بعض أسباب وسِمات سلس البول الليليّ عندَ الأطفال
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الإمساك
براز غير متكرر، صُلب، يُشبه الحصى، أو كبير جدًا
انزعاج في البطن أحيانًا
بالنسبة إلى الأطفال الذين يتبعون نظاماً غذائياً يُسبِّبُ الإمسَاك (مثل كثرة الحليب ومنتجات الألبان والقليل من الفاكهة والخُضار)
فَحص الطبيب فقط عادةً
تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة أحيانًا
تسجيل توقيت، وتواتر، وكمية البراز في سجل يومي (مفكرة التبرز)
التأخر النمائيّ
لا سلس بوليّ نهاريّ
أكثر شُيُوعًا عند الأولاد والاشخاص الذين ينامون بعُمقٍ
ربما أفراد العائلة الذين تبوَّلوا في الفراش سابقاً
فحص الطبيب فقط
زيادة في كمية البول وهي مشكلة يُمكن أن تنجُم عن العديد من الأَسبَاب مثل:
تختلف بحسب الاضطراب
بالنسبة إلى السكَّري، اختبارات البول حول الغلوكوز والكيتونات أو اختبارات الدَّم†
بالنسبة إلى السكّري الكاذب أو داء الكريات المنجلية، اختبارات الدَّم
أحيانًا عند الأطفال الذين يشخرون ويمرُّون بفتراتٍ يتوقف النفس فيها في أثناء النوم لمدة 15 ثانية أو أكثر ويتبعها شخير مرتفع
Excessive daytime sleepiness
تضخّم اللوزتين والغُدَّانيات عندَ الأطفال، أو كليهما
اختبار دراسة حول النَّوم
عيوب العمود الفقري (مثل السنسنة المشقوقة)، ممَّا يؤدِّي إلى صعوبة في إفراغ المثانة (احتباس البول)
عُيوب واضحة في العمود الفقريّ أو رصعة او خصلة شعر في أسفل الظهر وضعف أو تراجع في الإحساس في الساقين والقدمين
تصوير أسفل الظهر بالأشعَّة السينيَّة
تصوير العمود الفقري بالرنين المغناطيسيّ أحيانًا
الشدَّة النفسيَّة‡
مشاكل في المدرسة وعزلة اجتماعية أو مشاكل اجتماعيَّة وشدَّة عائليَّة (مثل طلاق أو انفصال الوالدين)
فحص الطبيب فقط
تسجيل توقيت، وتواتر، وكمية البول في سجل يومي (مفكرة التبول)
ألم عند التبوُّل وبولٌ مُدمَّى والحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ وإحساس بحاجة مُلِحَّة إلى التبوُّل
الحُمّى
ألم بطني
تحليل البول وزرع البول
إذا كانت نتائج استنبات البول وتحليله إيجابية، وخاصة في حالة العدوى الكلى، يمكن إجراء تخطيط الصدى وتصوير الإفراغ في المثانة والإحليل (صورة بالأشعَّة السِّينية قبل، وأثناء، وبعد التبوُّل)
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† لا يُسبِّب السكّري سلسَ البول عادةً إلى أن تُصبِح مستويات السكر في الدَّم (الغلُوكُوز) مرتفعةً بما يكفي لدُخول الغلوكوز إلى البول.
‡ الشدَّة هي سبب يأتي في المقام الأوَّل عندما يكون سلس البول مُفاجئاً.
MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.