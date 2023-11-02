بعض أسباب الألم البطني عند حديثي الولادة والرُضَّع والأطفال
سبب الألم
الوصف
ملاحظات
التهاب الصفاق بالعقي
الالتهاب وأحيانًا العدوى في تجويف وبطانة البطن (التهاب الصفاق) الناجمة عن انثقاب الأمعاء وتسرب العقي (المادة البرازية الخضراء الداكنة التي تُنتج في الأمعاء قبل الولادة)
يحدث بينما لا يزال الأطفال الرضع في الرحم أو بعد الولادة بفترة قصيرة.
الانسداد في مخرج المعدة (الاثناعشري)
يحدث القيء القوي (القذفي) بعد الرضعات
يبدأ عادةً بين الولادة و عمر 4 أشهر
انفتال
انفِتال عروة من الأمعاء
يُسبب انسدادًا معويًا ويقطع إمدادات الدم إلى الأمعاء
من الشائع حدوث تقيؤ، وإسهال، وتورم البطن، وبكاء نوبي ومفرط (المغص)
التشوه الشرجي المستقيمي (رتق الشرج)
تضيُّق أو انسداد الفتحة الشرجية
يكتشفه الأطبَّاء عادةً عند فحص الرضع بعد الولادة وعادةً ما يتطلب جراحةً فورية
تكثف وتداخل (انغلاف) جزء من الأمعاء في جزء آخر
يتسبب في انسداد معوي ويقطع التدفق الدموي إلى الأمعاء
يُسبب الألم المفاجئ، والنعاس، والقيء، والبراز المُدمى، والحُمَّى
عادةً ما يؤثر الفيروس العجلي (الروتا) في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين.
وهو انسداد يوقف تمامًا أو يُقلل بشكلٍ خطير من خروج محتويات الأمعاء.
ينجم عادةً عن عيب خلقي، أو عِقي، أو انفتال عند حديثي الولادة والرضع
تختلف الأَعرَاض باختلاف نوع الانسداد، ولكنها قد تنطوي على ألمٍ ماغص في البطن، وتطبل، وعدم الرغبة بتناول الطعام، وقيء، وإمساك شديد، وإسهال، وحمى