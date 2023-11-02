بعض أسباب النزف المهبلي عند النساء غير الحوامل
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
في أثناء سنوات الإنجاب
عدم التوازن الهرموني (خلل الإباضة).
عدم انتظام الطمث عادةً
في بعض الأحيان نزف يستمرّ فترةً أطول أو بشكل أغزر من الدورات الطمثية النموذجيَّة
اختبارات لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى، بما في ذلك فحوصات الدم وعادةً التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل (يجري إدخال جهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية في المهبل)
الأورام الليفية (كتل في الطبقة العضلية من الرحم)
لا توجد أيّ أعراض في كثير من الأحيان
في الأورام الليفية الكبيرة، ألم أو ضغط أو شعور بثقل في منطقة الحوض أحيَانًا
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
في بعض الأحيان تصوير الرَّحم بتخطيط الصَّدى (إجراء التصوير بالأمواج فوق الصوتية بعد حقن سائل في الرحم)
التصوير بالرنين المغناطيسي، إذا كانت نتائج التصوير بالأمواج فوق الصوتية غير حاسمة
بطء معدَّل ضربات القلب
زيادة الوزن
عدم تحمُّل البرد
الجلد الجافّ والخشن
خشونة ملامح الوجه وانطماس أو بلادَة التعابير الوجهيَّة
البلادة والتلكُّؤ
اختبارات الدَّم لقياس مستويات هرمونات الغدَّة الدرقية
داء الأرومة الغاذية الحملي (نمو أنسجة غير طبيعية في المشيمة بشكل مرتبط بالحمل)
الغثيان والقيء الشديدان
يزداد حجم البطن بسرعةٍ أكبر بكثير مما يحدث في الحمل الطبيعي.
اختبار الحمل
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
عدم انتظام أو غياب الطمث
شعر الجسم الزائد (الشعرانيَّة) و/أو العدّ
البدانة في بعض الأحيان
في بعض الأحيان البشرة الداكنة والمتسمِّكة في الإبط، وعلى مؤخرة العنق، وفي طيَّات الجلد
اختبارات الدم لقياس مستويات الهرمونات، مثل سلفات ديهيدروإيبي أندروستيرون (DHEAS) والتستوستيرون
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
السلائل في عنق الرحم أو الرحم
لا توجد أيّ أعراض في بعض الأحيان
نزف يحدث بين فترات الحيض أو بعدَ الجماع
في بعض الأحيان التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل، أو تصوير الرحم بالموجات فوق الصوتية، أو تنظير الرحم (إدخال أنبوب مشاهدة من خلال المهبل لرؤية الرحم)
في بعض الأحيان تقييم السليلة تحت المجهر للتحري عن السرطان (بعد استئصال السليلة)
مُضَاعَفات بسبب حمل غير مُكتشَف
ألم حاد أو تشنجي في الحوض أو أسفل الظهر
مرور أنسجة من خلال المهبل أحيَانًا (يحدث ذلك في الإسقاط عادة)
إذا تمزَّق الحمل خارج الرحم، بحدث ألم مستمرّ وشديد في الحوض، أو خفَّة في الرأس أو إغماء أو انخفاض خطير في ضغط الدَّم (صدمة) أحيَانًا
اختبار الحمل
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
بالنسبة للحمل خارج الرحم المشتَبه، يمكن إجراءُ تنظير البطن أو فتح البطن (إدخال أنبوب رؤية رفيع في البطن) أو فتحه (شق كبير في البطن لتمكين الأطباء من رؤية الأعضاء مباشرة) أحيَانًا
تبقيع أو نزف بين فترات الطمث (نزف بين الحيضتين) عادة خلال الأشهر الأولى التي يَجرِي فيها استخدامُ وسائل منع الحمل الهرمونية عن طريق الفم أو غيرها
عدم وجود أعراض أخرى في كثيرٍ من الأحيان
في بعض الأحيان بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل لاستبعاد الأسباب الأخرى
بعدَ سنّ اليأس
ترقُّق بطانة المهبل (التهاب المهبل الضُّموري)†
جفاف المهبل
ألم في أثناء الجِماع
فحص تحت المجهر وتحليل لعَيِّنَة من المفرزات المهبلية
تسمُّك بطانة الرحم (فرط تنسّج بطانة الرحم) أو سرطان بطانة الرحم
عدم وجود أعراض أخرى في كثيرٍ من الأحيان
ابتداء جديد للنزف المهبلي في بعض الأحيان
التَّصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل، أو تصوير الرَّحم بالأمواج فوق الصوتية، أو تنظير الرحم
خزعة نسيجيَّة مأخوذة من بطانة الرحم
لا تظهر في كثير من الأحيان أعراضٌ أخرى حتى يتفاقم السرطان
في بعض الأحيان نزف مهبلي (غالبًا بعد الجنس المهبلي) أو مفرزات مهبلية دمويَّة
ألم حوضي يظهر تدريجيًا
نَقص الوَزن في بعض الأحيان
اختبار لطاخة بابانيكولاو
التنظير المهبلي (فحص عنق الرحم تحت المجهر، وغالبًا مع خزعة من عنق الرحم)
في بعض الأحيان تصوير الحوض، مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المُحوسَب
في أيِّ عمر
اضطرابات النزف بسبب الأدوية، أو اضطرابات الكبد، أو الاضطرابات الوراثيَّة (مثل داء فون ويليبراند)
سهولة حدوث الكدمات
نزف مفرط في أثناء تفريش الأسنان أو بعدَ جروح طفيفة
طفح مكوَّن من نقاط أرجوانيَّة صغيرة محمرَّة (نمشات) أو بقع أكبر (فُرفريَّة)، ممَّا يشير إلى نزف في الجلد
تعداد خلايا الدَّم الكامل، بما في ذلك تعدادُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة
اختبارات الدَّم لتقييم قدرة الدم على التخثر
الإصابات (بما في ذلك تلك الناجمة عن الاعتداء الجِنسي)
تاريخ من الإصابات في بعض الأحيان
المُفرَزات المهبلية في كثير من الأحيان
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
في حال الاشتباه بالاعتداء الجنسي:
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يعد ترقق بطانة المهبل جزءًا من المتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس، والتي تشمل أيضًا الألم في أثناء الجماع، والرغبة الملحة بالتبول، وعدوى المسالك البولية.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.