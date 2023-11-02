بعضُ أَسبَاب النزف الغَزير
السَّبب
أمثلة
اضطرابات الصُّفَيحات الدَّمويَّة
انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
فقر الدَّم اللاتنسُّجي Aplastic anemia
التشمُّع عندما يكون الطحالُ متضخِّمًا
التخثُّر المنتشر داخل الأوعية عندما يتزايد أو يتفاقم بسرعة
الأدوية التي قد تؤدِّي إلى تخرُّب الصفيحات (بما في ذلك الهيبارين، الكينيدين الكينين، السلفوناميدات، أدوية السلفونيل يوريا، أو الريفامبيسين)
مُتَلاَزِمَةُ انحِلاَلِ الدَّمِ-اليوريميَّة Hemolytic-uremic syndrome
الإصابة بعدوى فيروس الإيدز HIV
زيادة عدد الصفيحات (التي غالبًا ما تؤدِّي إلى فرط التجلُّط، لكنَّها تسبِّب نزفًا مفرطًا أحيانًا)
ضعف وظيفة الصفيحات
الأدوية التي يمكن أن تؤدِّي إلى خلل وظيفة الصفيحات (بما في ذلك الأسبرين أو مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة الأخرى)
اضطرابات التخثُّر
المُكتَسبة
مضادَّات التخثُّر (الأدوية التي تثبِّط التجلُّط)، بما في ذلك الهيبارين أو الوارفارين أو DOACs (بما في ذلك دابيغاتران وأبيكسابان وإدوكسابان وريفاروكسابان)
التخثُّر المنتشر داخل الأوعية عندما يتفاقم ببطء
الوراثيَّة
اضطرابات الأوعية الدموية
المُكتَسبة
الالتهاب الوعائي المرتبط بالغلوبولين المناعي (أ)
الوراثيَّة
اضطرابات النسيج الضامّ (مثل متلازمة مارفان)
توسُّع الشعيرات النزفي الوراثيّ Hereditaryhemorrhagic telangiectasia
DIC = التخثر المنتثر داخل الأوعية الدموية؛ HIV = فيروس العوز المناعي البشري؛ NSAIDs = مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية؛ vWF = عامل فون ويليبراند.