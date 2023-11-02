بعض أسباب الحكة أو المفرزات المهبلية
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
في أثناء سنوات الإنجاب
مفرزات رقيقة، صفراء مخضرّة أو رمادية اللون ورغوية ذات رائحة كريهة
تهيّج مهبلي أو فرجي أحيانًا
فحص المفرزات تحت المجهر وتحليل عَيِّنَة من المُفرزات
تهيّج، وحكّة، واحمرار، وتورّم الفرج أو المهبل
مفرزات مهبلية ثخينة، بيضاء، تشبه خثارة الحليب
تتفاقم الأَعرَاضُ بعدَ الجماع وقبل فترات الحيض أحيَانًا
في بعض الأحيان السكري أو استعمال حديث للمضادات الحيوية
فحص المفرزات تحت المجهر وتحليل عَيِّنَة من المُفرزات
داء المشعَّرات (عدوى بالأوالي)
مفرزات رغوية ذات لون أصفر مائل إلى الأخضر (بكميات كبيرة غالبًا) وذات رائحة غريبة
تهيّج، واحمرار، وتورّم في الفرج أو المهبل
ألم في أثناء الجِماع أو التبوّل في بعض الأحيان
فحص المفرزات تحت المجهر وتحليل عَيِّنَة من المُفرزات
ألم حوضي أو بطني
مفرزات بلون أصفر مائل إلى الأخضر وفي بعض الأحيان ذات رائحة كريهة
ألم في أثناء الجِماع أو التبوّل في بعض الأحيان
في بعض الأحيان، حمَّى أو قشعريرة
اختبارات لكشف العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي باستخدام عَيِّنَة من البول، أو المهبل، أو عنق الرحم
تصوير الحوض بالأمواج فوق الصوتية في بعض الأحيان
جسم غريب (مثل دحسة منسيَّة) في المهبل
نجيج ذو رائحة كريهة (بكميات كبيرة غالبًا)
تقييم الطبيب
بعدَ سنّ اليأس
ترقُّق نسيج المهبل
القليل من المفرزات البيضاء أو الصفراء الباهتة، والمصحوبة بالدم أحيانًا
جفاف المهبل و/أو الألم في أثناء الممارسة الجنسية
فحص المفرزات تحت المجهر وتحليل عَيِّنَة من المُفرزات
في أيِّ عمر
تهيّج كيميائي (مثل ذلك الناجم عن استعمال الصابون، أو حمام الفقاعات، أو بخاخات النظافة الأنثوية، أو الكريمات المهبلية والمراهم)
تهيّج، وحكّة، واحمرار، وتورّم الفرج أو المهبل
تقييم الطبيب
اتصال غير طبيعي (ناسور) بين الأمعاء والمسالك التناسلية، والذي قد ينجم عن
نجيج ذو رائحة كريهة
وجود براز أو بول في المهبل أو في المفرزات المهبلية
تقييم الطبيب
التهاب بسَبب
معالجة حديثة لاضطرابٍ في الحوض
القليل من المفرزات البيضاء أو الصفراء الباهتة
الشعور بألمٍ خلال الجِّماع في بعض الأحيان
حكّة، واحمرار، وألم حارق، ونزف خفيف أحيَانًا
تقييم الطبيب
عادةً، فحص المفرزات تحت المجهر وتحليل عَيِّنَة من النجيج
اضطرابات الجلد، مثل الصدفية، والحَزاز المُتَصَلِّب، والحزاز البسيط المزمن، والحزاز المسطح (بسبب ردة فعل مناعية ذاتية، عندما يهاجم الجسم أنسجته الذاتية)
الطفح الجلدي، أو الحكة، أو غيرهما من الأَعرَاض، اعتمادًا على الاضطراب
تقييم الطبيب فقط عادةً
خزعة في بعض الأحيان
تهيّج ناجم عن البول أو البراز
محدودية الحركة بسبب الإصابة أو المرض، وأحيَانًا عدم القدرة على مغادرة السرير
احمرار عام في المنطقة حولَ الأعضاء التناسلية والشرج
تقييم الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.