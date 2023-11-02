بعض أسباب وخصائص ألم الأذن
السَّبب
السّمات الشائعة* †
المقاربة التشخيصية
الأذن الوسطى
انسداد حاد في نفير أوستاش (على سبيل المثال، بسبب البرد أو الحساسية)
ألم خفيف إلى متوسط
أصوات خرخرة أو طقطقة أو فرقعة، مع أو بدون احتقان الأنف
انخفاض السمع في الأذن المصابة
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
تخطيط السمع في بعض الأحيان
تغييرات الضغط (الرضح الضغطي)
الألم الشديد
التعرض لتغير سريع في ضغط الهواء (مثل السفر الجوي أو الغوص)
في كثير من الأحيان يمكن مشاهدة آثار الدماء على طبلة الأذن أو خلفها
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
تخطيط السمع في بعض الأحيان
إصابة حديثة بعدوى في الأذن
احمرار وألم بالجس وراء الأذن
في كثير من الأحيان الحُمَّى و/أو خروج مفرزات من الأذن
فَحص الطبيب فقط عادةً
التصوير المقطعي المحوسب CT في بعض الأحيان
ألم شديد، وغالبًا ما يترافق مع أعراض زكام
تورم واحمرار طبلة الأذن
أكثر شُيُوعًا بين الأطفال
خروج مفرزات من الأذن في بعض الأحيان
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
تخطيط السمع في بعض الأحيان
التهاب طبلة الأذن العدوائي (عدوى طبلة الأذن)
الألم الشديد
طبلة الأذن الملتهبة
بثور صغيرة على سطح طبلة الأذن
فحص الطبيب فقط
الألم الشديد
بثور أو تبثرات على الأذن الخارجية
قد يترافق بنقص السمع أو ضعف في الوجه
فحص الطبيب فقط
الأذن الخارجية
يمكن مشاهدتها في أثناء فَحص الطَّبيب
غالبًا ما تشاهد الأجسام الغريبة في الأذن عند الأطفال
فحص الطبيب فقط
تشاهد عادة عند الأشخاص الذين كانوا يحاولون تنظيف آذانهم
يمكن مشاهدتها في أثناء فَحص الطَّبيب
فحص الطبيب فقط
الحكة والألم (تكون الحكة أكثر والألم أقل في التهاب الأذن الخارجية المزمن)
قصة سابقة للسباحة أو النزول المتكرر إلى أحواض السباحة
خروج مفرزات كريهة الرائحة من الأذن في بعض الأحيان
تورم واحمرار قناة الأذن الخارجية مع امتلائها بمواد شبيهة بالقيح
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
التصوير المقطعي المحوسب CT عند الاشتباه بالتهاب الأذن الخارجية الخبيث (عدوى تمتد إلى عظم الجمجمة)
الأَسبَاب العائدة إلى البنى التشريحية في الرأس والرقبة‡
سرطانات الحلق أو اللوزتين أو قاعدة اللسان أو الحبال الصوتية (الحنجرة) أو الممرات الأنفية أو البلعوم العلوي (البلعوم الأنفي)
الألم المزمن
وجود قصة لإدمان طويل على التبغ و/أو الكحول
تضخم العقد اللمفية في الرقبة في بعض الأحيان
يحدث عادة عند كبار السن
التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم
التنظير باستخدام الألياف البصرية مع استئصال وفحص الآفات المرئية (خزعة)
العدوى (خراج اللوزة أو حول اللوزة)
ألم يزداد بشدة عند البلع
احمرار مرئي في البلعوم و/أو اللوزتين
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
الزرع المخبري في بعض الأحيان
الألم العصبي (مثل التهاب العصب اللساني البلعومي )
آلام شديدة جدًّا وحادة ومتكررة تستمر لأقل من ثانية واحدة
فحص الطبيب فقط
يزداد الألم سوءاً مع حركة الفك
تحدد حركة المَفصِل الفكي الصدغي
فحص الطبيب فقط
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يعاني الكثير من أشخاص اضطرابات الأذن الوسطى والخارجية من حالات متباينة من نقص السمع.
‡ السمة المشتركة هي عدم ملاحظة أية أمور غير طبيعية عند فحص الأذن المباشر.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.