بعضُ أسباب التهاب السَّحايا غير العدوائي
النوع
أمثلة
الاضطرابات
السرطان الذي انتشر إلى الدماغ من أجزاءٍ أخرى من الجسم (سرطان نقائلي)، كالذي يحدث في حالة ابيِضاض الدَّم أو اللمفومة أو الميلاَنُوما أو سرطان الثدي أو سرطان الرئة.
تمزُّق كيسة دماغية
الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)
الأدوية التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ (تُستخدم لعلاج اضطرابات المناعة الذاتية والتهاب أو منع رفض عضو مزروع)
آزاثيوبرين
سيكلوسبورين cyclosporine
سايتوزين أرابينوسيد Cytosine arabinoside
الغلُوبُولين المناعي الذي يُعطى عن طريق الوريد (intravenously)
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة (NSAIDs)، مثل إيبوبروفين ibuprofen ونابروكسين naproxen وسولينداك sulindac وتولميتين tolmetin
أدوية أخرى
بعض المضادَّات الحيوية، مثل سيبروفلوكساسين ciprofloxacin وإيزونيازيد isoniazid والبنسلين penicillin
الكاربامازيبين (أحد مضادَّات الاختلاج)
فينازوبيريدين Phenazopyridine (يُستخدَم لعلاج الأَعرَاض البولية)
رانيتيدين* (يُستخدَم لعلاج قرحة المعدة)
أدوية السلفا Sulfa، مثل تريميثوبريم - سلفاميثوكسازول trimethoprim-sulfamethoxazole (مُضادّ حَيَويّ) وسولفاسالازين sulfasalazine (يُستخدَم لعلاج التهاب القولون التَّقرُّحي ulcerative colitis)
المواد التي يَجرِي حقنها في الحيز تحت العنكبوتية† للمعالجة أو التَّشخيص
المواد المُخدرة
المضادَّات الحيوية
عقاقير المعالجة الكيميائية
عوامل التباين الظليلة للأشعّة المستخدمة في اختبارات التصوير
* جرى التخلصُ من رانيتيدين Ranitidine (يُؤخَذ عن طريق الفم، وعن طريق الوريد، ومن دون وصفة طبية) من السوق في الولايات المتحدة وفي العديد من البلدان الأخرى بسبب وجود مستويات غير مقبولة من: إن-نِتْروزوديميثيلامين (NDMA)، وهي مادة قد تسبب السرطان على الأرجح.
† يحتوي الحيز تحت العنكبوتية على السَّائِل النخاعي، ويقع بين الطبقات الوسطى والداخلية للأنسجة التي تُغطي الدماغ والحبل الشوكي (السحايا).