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بعض أسباب القرحات الفموية

التصنيف

أمثلة

حالات العَدوَى البكتيريَّة

داء السيلان

الزهري

الفم الخندقي (التهاب اللثة القرحي التنخري الحاد)

عدوى فطريَّة

عدوى المبيضات (الأكثر شيوعاً)

حالات العدوى الفيروسية

جدري الماء (الحماق النطاقي)

عدوى الهربس البسيط (الابتدائي أو الثانوي)

القوباء (الحماق النطاقي المتنشط من جديد)*

أشكال أخرى من العدوى الفيروسية (مثل العدوى بفيروس كوكساكي، الفيروس المضخم للخلايا، فيروس إبشتاين-بار، أو فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، وكذلك الثآليل التناسلية والأنفلونزا والحصبة)

اضطرابات جهازيَّة

داء بهجت Behçet disease

الفقعان الفقاعي أو الفقاع الشائع

الدَّاءُ البَطنِيّ Celiac disease

قلة العَدِلات الدورية*

حمامى عديدة الأشكال

عَوَز الفولات

الدَّاء المعويّ الالتهابيّ inflammatory bowel disease

عَوَز الحديد

داء كواساكي Kawasaki disease

ابيِضَاض الدم

اضطرابات الصُّفَيحات الدَّمويَّة

مُتلازمة ستيفنز جونسون

فرفرية قلَّة الصفيحات الخثاريَّة*

عوز الفيتامين B3 (النياسين) (البلغرة)

عوز الفيتامين B6

عوز الفيتامين C (الأسقربوط)

عوز فيتامين B12

الأدوية

المضادَّات الحيوية*

الأدوية المضادة للاختلاج*

الباربيتورات *

عقاقير المعالجة الكيميائية

الذَّهب*

اليود *

مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة*

التخريش الفيزيائي

عادات عض الخد أو عض الشفاه

التعويضات السنية السيئة

الأسنان الخشنة أو المكسورة

المواد المخرشة والمسببة للحساسية

الأطعمة الحمضية

رد فعل تحسُّسي تجاه المُكَوِّنات في معاجين الأسنان، أو الغسول الفموية، أو السكاكر، أو الللبان (العلكة)، أو الأصباغ، أو أحمر الشفاه

الأسبرين، عندما يُطبّق بشكل مباشر على الأنسجة داخل الفم

التعويضات السنية الحاوية على النيكل أو البلاديوم

التعرض المهني للأصباغ أو المعادن الثقيلة أو الأبخرة الحمضية أو المعادن أو الغبار المعدني

استهلاك التبغ (سواءً بالمضغ و/أو التدخين)

أخرى

مُتلازمة الفم الحارق

القروح الآكلة (التهاب الفم القلاعي الناكس)

الحزاز المسطح

المُعالجة الشعاعيَّة للرأس والرقبة

* أسباب نادرة للقرحات الفموية.

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