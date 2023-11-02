بعض أسباب الفم الجاف
السَّبب
أمثلة
الأدوية
الأدوية ذات التأثيرات المُضادَّة للكولين
الأدوية المُضادَّة للقلق
مضادَّات الاكتئاب
مضادَّات القيء
مضادَّات الهيستامين
مُضادَّات الذهان
مضادات التشنج
المواد الترويحية/غير المشروعة
الماريجوانا (القنب)
الميثامفيتامين
التبغ
أخرى
الأدوية الخافضة للضغط
الأدوية المضادرة للباركنسونية
موسِّعات القصبات
عوامل العلاج الكيميائي
مضادَّات الاحتقان
مدرَّات البول
ميبيريدين، الميثادون، وشبائه الأفيونية الأخرى
اضطرابات جهازيَّة
―
الإصابة بعدوى فيروس الإيدز HIV
أخرى
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التنفُّس من الفم في أثناء الليل أو النهار
رضوض الرأس والرقبة (والتي تؤدي إلى أذية الأعصاب)
التجفاف
المُعالجة الشعاعيَّة لمنطقة الرأس والرقبة
حالات العدوى الفيروسية