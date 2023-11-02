بعض أسبَاب الاكتئاب
الحالة
أمثلة
اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي
الخَرف (في مراحله المُبكِّرَة)
مَرض الشلل الرعاش (داء باركنسون)
انقطاع التنفُّس في أثناء النوم
الاختلاجات التي تؤثر في الفصّ الصدغي (نوبات بؤرية)
السرطانات
سرطان ينتشر عبر أنحاء الجسم (سرطان نقيليّ)
اضطرابات النسج الضام
الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)
الاضطرابات الهُرمونِيَّة
مُتلازمة كوشينغ Cushing syndrome
مستويات مرتفعة من هرمون جارات الغُدَّة الدرقية (فَرط الدُّرَيقَات)
مُستويات منخفضة أو مرتفعة من هرمون الغُدَّة الدرقية (قصور الغُدَّة الدرقية أو فرط نشاط الغُدَّة الدرقية)
انخفاض مستويات هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة (قصور النُّخامِيَّة hypopituitarism)
انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون (قصور الغدد التناسلية)
العدوى
الإيدز AIDS
كثرة الوحيدات Mononucleosis
الزهري (في مرحلة متأخرة)
التِهاب الرئة الفيروسيّ
اضطرابات صحة نفسية أخرى من غير اضطرابات المزاج
اضطراب الشَخصِيَّة المُعادِيَة للمُجتَمَع
الخَرف في المراحِل المُبكَّرَة
الفُصام (انفصام الشخصية) Schizophrenia
اضطرابات التَّغذية
البلَّغرة pellagra (نقص فيتامين B6)
فقر الدَّم الوَبيل Pernicious anemia (شكل من أشكال نقص فيتامين B12)
اضطرابات أُخرى
الألم العضلي الليفي fibromyalgia
الأدوية، والمواد، والعقاقير غير المشروعة
أمفوتريسين B
حاصرات بيتا (بعضها)
السيميتيدين cimetidine
مَوانع الحمل (الفمويَّة)
الستيرويداتُ القشريَّة
سيكلوسيرين cycloserine
العلاج بهرمون (الإستروجين أو البروجستيرون)
إنترفيرون interferon
الزئبق
ميثيل دوبا Methyldopa
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
ريزيربين reserpine
الثاليوم thallium
فينبلاستين Vinblastine
فينكريستين vincristine