* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.تُعدُّ السمات المذكورة هنا نموذجيَّةً، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.وتتداخل الملامح مع الأَسبَاب.