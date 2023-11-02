بعض أسباب القرحات الفموية
التصنيف
أمثلة
حالات العَدوَى البكتيريَّة
داء السيلان
الفم الخندقي (التهاب اللثة القرحي التنخري الحاد)
عدوى فطريَّة
عدوى المبيضات (الأكثر شيوعاً)
جدري الماء (الحماق النطاقي)
عدوى الهربس البسيط (الابتدائي أو الثانوي)
القوباء (الحماق النطاقي المتنشط من جديد)*
أشكال أخرى من العدوى الفيروسية (مثل العدوى بفيروس كوكساكي، الفيروس المضخم للخلايا، فيروس إبشتاين-بار، أو فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، وكذلك الثآليل التناسلية والأنفلونزا والحصبة)
اضطرابات جهازيَّة
الفقعان الفقاعي أو الفقاع الشائع
الدَّاءُ البَطنِيّ Celiac disease
قلة العَدِلات الدورية*
الدَّاء المعويّ الالتهابيّ inflammatory bowel disease
داء كواساكي Kawasaki disease
اضطرابات الصُّفَيحات الدَّمويَّة
فرفرية قلَّة الصفيحات الخثاريَّة*
عوز الفيتامين B3 (النياسين) (البلغرة)
عوز الفيتامين C (الأسقربوط)
الأدوية
الذَّهب*
اليود *
التخريش الفيزيائي
عادات عض الخد أو عض الشفاه
التعويضات السنية السيئة
الأسنان الخشنة أو المكسورة
المواد المخرشة والمسببة للحساسية
الأطعمة الحمضية
رد فعل تحسُّسي تجاه المُكَوِّنات في معاجين الأسنان، أو الغسول الفموية، أو السكاكر، أو الللبان (العلكة)، أو الأصباغ، أو أحمر الشفاه
الأسبرين، عندما يُطبّق بشكل مباشر على الأنسجة داخل الفم
التعويضات السنية الحاوية على النيكل أو البلاديوم
التعرض المهني للأصباغ أو المعادن الثقيلة أو الأبخرة الحمضية أو المعادن أو الغبار المعدني
استهلاك التبغ (سواءً بالمضغ و/أو التدخين)
أخرى
القروح الآكلة (التهاب الفم القلاعي الناكس)
المُعالجة الشعاعيَّة للرأس والرقبة
* أسباب نادرة للقرحات الفموية.