

  • لا يزول بالاستلقاء

  • لا يمكن دفعه إلى البطن مرَّةً أخرى

فحص الطبيب

تخطيط الصدى في بعض الأحيان

الفتق الأربي (فتق في أعلى الفخذ)

عندَ رجال لديهم بروزٌ غير مؤلم في أعلى الفخذ منذ مدَّة طويلة عادةً، وفي الجهة التي تُعرَف بوجود فتقٍ فيها غالبًا

بروز

  • يبدو لينًا وشبيهًا بالبالون

  • كما يمكن الشعورُ به فوق الصَّفن غالبًا

  • يتضخَّم عادةً عندما يكون الرجال في وضعيَّة الوقوف أو عندما يزداد الضغط داخل البطن (مثل، عند يتعرَّض لضغطٍ كما هي الحال عند التبرُّز أو رفع وزنٍ ثقيل)

  • يزول بالاستلقاء في بعض الأحيان

  • يمكن أن يعود إلى البطن في بعض الأحيان

يبدأ الألمُ تدريجيًّا أو فجأةً في بعض الأحيان، ويحدث ذلك عند العجز عن دفع البروز إلى داخل البطن مرَّةً أخرى

فحص الطبيب فقط

وذمة لمفيَّة (تجمُّع سائل لمفي) - مثلًا، بسبب العدوى بدودة مداريَّة تسمى داء الخيطيات أو موجودة منذ الولادة

تورُّم مطَّاطي في كامل الصفن

عدم استمرار التحزُّز أو الانطباع بعد رفع الضغط عن الناحية

فحص الطبيب

تخطيط الصدى في بعض الأحيان

قيلة منويَّة (كيسة في البربخ)

كتلة قريبة من الجزء العلوي من الخصية

فحص الطبيب

تخطيط الصدى في بعض الأحيان

السرطان الخُصوِيّ

كتلة صلبة مُتَّصلة بالخصية أو موجودة فيها

ربما ألم موجع وكليل أو ألم حاد ومفاجئ عند حدوث نزف في السرطان

التصوير بتخطيط الصدى

الاختبارات الدموية

تصوير مقطعي محوسب للبطن والحوض والصدر في بعض الأحيان

قيلَةٌ دَوالِيَّة (توسُّع الأوردة التي تحمل الدَّم من الخصية)

تورُّم

  • يُشعَر به وكأنه كيس من الديدان

  • يحدث على الجانب الأيسر عادةً

ربما ألم وشعور بالامتلاء عندَ الوقوف

ربما خصية منكمشة (ضمور الخُصية)

فحص الطبيب فقط

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

CT = التصوير المقطعي المحوسب.

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