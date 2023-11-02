skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

بعض أسباب الانثقاب

منطقة الانثقاب

الأسباب

ملاحظات

في أيِّ مكان على طول السبيل الهضمي

الإصابة

أجسام أجنبيَّة

المريء

القيء الشَّديد

الإصابة النَّاجمة عن إجراء طبِّي

عادة ما يحدث تمزق المريء بسبب المنظار، أو المُوسِّع البالوني (balloon dilator)، أو شمعة التوسيع (bougie) (أداة رفيعة على شكل أسطوانة).

ابتلاع مادة كاوية شديدة

ابتلاع حمض البطارية أو القِلي عادةً.

المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشري)

داء القرحة الهضميَّة

قد يحدث انثقاب في هذه المنطقة لدى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض قرحة سابقة.

ابتلاع مادة كاوية شديدة

تُلحِقُ هذه المواد عادةً الضَّرر بالمعدة بدلًا من الأمعاء الدقيقة.

الأمعاء

الانسداد الذي يقطع إمدادات الدَّم إلى الأمعاء (انسداد خانق)

احتمال حدوث التهاب الزَّائدة والتهاب الرَّتج بحسب مايكل

القَولُون

انسداد

ينجم الانسداد عن السرطان أو عن انحشار البراز عادةً.

التهاب الرَّتج

يكون الأشخاص الذين يأخذون بريدنيزون أو الأدوية الأخرى التي تُثبِّطُ الجهاز المناعي مُعرَّضين لخطرٍ كبيرٍ للإصابة بالتهاب الرَّتج.إلَّا أنَّ أولئك الأشخاص قد يُعانون من أعراضٍ قليلة.

الدَّاء المِعوي الالتهابي (مثل التهاب القولون التقرُّحي وداء كرون)

توسُّع الأمعاء الغليظة (تضخُّم القولون السُّمِّي)

تلقائيًّا في بعض الأحيان

المَرارَة، الحويصلة الصفراويَّة

الإصابة التي تحدث خلال الاستئصال الجراحي للمرارة (استئصال المرارة) أو خزعة الكبد

(التهاب المرارة) في حالاتٍ نادرة.

قد تكون الإصابة في المرارة أو القنوات الصَّفراويَّة.

في هذه الموضوعات