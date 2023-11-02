بعضُ أسباب نفث الدم وملامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
استخدام مضادَّات التخثُّر (كما يستخدم لعلاج الانصمام الرئوي أو جلطات الدَّم في الساقين أو الرجفان الأذيني، أو للحدِّ من خطر الجلطات بعد بعض عمليات القلب)
استخدام العقاقير التي تذيب الجلطات (الأدوية المضادَّة للتخثُّر، حيث تستخدم لعلاج النوبة القلبية أو السكتة الدماغية)
النزف من مناطق اخرى أحيانًا، مثل الأنف أو السبيل الهضمي (يُلاحظ في البراز)
عندَ الأشخاص الذين يتناولون مضادَّات التخثُّر أو العوامل الحالَّة للخثُّرة
التاريخ العائلي لاضطرابات تخثُّر الدم أحيانًا
اختبارات الدَّم التي تقيم احتمالية تجلُّط الدم
سعَال مزمن مع مخاط عندَ الأشخاص الذين يعانون من حالات العدوى المتكرِّرة
تصوير مقطعي مُحوسَب للصدر عالي الدقة (CT)
تنظير القصبات في بعض الأحيان
التهاب الشعب الهوائية أو القصبات
الحاد: سعَال قد ينتج أو لا ينتج البلغم، وأعراض عدوى في الجهاز التنفُّسي العلوي أحيَانًا (مثل احتقان الأنف)
المزمن: سعَال منتج في معظم أيام الشَّهر أو لمدة ثلاثة أشهر في السنة على مدى سنتين متتاليتين عندَ الأشخاص الذين يدخنون أو عند الأشخاص الذين يعانون من داء الانسداد الرئوي المزمن
الحاد: فحص الطبيب
المزمن: أشعة سينية للصدر
بعض التهابات الرئة طويلة الأمد (مرض السل, وحالات العَدوَى الفطريَّة، وحالات العَدوَى الطُّفَيليَّة، أو الزهري الذي يُصيب الرئتين)
الحمى، والسُّعَال، والتعرُّق الليلي، ونَقص الوَزن لدى الأشخاص الذين هم عرضة للعدوى
تاريخ مرضي لضعف المناعة (كبت المناعة) بسبب اضطراب أو دواء معين أحيانًا
أشعة سينية للصدر
تصوير مقطعي مُحوسَب للصدر (CT)
اختبار عينات من البلغم أو عيِّنات من السائل من الرئتين الذي يجري الحصول عليها باستخدام منظار القصبات
جسم غريب كان موجودًا لفترة طويلة، ولم يَجرِ التعرُّفُ إليه
سعال مزمن (عند الرضَّع أو صغار السن عادة) دون ظهور أعراض عدوى الجهاز التنفُّسي العلوي
حمَّى في بعض الأحيان
أشعة سينية للصدر
تنظير القصبات في بعض الأحيان
بلغم رغوي وردي، مع خيوط دمويَّة أحيَانًا
ضيق في التنفُّس يزداد سوءًا في أثناء الأستلقاء، أو يظهر بعدَ ساعة أو ساعتين من النوم
أصوات تشير إلى وجود سوائل في الرئتين، وتُسمَع من خلال سماعة الطبيب
تورُّم (وذمة) الساقين عادةً
أشعة سينية للصدر
في بعض الأحيان، يُجرَى فحص للدَّم لقياس مادة تُنتَج عندَ إجهاد عضلة القلب (تُدعى تحليل البروتين الدماغي ،BNP)
تخطيط صدى echocardiography القلب أحيَانًا
حمَّى، لمدَّة أسبوع أو أكثر عادة
السُّعَال والتعرق الليلي ونَقص الشَّهية ونَقص الوَزن
سوء التسنين
أشعة سينية للصدر
تصوير مقطعي مُحوسَب (CT) أو تنظير القصبات في بعض الأحيان
تعرق ليلي ونَقص الوَزن
في منتصف العمر أو البالغين الأكبر سنًا الذين لديهم سوابق تدخين شديد عادة
أشعة سينية للصدر
التصوير المقطعي المحوسب CT
تَنظير القصبات bronchoscopy
الحمَّى والشعور بالمرض والسُّعَال المنتج وضيق التنفُّس
ظهور مفاجئ لألم في الصدر عند أخذ نفس عميق
صوت تنفُّس غير طبيعي محدَّد، يُسمَع من خلال سماعة الطبيب
أشعة سينية للصدر
الانصمام الرئوي (انسداد مفاجئ في شريان في الرئة، بسبب جلطة دموية عادةً)
شعور مفاجئ بألم حادّ في الصدر يتفاقم عند الاستنشاق عادة
ضِيق في التنفُّس
تسرُّع ضربات القلب ومعدَّل التنفس
تظهر عواملُ خطر الانصِمام الرئوي عادًة، مثل السَّرطان أو عدم الحركة (نتيجة ملازمة السَّرير) أو تجلط الدم في الساقين أو الحمل أو استخدام حبوب منع الحمل أو غيرها من الأدوية التي تحتوي على هرمون الإستروجين أو الجراحة الحديثة أو الاستشفاء أو وجود تاريخ عائلي صحِّي لهذا الاضطراب
اختبارات تصوير الرئة المتخصصة، مثل تصوير الأوعية المقطعي المحوسَب أو تفرّس التهوية والتروية ventilation/perfusion (V/Q) scanning
التهاب الأوعية الدموية الرئوية (مثل متلازمة غودباستشر أو الوُرام الحبيبي مع التهاب الأوعية الدموية)
التعب ونَقص الوَزن
ظهور دم في البول في بعض الأحيان
ضِيق في التنفُّس أحيَانًا
تورُّم (وذمة) الساقين أحيَانًا
خزعة من النسيج الكلوي أو الرئوي
اختبارات الدَّم للتحقق من اي وجود لأجسام مُضادَّة تعدُّ مميِّزة للاضطراب (الأجسام المُضادَّة للغشاء القاعدي الكبيبي، الأجسام المُضادَّة لسيتوبلازما أو هيولي العَدِلات)
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يقوم الأطباء دائمًا بإجرَاء صورة بالأشعة السينية للصدر، ويقيسون مستويات الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يوضع على الإصبع (قياس التأكسج النبضي) إذا كان الأشخاص يعانون من نفث الدم.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.