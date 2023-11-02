بعض أسباب النزف المهبلي عند الرضع والأطفال الإناث
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
في أثناء مرحلة الطفولة
التعرّض لهرمون الإستروجين من الأم قبلَ الولادة
كمية صغيرة من النزف خلال أوَّل أسبوع إلى أسبوعين من الحياة
تقييم الطبيب
خلال مرحلة الطُّفولة
جسم غريب في المَهبِل
مفرزات ذات رائحة كريهة عادة، تحتوي على كمِّياتٍ صغيرة من الدم غالبًا
تاريخ لإدخال جسم ما في المهبل، في بعض الأحيان
تقييم الطبيب
في بعض الأحيان الفحص الحوضي، حيث يُجرَِى بعدَ تهدئة الفتاة أو إعطاء مخدِّر عام أحيَانًا
تطوّر الثديين ومظهر شعر العانة والإبط (مثلما يحدث خلال سنّ البلوغ) في سنّ مبكِّرة
تقييم الطبيب
التصوير بالأشعَّة السينية لليَد والمعصم لتحرّي النموّ المتسارع للعظام
اختبارات الدَّم لقياس مستويات الهرمونات
الرضوض الجسدية (بما في ذلك الاعتداء الجنسي)
قصة سابقة لسقوط أو سبب آخر محتمل لإصابة في المنطقة المهبلية
صعوبة المشي أو الجلوس أو كدمات او تمزُّقات أو نزف في مناطق حول الأعضاء التناسلية أو الشرج أو الفم؛
مفرزات مهبليّة أو احمرار
تقييم الطبيب
تدلِّي بطانة الإحليل
ظهور كميات صغيرة من النزف المهبلي أو الدم على ورق التواليت أو في المرحاض بعد التبول
في بعض الأحيان ألم في أثناء التبوّل
تقييم الطبيب
استنبات البول (للتحري عن عدوى المسالك البولية)
التهاب الجلد (ردَّة فعلٍ تحسسية أو تهيج في المهبل أو منطقة الأعضاء التناسليَّة بسبب مواد كيميائية)
نزف مهبلي أو فرجي في بعض الأحيان
احمرار و/أو تورم المهبل أو الفرج
في بعض الأحيان حكة مهبلية أو فرجية أو مفرزات مهبلية
تقييم الطبيب
تحديد المنتجات التي تلامس منطقة الأعضاء التناسلية والتي قد تكون السبب والتوقف عن استخدامها (مثل ورق التواليت، والصابون، وحمام الرغوة، ومستحضرات تنظيف الغسيل)
بقع بيضاء على الفرج
حكَّة فرجيَّة
تقييم الطبيب فقط عادةً
خزعة في بعض الأحيان
سرطان نسائي (نادر عند الأطفال)
كتلة مرئية عند فتحة المهبل
ألم بطني مستمر أو تورم
تقييم الطبيب
يُجرى في بعض الأحيان إجراء فحص بالأمواج فوق الصوتية لمنطقة الحوض والبطن
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.