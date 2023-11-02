بعض أسباب وخصائص الاحتقان الأنفي والمفرزات الأنفية
السَّبب
السّمات الشائعة*
التهاب الجيوب الحاد (عدوى في الجيوب بدأت للتو)
في كثير من الأحيان خروج مفرزات مخاطية وصديدية من جانب واحد فقط من الأنف
الإحساس بطعم كريه أو معدني في الفم أحيانًا، والشعور بآلام في الوجه أو صداع، واحمرار أو ألم على الخدين أو أعلى الحاجبين
لا تترافق الحالة بحكة في العين أو تهيج في الحلق
خروج مفرزات رائقة، وعطاس، وحكة في العينين مع سيلان الدمع منهما
شحوب وتورم ورخاوة الأغشية المخاطية المبطنة للأنف
أَعرَاض تحدث غالبًا في مواسم معينة أو بعد التعرض لمهيجات محتملة
مضادات الاحتقان الموضعية إذا أفرط المريض باستخدامها
الاحتقان الذي يعود بعد تلاشي مفعول مزيل الاحتقان (احتقان عكوس)
شحوب وتورم شديد في الغشاء المخاطي للأنف
لا مفرزات
جسم غريب في الأنف، وخاصة عند الأطفال
رائحة كريهة في كثير من الأحيان، وأحيانًا مفرزات مشوبة بالدم من جانب واحد من الأنف
التهاب الأنف الحركي الوعائي
خروج متكرر لمفرزات رائقة، والعطاس، وتورم واحمرار الغشاء المخاطي للأنف
لا توجد مهيجات محددة
التهابات الجهاز التنفُّسي العلوي الفيروسية
خروج مفرزات رائقة أو لزجة، والتهاب الحلق، والشعور العام بالمرض،واحمرار الغشاء المخاطي للأنف
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.