بعض أسباب وسمات جحوظ العينين
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الأعراض العينية: ألم، ودُماع (سيلان الدمع)، وجفاف، وتهيج، وحساسية للضوء، ورؤية مزدوجة، وفقدان الرؤية
عادة ما يؤثِّر في كلتا العينين
الأَعرَاض العامة: اضطراب نظم القلب، والقلق، وزيادة الشهية، ونَقص الوَزن، والإسهال، وعدم القدرة على تحمل الحرارة، وزيادة التعرق، والأرق
الاختبارات الدَّموية لتقييم وظيفة الغُدَّة الدرقية
في بعض الأحيان، تصوير الحجاجين المقطعي المُحوسَب أو بالرنين المغناطيسي
التهاب النسيج الخلوي الحجاجي (عدوى النسج داخل الحجاج العيني)
يؤثر في عين واحدة فقط
احمرار العين، ألم عميق داخل العين، ألم عند تحريك العين، وآلام في العين وما حولها
تورم الجفنان واحمرارهما
عدم القدرة على تحريك العين في جميع الاتجاهات بشكل كامل
ضعف الرؤية أو فقدانها
الحُمّى
يسبقه أحيَانًا أعراض التهاب الجيوب
تصوير الدِّماغ والحجاج بالرنين المغناطيسي أو بالتصوير المقطعي المحوسب
كتلة في الحجاج العيني مثل ورم (خبيث أو حميد) أو تشوه الأوعية الدموية
ضعف أو فقدان الرؤية والألم في عين واحدة
أحيَانًا ضعف الرؤية أو الصُّدَاع
تصوير الحجاج بالرنين المغناطيسي أو بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
النزف خلف الحجاج
عادة ما يؤثِّر في عين واحدة فقط
تبدأ الأعراض بشكل مفاجئ
فقدان الرؤية، والرؤية المزدوجة، والألم العيني
عند الأشخاص الذين خضعوا مؤخرًا لجراحة عينية، أو تعرضوا لإصابة في العين، أو الذين لديهم اضطراب النَّزف
التصوير المقطعي المحوسب للحجاج أو المعالجة الفورية
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.