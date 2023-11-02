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بعض أسباب حدوث التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى

  1. العدوى

  2. التهاب الأوعية الدَّمويَّة

  3. اضطرابات المناعة

  4. الأسبابُ الأخرى

    • التهاب الكلية الوراثي

    • الأدوية (مثل هيدرالازين، أو ألفا انترفيرون، أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، أو الليثيوم، أو الباميدرونات، أو الكينين، أو غيمسيتابين، أو ميتومايسين C، أو أدوية مُعيَّنة للمعالجة الكيميائيَّة)

HIV = فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.

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