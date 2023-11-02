بعض أسباب وسمات الخفقان
الملامح*
سبب مُحتمل
الشعور بضربة قلبيَّة فائتة في بعض الأحيان
عوارض مفاجئة من ضربات القلب السريعة التي تبطؤ فجأة إلى المعدل الطبيعي؛ لدى الأشخاص الذين لديهم عوارض سابقة من ضربات القلب السريعة في كثير من الأحيان
PSVT أو مُتلازمة وولف-باركينسون-وايت
بدرجة أقلّ تسرُّع القلب البطيني أو متلازمة QT الطويلة الخلقية
إحساس مستمرّ بسرعة وعدم انتظام ضربات القلب
الإغماء ف أثنَاء الخفقان
تسرع القلب البطيني، اعتلالات عضلة القلب الموروثة (بما في ذلك اعتلال عضلة القلب الضخامي و اعتلال عضلة القلب البطيني الأيمن المسبب لاضطراب النظم)، والرجفان الأذيني، والاعتلالات القلبية القنوية (بما في ذلك مُتلازمة QT الطويلة ومُتلازمة بروغادا)
خفقان في أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء حالة انفعاليَّة
تَسرُّع القلب الجيبي (استِجابة القلب الطبيعية للشدَّة)، خاصة لدى الأشخاص الأصحاء
عدم انتظام ضربات القلب النّاجم عن انخفاض في تدفق الدَّم بسبب ممارسة الرياضة، وهو أكثر شُيُوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي أو بأمراض القلب الخلقية
لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخٌ عائلي للإغماء أو الموت المفاجئ
اعتلالات القنوات القلبية (بما في ذلك متلازمة بروغادا ومتلازمة كيو تي QT الخلقية الطويلة)، أو اعتلالات عضلة القلب الموروثة المُحدثة لاضطراب النظم، بما في ذلك اعتلال عضلة القلب التوسعي أو الضخامي الموروث
لدى الأشخاص الذين ينزفون، أو اللذين لديهم حمَّى، أو لديهم ألم، أو فقدوا السوائل (بسبب القيء أو الإسهال)
تَسرُّع القلب الجيبي Sinus tachycardia
حساسية مفرطة للحرارة، ونَقص الوَزن، تبارز العينين، والإيلام أو الانتفاخ في الجزء الأمامي من الرقبة
تَسرُّع القلب الجيبي أو الرجفان الأذيني بسَبب فرط نشاط الغدة الدرقيَّة
* يُجرى فحص الطبيب دائمًا.تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
PSVT = تسرُّع القلب فوق البطيني الانتيابي.