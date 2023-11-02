بعض أسباب وسمات الدُماع العيني
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاضطرابات التي تسبب فرط إفراز الدموع
تزداد حالة الدُماع سوءًا عندما تتعرض العينان للريح أو الطقس البارد أو دخان السجائر أو الحرارة الجافة
إحساس متكرر بوجود جسم غريب في العين، وخاصة عند نهاية اليوم
تهيج سطح العين بسبب
احمرار العين
عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الملتحمة التحسُّسي، والحكة
غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من انقلاب الجفن والرموش نحو الداخل من إحساس بالضيق أو وجود شيء في العين
غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من سحجة في القرنية أو وجود جسم أجنبي بالألم، والحساسية للضوء، وإحساس بالضيق أو وجود شيء في العين
تهيج الأنف الناجم عن الحساسية أو عدوى في الجهاز التنفُّسي العلوي
سيلان الأنف والعطاس واحتقان الأنف
الاضطرابات التي تمنع تصريف الدموع
ضيق القناة الدمعية الخلقي (انسداد القناة الدمعية الموجود منذ الولادة)
تبدأ الأَعرَاض في غضون أسابيع من الولادة
ضيق القناة الدمعية المكتسب (تضيق القناة الدمعية نتيجة التقدم بالعمر)
دُماع يتفاقم تدريجيًا مع التقدم في السن
الشتر الداخلي (انقلاب الجفون نحو الداخل)
عادة ما يُشاهد في أثناء الفحص
ألم أو إزعاج بالقرب من زاوية العين وعلى طول جانب الأنف
تورم واحمرار وألم بالجس وإحساس بالحرارة في نفس المنطقة
الشتر الخارجي (انقلاب الجفون نحو الخارج)
عادة ما يُشاهد في أثناء الفحص
يحدث عند البالغين الأكبر سنًا في كثير من الأحيان
تورم بالقرب من كيس الدمع في بعض الأحيان
أسباب أخرى (مثل الإصابات أو الأدوية)
يحدث عادة عند الأشخاص المعروف بأن لديهم مثل هذه الأَسبَاب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.