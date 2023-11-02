بعض أسباب وسمات الشرى
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الشرى الحادّ (يستمرّ لأقلّ من 6 أسابيع)
الأدوية والموادّ مثل
يمكن أن يبدأ الشرى في غضون دقائق من تناول الدواء أو العقار، وقد يبدأ بعد ذلك بـ 48 ساعة
فحص الطبيب
أطعمة تُحرِّضُ ردَّة الفعل التحسُّسيَّة (المواد الغذائية المُسبِّبة للتحسُّس)، مثل الفول السوداني والمكسَّرات والأسماك والمحار والقمح والبيض والحليب وفول الصويا
الشرى الذي يبدأ خلال دقائق أو ساعات من بعد استهلاك الطعام
فحص الطبيب، خُصُوصًا التاريخ الطبِّي
اختبارات الحساسية عن طريق وخز الجلد أحيَانًا
حالات العدوى (أسباب نادرة)
الحمى والقشعريرة والتعب
أعراض عدوى مُحدَّدة
خُصوصًا بالنسبة إلى حالات العدوى الطفيليَّة، السفر حديثًا إلى بلدٍ نامٍ
اختبارات وفقًا للعدوى المُشتبه فيها (تُشيرُ إليها نتائج التاريخ الطبي والفحص)
يجري تأكيدُ التشخيص في حال اختفى الشرى بعد القضاء على العدوى
الشرى الذي يبدأ خلال ثوانٍ أو دقائق من بعد لدغة أو لسعة حشرة
فحص الطبيب
المحفزات الفيزيائية
بالنسبة إلى مُعظم المُحرِّضات، الشرى الذي يبدأ خلال ثوانٍ أو دقائق من التعرُّض إلى مُحرِّضٍ عادةً
بالنسبة إلى الضغط على الجلد، الشرى الذي يبدأ خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات، وتقتصر الإصابة به على المنطقة التي تعرَّضت للضغط
بالنسبة إلى ضوء الشمس، الشرى الذي يُصيب فقط منطقة الجلد التي تعرَّضت لضوء الشمس
فحص الطبيب
التعرُّض إلى المُحرِّضات الفيزيائية المشتبه فيها لمعرفة ما إذا كانت تُؤدِّي إلى تحريض الأعراض
داء المصل Serum sickness
الشرى الذي يبدأ خلال فترة تتراوح بين 7 - 10 أيَّام من بعد حقن المريض بالمواد التالية:
قد يكون مصحوبًا بحمَّى وآلام المفاصل وتورُّم العُقَد اللِّمفِية وألَم في البَطن
فحص الطبيب
المواد التي تثير رد فعل تحسسي من خلال التلامس المباشر مع الجلد (المستأرجات التلامسية)، مثل اللاتكس أو اللحوم
الشرى الذي يبدأ خلال دقائق أو ساعات بعد اللمس
فحص الطبيب
اختبارات الحساسيَّة أحيانًا
ردَّات فعل نقل الدَّم
الشرى الذي يبدأ عادةً خلال بضع دقائق من نقل مُنتجٍ دمويّ
فحص الطبيب
الشرى المُزمن (يستمرّ لأكثر من 6 أسابيع)
اضطرابات المناعة الذاتية
أعراض مختلفة استِنادًا إلى اضطراب المناعة الذاتية
بالنسبة إلى الذئبة الحمامية الجهازية، يمكن أن تنطوي الأَعرَاض على الحُمَّى والتعب والصداع وآلام المفاصل والتَّورُّم والتنفُّس المُؤلم وظهور قرحات في الفم
بالنسبة إلى متلازمة شوغرن، جفاف العينين والفم
بالنسبة إلى الالتهاب الوعائي الشَّرويّ، الشرى الذي:
بالنسبة إلى جميع اضطرابات المناعة الذاتية، إجراء اختباراتٍ دمويَّة للتحرِّي عن أضدادٍ شاذَّة
خزعة من الجلد في بعض الأحيان
