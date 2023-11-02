بعض أسباب وسِمات المفرزات من حلمة الثَّدي
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
اضطرابات حميدة في الثَّدي
وَرَم حليميّ داخل القناة (وَرم حميد في قناةٍ للبن) - السبب الأكثر شيوعًا
نجيج مُدمَّى أو بلونٍ ورديّ من ثديٍ واحدٍ
التصوير بتخطيط الصدى عادةً
اختبارات إضافية، مثل التصوير الشعاعي للثدي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو تخطيط الأقنية (ductogram، تصوير بالأشعة السينية لأقنية اللبن في الثدي) وذلك اعتمادًا على نتائج التصوير بالأمواج فوق الصوتية
الخزعة إذا كانت الاختبارات الأخرى لا يمكن أن تستبعد السرطان
توسع القَنوات الثديية (توسُّع قَنوات اللبن)
نَجيج مُدمَّى أو بلونٍ ورديّ أو مُتعدِّد الألوان (يُشبه القيح أو بلونٍ رماديّ أو حليبيّ)، أو في بعض الأحيان مفرزات سميكة أو لزجة من ثديٍ واحدٍ أو من الثديين معًا
كما هيَ الحال بالنسبة إلى الورم الحليميّ داخل القناة
تغيُّرَات كيسيَّة ليفيَّة (بما فيها الألم والكيسات والتكتُّل العام)
كتلة تكون غالبًا مطاطيةً وتسبب الإيلام عند الجسّ وتحدُث قبل سنّ اليأس عادةً
ربما نجيج بلونٍ أصفر باهت أو أخضر أو أبيض
ربَّما تاريخ لحدوث كُتل في الثَّدي
كما هيَ الحال بالنسبة إلى الورم الحليميّ داخل القناة
ألم أو إيلام عند الجسّ أو احمِرار أو توليفة منها تبدأ فجاةً في الثَّدي
حمَّى في كثير من الأحيان
مع خراج، كتلة تسبب الإيلام عند الجسّ وربَّما نجيجًا يُشبه القيح وبرائحةٍ كريهةٍ
فَحص الثدي
إذا كان النَّجيج لا يزول بالمُعالَجة، تقييم يتعلَّق بالورم الحليميّ داخل القناة
نجيح حلمة الثَّدي†
ربَّما كتلة يُمكن جسّها أو تغيُّرات في الجلد أو عُقَد لمفيَّة مُتضخِّمَة، وذلك في الإبط في معظم الأحيان
نجيج مُدمَّى أو بلون ورديّ أحيانًا
كما هيَ الحال بالنسبة إلى الورم الحليميّ داخل القناة
ارتفاع مُستويات البرولاكتين‡
اضطرابات مختلفة، بما فيها الآتي:
نجيج حليبيّ (ليس مُدمَّى)، من الثديين معًا عادةً
لا تُوجَد كُتَل
ربَّما عدم انتظام الطمث أو الضَّهى amenorrhea (انقطاع الطمث)
اختبارات دمويَّة لقياس مُستويات البرولاكتين والهرمون المنبه للدرقيَّة
مُراجعة الأدوية التي تأخذها المريضة
التصوير المغناطيسيّ للرأس إذا كان مستوى البرولاكتين أو الهرمون المنبه للدرقية مُرتفعًا
عَدم تحمُّل البرد أو البلادة أو الإمسَاك أو زيادة الوَزن
ربَّما شذوذات هرمونيَّة (مثل غياب الدورة الطمثية أو العقم)، أو تغيُّرات في الرؤية، أو صُدَاع
مع اضطرابات الكَبِد، استسقاء البطن أو اليرقان
عند الشخصات اللواتي من المعروف أنَّ لديهنَّ اضطرابًا في الكُلى أو الكَبِد
أدوية مُعيَّنة بما فيها:
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اختبارات دمويَّة لقياس مُستويات البرولاكتين والهرمون المنبه للدرقيَّة
مُراجعة الأدوية التي تأخذها المريضة
التصوير المغناطيسيّ للرأس إذا كان مستوى البرولاكتين أو الهرمون المنبه للدرقية مُرتفعًا
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† عادةً ما تنجم مفرزات الحلمة عن سرطانة داخل القناة أو سرطانة قنوية غزوانيَّة.
‡ البرولاكتين هُوَ هرمون يُحرِّضُ إنتاج حليب الثَّدي.
§ بالنسبة إلى دواء رانيتيدين (يُؤخذ عن طريق الفم والوريد ومن دون وصفة طبية)، جرت إزالته من الأسواق في الولايات المتحدة وفي العديد من البلدان الأخرى بسبب مستويات غير مقبولة من: ن-نتروز ثنائي ميثيلامين N-nitrosodimethylamine (اختصاره NDMA)، وهُوَ مادة قد تسبب السرطان.
MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.