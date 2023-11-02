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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعض أسباب الفم الجاف

السَّبب

أمثلة

الأدوية

الأدوية ذات التأثيرات المُضادَّة للكولين

الأدوية المُضادَّة للقلق

مضادَّات الاكتئاب

مضادَّات القيء

مضادَّات الهيستامين

مُضادَّات الذهان

مضادات التشنج

المواد الترويحية/غير المشروعة

الماريجوانا (القنب)

الميثامفيتامين

التبغ

أخرى

الأدوية الخافضة للضغط

الأدوية المضادرة للباركنسونية

موسِّعات القصبات

عوامل العلاج الكيميائي

مضادَّات الاحتقان

مدرَّات البول

ميبيريدين، الميثادون، وشبائه الأفيونية الأخرى

اضطرابات جهازيَّة

الداء النشواني Amyloidosis

الإصابة بعدوى فيروس الإيدز HIV

الجُذام

السَّاركويد

مُتلازمة شوغرن

السلّ*

أخرى

التنفُّس من الفم في أثناء الليل أو النهار

رضوض الرأس والرقبة (والتي تؤدي إلى أذية الأعصاب)

التجفاف

المُعالجة الشعاعيَّة لمنطقة الرأس والرقبة

حالات العدوى الفيروسية

في هذه الموضوعات