بالنسبة إلى متلازمة شوغرن، إجراء اختبارٍ لتقييم كمية الدموع التي يُنتجها الأشخاص
بالنسبة إلى الالتهاب الوعائي الشَّرويّ، اختزاع الجلد
السرطان، عادةً في أعضاء السبيل الهضمي أو الرئتين، أو اللمفومة
نَقص الوَزن والتعرُّق الليلي وألم البطن والسُّعال (سُعال مُدمَّى أحيانًا)، واليرقان (اصفرار لون الجلد)، وتورُّم العقد اللمفية، أو توليفة من هذه الأعراض
اختبارات مختلفة استِنادًا إلى السرطان الذي يشتبه فيه الطبيب
شرى مزمن مجهول السبب (يُشخَّص عندما لا يجري التعرُّف إلى سببٍ مُحدَّد)
شرى يحدُث يوميًا (أو بشكلٍ يومي تقريبًا) وحكَّة تستمر لمدة 6 أسابيع على الأقل، من دون سببٍ واضح
فحص الطبيب
اختبارات دمويَّة، وأحيانًا اختبارات أخرى، مثل اختبارات وخز الجلد والتعرض إلى مُحرِّضات مُختلفة، وذلك لاستبعاد الأسباب الأخرى
الأدوية والمواد (نفس تلك المستخدمة في الشرى الحادّ)
شرى يُصيب شخصًا يستعمل دواءً وفق وصفةٍ طبيةٍ أو من دون وصفةٍ طبيةٍ أو منتجات عشبية لفترةٍ طويلةٍ عندما لا يوجد تفسير آخر للحالة
فحص الطبيب
اختبارات الحساسيَّة أحيانًا
تجربة تجنُّب الأدوية لمعرفة ما إذا كان الشرى يختفي بعد إيقاف دواء أو مادة مُعيَّنة
حالات شاذة في الغدد الصمَّاء، مثل اضطراب في الغدَّة الدرقية أو ارتفاع مستويات هرمون البروجستيرون (هرمون أنثويّ)
بالنسبة إلى اضطرابات الغدة الدرقية، صُعوبة تحمُّل الحرارة أو البرد وتباطؤ أو تسرّع مُعدَّل ضربات القلب والرُّعاش أو الخمول
يحدُث عند النساء اللواتي يستعملنَ أقراص منع الحمل (موانع الحمل الفمويَّة) أو العلاج الهرموني الذي يحتوي على البروجستيرون أو اللواتي يُعانين من ظهور الشرى قبل بداية الطمث مباشرةً، ويزول مع توقُّف الطمث
فحص الطبيب
يمكن، عند اشتباه الأطباء في وجود اضطرابٍ في الغدة الدرقية، إجراء اختبار دموي لقياس مستوى الهرمون المُحرِّض لهذه الغدَّة
تلون الجلد باللون الأحمر في مساحات صغيرة منه تتحول لاحقًا إلى شرى وتصبح مرتفعة عند لمسها
ألَم بطني وسهولة تورُّد الوجه flushing وصُداع مُتكرِّر في بعض الأحيان
خزعة جلدية، وخزعة من نقيّ العظام أحيانًا
اختبارات دمويَّة لقياس مستويات المواد المُتحرِّرة عند تنشيط خلايا مناعية مُعيَّنة (تُسمَّى الخلايا البدينة) في بعض الأحيان
المحفزات الفيزيائيَّة (نفس محفزات الشرى الحادّ)
بالنسبة إلى مُعظم المُحرِّضات، شرى يحدُث عادةً خلال ثوانٍ أو دقائق من التعرُّض إلى المُحرِّض
بالنسبة إلى الضغط على الجلد، الشرى الذي يبدأ خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات، وتقتصر الإصابة به على المنطقة التي تعرَّضت للضغط
بالنسبة إلى ضوء الشمس، الشرى الذي يُصيب فقط منطقة الجلد التي تعرَّضت لضوء الشمس
فحص الطبيب
التعرض إلى المُحرِّضات المُشتبه فيها لمعرفة ما إذا كانت ستُحرِّضُ أعراضًا
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
HIV = فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.