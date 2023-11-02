بعض أسباب وسمات الومضات الضوئية والأجسام الطافية
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
الاضطرابات العينية التي لا تثير القلق
الأجسام الطافية الناجمة عن انكماش الخِلط الزجاجي
عدد صغير من الكتل أو الخيوط الصغيرة والشفافة التي
عدم حدوث تغييرات حديثة في عدد أو نوع الأجسام الطافية
عدم تأثر الرؤية
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
انفصال الخِلط الزجاجي عن شبكية العين
زيادة مفاجئة في أعداد الأجسام الطافية، وعادة عند البالغين الأكبر سنًا
أجسام طافية تشبه خيوط العنكبوت
جسم طافٍ كبير واحد يتحرك داخل وخارج مجال الرؤية
ترائي ومضات، يظهر ويختفي
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
اضطرابات العين الخطيرة
ومضات ضوئية بسيطة مفاجئة قد تبدو مثل البرق أو البقع المضيئة أو النجوم (ترائي الومضات Photopsia) تحدث بشكل متكرر أو مستمر
فقدان الرؤية الذي يُصيب منطقة واحدة، الرؤية المحيطية غالبًا
فقدان الرؤية المنتشر عبر مجال الرؤية مثل الستارة
يُصيب أحيَانًا الأشخاص الذين توجد لديهم عوامل خطر لانفصال الشبكية (مثل التعرض لإصابة حديثة في العين، أو خضعوا لجراحة عينية، أو يعانون من قصر نظر شديد)
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
تمزق في شبكية العين
ترائي الومضات
قد تقتصر الأعراض أحيَانًا على مجال الرؤية المحيطي
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
نزف الجسم زجاجي
في الأشخاص الذين توجد لديهم عوامل خطر لهذا الاضطراب (مثل داء السكَّري، تمزق شبكية العين، داء الخلية المنجلية، أو إصابة العين)
فقدان الرؤية في كامل الحقل البصري (وليس في جزء أو أجزاء منه فقط)
الفحص المباشر من قبل طبيب وعادةً ما يكون طبيب عيون
في بعض الأحيان، تصوير الشبكية بتخطيط الصدى
التهاب الخِلط الزجاجي (الذي قد ينجم عن حالات العدوى العينية بطفيليات Toxoplasma، أو الفطريات، أو الفيروس المضخم للخلايا البشرية cytomegalovirus في حالات نادرة أو الناجم عن اضطرابات المناعة الذاتية)
الألم
فقدان الرؤية في كامل المجال البصري
قد يؤثِّر في كلتا العينين
في الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر لهذه العدوى (مثل الإيدز، تعاطي المخدرات بالحقن، وغيرها من الحالات التي تضعف الجِهاز المَناعيّ)
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
في بعض الأحيان، فحوص مخبرية للكشف عن الكائنات الحية الدقيقة التي يشتبه بأنها تسبب العدوى
اضطرابات غير مرتبطة بالعينين
الصُّدَاع النصفي العيني (الصُّدَاع النصفي الذي يسبب أعراض الرؤية)
خطوط خشنة تظهر أولًا في مركز مجال الرؤية، ثم تنتشر نحو المحيط، وتختفي بعد نَحو 20 دقيقة
عدم وضوح الرؤية المركزية في بعض الأحيان
صداع بعد اضطراب الرؤية أحيانًا
في بعض الأحيان عند في الأشخاص الذين يُعرفون بإصابتهم بصداع الشقيقة
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.تحدث الخصائص المذكورة في عين واحدة ما لم يذكر خلاف ذلك.