* جرى التخلصُ من رانيتيدين Ranitidine (يُؤخَذ عن طريق الفم، وعن طريق الوريد، ومن دون وصفة طبية) من السوق في الولايات المتحدة وفي العديد من البلدان الأخرى بسبب وجود مستويات غير مقبولة من: إن-نِتْروزوديميثيلامين (NDMA)، وهي مادة قد تسبب السرطان على الأرجح.