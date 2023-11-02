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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعض أسبَاب الاكتئاب

الحالة

أمثلة

اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي

أورام الدماغ

الخَرف (في مراحله المُبكِّرَة)

إصابة الرأس

التصلُّب المتعدِّد

مَرض الشلل الرعاش (داء باركنسون)

انقطاع التنفُّس في أثناء النوم

السكتة الدماغية

الاختلاجات التي تؤثر في الفصّ الصدغي (نوبات بؤرية)

السرطانات

سرطان ينتشر عبر أنحاء الجسم (سرطان نقيليّ)

سَرطان البنكرياس

اضطرابات النسج الضام

الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)

الاضطرابات الهُرمونِيَّة

داء أديسون

مُتلازمة كوشينغ Cushing syndrome

داء السكري

مستويات مرتفعة من هرمون جارات الغُدَّة الدرقية (فَرط الدُّرَيقَات)

مُستويات منخفضة أو مرتفعة من هرمون الغُدَّة الدرقية (قصور الغُدَّة الدرقية أو فرط نشاط الغُدَّة الدرقية)

انخفاض مستويات هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة (قصور النُّخامِيَّة hypopituitarism)

انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون (قصور الغدد التناسلية)

العدوى

الإيدز AIDS

الأنفلونزا

كثرة الوحيدات Mononucleosis

الزهري (في مرحلة متأخرة)

السلّ أو التَدرُّن

التهاب الكبد الفيروسيّ

التِهاب الرئة الفيروسيّ

اضطرابات صحة نفسية أخرى من غير اضطرابات المزاج

اضطراب الشَخصِيَّة المُعادِيَة للمُجتَمَع

اضطرابات القلق

اضطراب الشَخصِيَّة الحَدِّيَّ

الخَرف في المراحِل المُبكَّرَة

الفُصام (انفصام الشخصية) Schizophrenia

اضطرابات تعاطي الموادّ

اضطرابات التَّغذية

البلَّغرة pellagra (نقص فيتامين B6)

فقر الدَّم الوَبيل Pernicious anemia (شكل من أشكال نقص فيتامين B12)

اضطرابات أُخرى

داء الشريان التاجي

الألم العضلي الليفي fibromyalgia

الفشل الكلوي

فشل الكبد

الأدوية، والمواد، والعقاقير غير المشروعة

الكُحول

الامتناع عن الأمفيتامين

أمفوتريسين B

الأدوية المُضادَّة للذهان

حاصرات بيتا (بعضها)

السيميتيدين cimetidine

مَوانع الحمل (الفمويَّة)

الستيرويداتُ القشريَّة

سيكلوسيرين cycloserine

العلاج بهرمون (الإستروجين أو البروجستيرون)

إنترفيرون interferon

الزئبق

ميثيل دوبا Methyldopa

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

ريزيربين reserpine

الثاليوم thallium

فينبلاستين Vinblastine

فينكريستين vincristine

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