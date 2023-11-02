بعضُ أسباب القُساح وملامُحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
أدوية لعلاج خلل وظيفة الانتصاب (مثل ألبروستاديل أو بابافيرين فينتولامين أو أفانافيل أو سيليندافيل أو تادالافيل أو فاردينافيل)
قساح مؤلم عندَ الرجال الذين استعملوا أحد هذه الأدوية قبل بداية حدوثه مباشرةً
فحص الطبيب فقط
الأدوية الترويحية (مثل الأمفيتامينات والكوكايين)
قُساح مؤلم
تُعدُّ الأمفيتامينات أو الكوكايين هما السبب في حدوث الإثارة والقلق
فحص الطبيب
اختبار تحرِّي المخدِّرات في بعض الأحيان
أدوية أخرى (مثل مضادَّات التخثُّر أو مضادَّات اكتئاب معيَّنة أو الأدوية الخافضة لضغط الدَّم أو الأدوية النفسية أو الأدوية المُضادَّة للذُّهان أو الستيرويدات القشريَّة أو الليثيوم)
قُساح مؤلم عند الأولاد أو الرجال الذين يُعالَجون من أحد الاضطرابات
فحص الطبيب فقط
اضطرابات الدَّم (مثل ابيضاض الدَّم أو الورم النِّقوي المتعدِّد أو داء الكريَّات المنجليَّة أو الخلّة المنجلية أو الثلاسيمية)
عندَ الأولاد أو الشباب، من أصولٍ إفريقيَّة أو متوسطيَّة غالبًا
تعدادالدَّم الكامل
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن الهيمُوغلُوبين غير الطبيعي (الرَّحلان الكهربائي للهيموغلوبين)
سرطان البروستات الذي انتقل إلى مناطق مجاورة لغدَّة البروستات أو أيِّ سرطانٍ انتقل إلى الأعضاء التناسليَّة
يُشير تفاقمُ الأعراض عند الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا إلى حدوث انسداد في الفتحة بين المثانة والإحليل (مخرج المثانة) (مثل ضَعف جريان البول وصعوبة البدء في التَّبوُّل وحدوث تقاطر عند نهاية التَّبوُّل)
ظهور دم في البول في بعض الأحيان
اختبارات دمويَّة لقياس مستوى المُستضد النَّوعي للبروستات
التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
اضطرابات الحبل الشوكي مثل تضيُّق القناة الشوكيَّة (تضيُّق القناة الفقريَّة) أو انضغاط الحبل الشوكي
ضَعف أو اخدرار في الساقين
احتباس البول أو فقدان غير مضبوط للبول أو البراز (سلس البراز أو البول)
التصوير بالرَّنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسَب للعمود الفقري
إصابة في الشريان
قُساح مؤلم قليلًا وقاسٍ نوعًا ما
عندَ الرجال الذين تعرَّضوا حديثًا لإصابة في القضيب أو في منطقة أعلى الفخذ
تخطيط الصدى (ثنائي الاتجاه) المُضاعف للقضيب (تخطيط الصدى الذي يقيس جريان الدَّم ويُظهر بنية الأوعية الدَّمويَّة التي يجري الدَّم من خلالها)
تصوير الأوعية (الأشعَّة السينيَّة للأوعية الدَّمويَّة)
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.