§ بالنسبة إلى دواء رانيتيدين (يُؤخذ عن طريق الفم والوريد ومن دون وصفة طبية)، جرت إزالته من الأسواق في الولايات المتحدة وفي العديد من البلدان الأخرى بسبب مستويات غير مقبولة من: ن-نتروز ثنائي ميثيلامين N-nitrosodimethylamine (اختصاره NDMA)، وهُوَ مادة قد تسبب السرطان.