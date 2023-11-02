skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

بعضُ أَسبَاب النزف الغَزير

السَّبب

أمثلة

اضطرابات الصُّفَيحات الدَّمويَّة

انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة

فقر الدَّم اللاتنسُّجي Aplastic anemia

التشمُّع عندما يكون الطحالُ متضخِّمًا

التخثُّر المنتشر داخل الأوعية عندما يتزايد أو يتفاقم بسرعة

الأدوية التي قد تؤدِّي إلى تخرُّب الصفيحات (بما في ذلك الهيبارين، الكينيدين الكينين، السلفوناميدات، أدوية السلفونيل يوريا، أو الريفامبيسين)

مُتَلاَزِمَةُ انحِلاَلِ الدَّمِ-اليوريميَّة Hemolytic-uremic syndrome

الإصابة بعدوى فيروس الإيدز HIV

قلَّة الصُّفَيحات المناعية

ابيِضَاض الدم

فرفرية قلَّة الصفيحات الخثاريَّة

زيادة عدد الصفيحات (التي غالبًا ما تؤدِّي إلى فرط التجلُّط، لكنَّها تسبِّب نزفًا مفرطًا أحيانًا)

كَثرَة الصفيحات الأوَّلية

ضعف وظيفة الصفيحات

داء الكلى المزمن

الأدوية التي يمكن أن تؤدِّي إلى خلل وظيفة الصفيحات (بما في ذلك الأسبرين أو مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة الأخرى)

الوَرمُ النِّقوي المتعدِّد

داء فون ويليبراند Von Willebranddisease

اضطرابات التخثُّر

المُكتَسبة

مضادَّات التخثُّر (الأدوية التي تثبِّط التجلُّط)، بما في ذلك الهيبارين أو الوارفارين أو DOACs (بما في ذلك دابيغاتران وأبيكسابان وإدوكسابان وريفاروكسابان)

التخثُّر المنتشر داخل الأوعية عندما يتفاقم ببطء

مرض الكبد

عوز الفيتامين K

الوراثيَّة

النَّاعُور

اضطرابات الأوعية الدموية

المُكتَسبة

الالتهاب الوعائي المرتبط بالغلوبولين المناعي (أ)

عوز الفيتامين C

الوراثيَّة

اضطرابات النسيج الضامّ (مثل متلازمة مارفان)

توسُّع الشعيرات النزفي الوراثيّ Hereditaryhemorrhagic telangiectasia

داء فون ويليبراند Von Willebranddisease

DIC = التخثر المنتثر داخل الأوعية الدموية؛ HIV = فيروس العوز المناعي البشري؛ NSAIDs = مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية؛ vWF = عامل فون ويليبراند.

في هذه الموضوعات