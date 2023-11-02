بعض أسباب وسِمَات سلس البول النهاريّ عند الأطفال
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
المثانة التي لا تفرغ بشكل كامل (المثانة العصبيَّة) بسبب عيب في الحبل الشوكيّ أو الجهاز العصبيّ
عُيوب واضحة في العمود الفقريّ أو رصعة أو خصلة شعر في أسفل الظهر وضعف أو تراجُع في الإحساس في الساقين والقدمين
تصوير أسفل الظهر بالأشعَّة السينيَّة
تصوير العمود الفقري بالرنين المغناطيسيّ أحيانًا
التصوير بتخطيط الصدى للكلية والمثانة
دراسات حول تدفق البول والضغط في المثانة (دراسات ديناميكية البول)
شُذوذ تشريحيّ (مثل أن يكون الحالب في غير موضعه عند البنات)
عدم التمكُّن من حصر البول في النهار بشكلٍ كاملٍ على الإطلاق
بالنسبة إلى البنات، سلس بوليّ نهاريّ وليليّ وتاريخ من الإفرَاغ الطبيعيّ ولكن مع ثياب داخلية مُبَلَّلة بشكلٍ مُستمرّ وإفرازات من المهبل
رُبَّما تاريخ لعدوى في السبيل البوليّ وشذوذات أخرى في السبيل البوليّ
دراسات تصويرية للكُلَى والحالبين، تتضمن تصوير الكلى بالأمواج فوق الصوتية
التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن والحوض، أو تصوير السبيل البولي بالرَّنين المغناطيسيّ
في كثير من الأحيان تصوير الإفراغ في المثانة والإحليل voiding cystourethrogram (صورة بالأشعَّة السِّينية قبل، وأثناء، وبعد التبوُّل)
فرط امتلاء المثانة
الانتظار حتى اللحظة الأخيرة للتبوُّل
مشكلة شائعة بين الأطفال دُون عُمر المدرسة عندما يكونوا منهمكين في اللعب
أسئلة حول متى يحدث سلس البول
تسجيل توقيت، وتواتر، وكمية البول في سجل يومي (مفكرة التبول)
ارتجاع البول إلى داخل المهبل (الارتجاع الإحليليّ المهبليّ أو الإفراغ المهبليّ)
تقاطُر البول عند الوقوف من بَعد التبوُّل
فحص الطبيب فقط
الإمساك
براز غير متكرر، صُلب، يُشبه الحصى، أو كبير جدًا
انزعاج في البطن أحيانًا
غالبًا عند الأطفال الذين يتبعون نظاماً غذائياً يُسبِّبُ الإمسَاك (مثل الكثير من الحليب ومنتجات الألبان والقليل من الفاكهة والخُضار)
فَحص الطبيب فقط عادةً
تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة أحيانًا
تسجيل توقيت، وتواتر، وكمية البراز في سجل يومي (مفكرة التبرز)
خلل وظيفي في الإفرَاغ لأنَّه لا يوجد تنسيق بين العضلات التي تدفع البول من المثانة (عضلة المثانة والمصرَّة البولية)
في بعض الأحيان سلس البراز وعدوى متكررة في السبيل البوليّ
ربما سلس بوليّ نهاريّ وليليّ
دراسات حول تدفق البول
في بعض الأحيان تصوير الإفراغ في المثانة والإحليل voiding cystourethrogram (صورة بالأشعَّة السِّينية قبل، وأثناء، وبعد التبوُّل)
التصوير بتخطيط الصدى للكلية والمثانة
سلس القهقهة
التبوُّل عند الضحك (بشكل حصريّ تقريبًا عند البنات)
في أوقات أخرى، يكون التبوُّل طبيعيًا بشكلٍ كاملٍ
فحص الطبيب فقط
زيادة في كمية البول وهي مشكلة يُمكن أن تنجُم عن العديد من الأَسبَاب مثل:
تختلف بحسب الاضطراب
بالنسبة إلى السكَّري، اختبارات البول حول الغلوكوز والكيتونات أو اختبارات الدَّم†
بالنسبة إلى السكّري الكاذب أو داء الكريات المنجلية، اختبارات الدَّم
فرط نشاط المثانة
الحاجة المُلِحَّة إلى التبوُّل (أساسيّ للتشخيص)
حاجة للتبول بشكلٍ مُتكرر في أثناء النهار والليل عادةً
أحيَانًا استخدام مناورات حصر البول أو تهيئة الجسم (مثلًا قد يقوم الاطفال بالإقعَاء)
فحص الطبيب
في بعض الأحيان دراسات حول تدفق البول، ودراسات حركية البول، ومذكرة يومية حول التبول
مشاكل النوم أو مشاكل المدرسة (مثل الجُنوح delinquency أو الحصول على درجات ضعيفة في المدرسة)
سلوك غير مناسب وجنساني، واكتئاب، واهتمام غير مألوف بالأمور الجنسية أو تجنُّبها برمتها، ومعرفة للمسائل الجنسية بشكلٍ لا يُناسب العُمر
التقييم من قبل خبراء التحرُّش الجنسيّ
الشدَّة النفسيَّة‡
مشاكل في المدرسة وعزلة اجتماعية أو مشاكل اجتماعيَّة وشدَّة عائليَّة (مثل طلاق أو انفصال الوالدين)
فحص الطبيب فقط
ألم عند التبوُّل وبولٌ مُدمَّى والحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ وإحساس بحاجة مُلِحَّة إلى التبوُّل
أحيانًا حُمَّى وألم في البطن وألم في الظهر
زَرع بكتيري لعيّنة من البول وتحليل البول
إذا كانت نتائج استنبات البول وتحليله إيجابية، وخاصة في حالة العدوى الكلى، يمكن إجراء تخطيط الصدى وتصوير الإفراغ في المثانة والإحليل (صورة بالأشعَّة السِّينية قبل، وأثناء، وبعد التبوُّل)
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† لا يُسبِّب السكّري سلسَ البول عادةً إلى أن تُصبِح مستويات السكر في الدَّم (الغلُوكُوز) مرتفعةً بما يكفي لدُخول الغلوكوز إلى البول.
‡ الشدَّة هي سبب يأتي في المقام الأوَّل عندما يكون سلس البول مُفاجئاً.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.