بعض أسباب الانثقاب
منطقة الانثقاب
الأسباب
ملاحظات
في أيِّ مكان على طول السبيل الهضمي
الإصابة
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القيء الشَّديد
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الإصابة النَّاجمة عن إجراء طبِّي
عادة ما يحدث تمزق المريء بسبب المنظار، أو المُوسِّع البالوني (balloon dilator)، أو شمعة التوسيع (bougie) (أداة رفيعة على شكل أسطوانة).
ابتلاع مادة كاوية شديدة
ابتلاع حمض البطارية أو القِلي عادةً.
المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشري)
قد يحدث انثقاب في هذه المنطقة لدى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض قرحة سابقة.
ابتلاع مادة كاوية شديدة
تُلحِقُ هذه المواد عادةً الضَّرر بالمعدة بدلًا من الأمعاء الدقيقة.
الانسداد الذي يقطع إمدادات الدَّم إلى الأمعاء (انسداد خانق)
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احتمال حدوث التهاب الزَّائدة والتهاب الرَّتج بحسب مايكل
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ينجم الانسداد عن السرطان أو عن انحشار البراز عادةً.
يكون الأشخاص الذين يأخذون بريدنيزون أو الأدوية الأخرى التي تُثبِّطُ الجهاز المناعي مُعرَّضين لخطرٍ كبيرٍ للإصابة بالتهاب الرَّتج.إلَّا أنَّ أولئك الأشخاص قد يُعانون من أعراضٍ قليلة.
الدَّاء المِعوي الالتهابي (مثل التهاب القولون التقرُّحي وداء كرون)
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توسُّع الأمعاء الغليظة (تضخُّم القولون السُّمِّي)
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تلقائيًّا في بعض الأحيان
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الإصابة التي تحدث خلال الاستئصال الجراحي للمرارة (استئصال المرارة) أو خزعة الكبد
(التهاب المرارة) في حالاتٍ نادرة.
قد تكون الإصابة في المرارة أو القنوات الصَّفراويَّة.