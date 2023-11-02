بعض أسباب وسمات عُسر الهضم
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
السرطان (مثل سرطان المريء أو سرطان المَعدة)
إزعاج مزمن ومجهول السَّبب
المعاناة لاحقًا من عُسر البلع مع سرطان المريء أو من الشِبَع المُبكِّر مع سرطان المعدة
نقص الوَزن
التَّنظير الدَّاخلي للسَّبيل الهضمي العلوي (فحص المريء والمعدة والاثناعشري باستعمال أنبوب مشاهدة مرن يُسمَّى المنظار الدَّاخلي)
التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن
تغيُّر عادات التَّبرُّز، مثل الإسهال، أو التَّطبُّل، أو البراز الدهني
فقر الدم بعوز الحديد غير الناجم عن أسباب أخرى
اختبارات الدم
خزعة بالمنظار للنسج من الأمعاء الدقيقة
إقفار تاجي (عدم كفاية جريان الدَّم إلى الشرايين التاجية)
عند الأشخاص الذين تظهر عندهم الأعراض في بعض الأحيان عندما يُجهدون أنفسهم
عوامل الخطر لاضطرابات القلب (مثل ارتفاع ضغط الدَّم أو داء السُّكَّري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم)
اختبارات الدم
اختبار الإجهاد في بعض الأحيان
الأدوية (مثل بيسفوسفونات والإريثروميسين والمضادَّات الحيوية الماكروليديَّة الأخرى والإستروجينات والحديد ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة والبوتاسيوم) أو العقاقير غير المشروعة
عند الأشخاص الذين يستعملون الأدوية التي قد تُسبِّب عُسرَ الهضم
تظهر الأعراض بعد فترةٍ قصيرة من استعمال الدَّواء
فحص الطبيب
صعوبة ابتلاع السوائل والمواد الصلبة في بعض الأحيان
حرقة فؤاد المعدة أو في بعض الأحيان ارتجاع حمض أو محتويات المعدة إلى الفم
تتهيَّج الأعراض عند الاستلقاء في بعض الأحيان
انخفاض شدَّة الأعراض مع استعمال مضادَّات الحموضة
فحص الطبيب
محاولة المعالجة بالأدوية لتَثبيط إنتاج الحمض في بعض الأحيان
التنظير الدَّاخلي للجزء العلوي من السَّبيل الهضمي في بعض الأحيان
اختبار درجة حموضة المريء pH في بعض الأحيان.
معاناة من ألم حارق أو قاضم قبل الوجبات ويمكن تخفيفه من خلال تناول الطعام أو استعمال مضادات الحموضة أو حاصرات الهيستامين 2 (H2) أو مثبطات مضخة البروتون (PPIs)
يمكنها إيقاظ الأشخاص خلال الليل
فحص الطبيب
التنظير الدَّاخلي للجزء العلوي من السَّبيل الهضمي في بعض الأحيان
اختبار للتحرِّي عن عدوى بكتيريا الملويَّة البوابيَّة Helicobacter pylori في بعض الأحيان.
ضَعف إفراغ المعدة (خزل المعدة) - والذي ينجم عادةً عن اضطراباتٍ أخرى مثل داء السُّكري أو اضطرابات النسيج الضام أو اضطرابات عصبية
الغثيان وألَم البَطن وأحيَانًا القيء
الشِّبَع المُبكِّر
عند الأشخاص المصابين باضطرابٍ مُسبِّبٍ في بعض الأحيان
التنظير الدَّاخلي للسَّبيل الهضمي العلوي أو إجراء مسح نووي لتقييم إفراغ المَعدة
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.تُعدُّ السمات المذكورة هنا نموذجيَّةً، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.وتتداخل الملامح مع الأَسبَاب.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.