بعض أسباب حدوث التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى
العدوى
حالات العَدوَى الجُرثومِيَّة (مثل الجراثيم العِقديَّة أو المُكوَّرات العنقوديَّة أو المُكوَّرات الرئويَّة)
عدوى فطريَّة
حالات العدوى الطُّفيليَّة (مثل الملاريا)
حالات العدوى الفيروسيَّة (مثل، التهاب الكبد (ب) والتهاب الكبد C أو حالات العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري)
التهاب الأوعية الدَّمويَّة
وُجودُ الغلُوبوُلِيناتِ البَردِيَّةِ في الدَّم
الوُرام الحُبيبي اليُوزيني Eosinophilic granulomatosis مع التِهاب الأَوعِيَة
الورام الحبيبيّ مع التهاب الأوعية granulomatosis with polyangiitis
التهاب الأوعية الدموية المجهرية Microscopic polyangiitis
اضطرابات المناعة
متلازمة غود باستشر
الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)
الأسبابُ الأخرى
التهاب الكلية الوراثي
الأدوية (مثل هيدرالازين، أو ألفا انترفيرون، أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، أو الليثيوم، أو الباميدرونات، أو الكينين، أو غيمسيتابين، أو ميتومايسين C، أو أدوية مُعيَّنة للمعالجة الكيميائيَّة)
HIV = فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.