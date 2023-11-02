بعد الحمل والولادة: متى ينبغي الاتِّصال بالطبيب
منطقة
الأعراض
سبب مُحتمل
التَّخرِيج (من المستشفى)
إذا تشبعت الفوطة الصحية بالدَّم كل ساعة لأكثر من ساعتين
إذا كانت رائحة المفرزات كريهة
إذا احتوت المفرزات على جلطاتٍ ضخمة (أكبر من كرة الغولف)
درجة حرارة الجسم
إذا كانت درجة الحرارة الجسم 38 درجة مئوية أو أعلى في أيِّ وقتٍ في أثناء الأسبوع الأول
العدوى
التَّبوُّل
إذا كان التَّبوُّل مؤلمًا (ليس مجرَّد حرقة) أو كانت النساء يشعرن برغبة ملحة بالتبول بشكل متكرر جدًا
إذا تعذَّر إفراغ المثانة بشكلٍ كامل
أسفل البطن
إذا شعرت المرأة بالألم أو بالانزعاج في أسفل البطن (فوق منطقة العانة) بعد الأيَّام الخمسة الأولى
عدوى الرحم أو المَثانة
الظَّهر
إذا شعرت المرأة بالألم في الظهر أو الجانب أسفل القفص الصدري مباشرةً، خُصوصًا إذا كانت الحمى موجودة أيضًا أو كان التبوُّل مؤلمًا
عدوى الكلية
الثدي
إذا شعرت المرأة بوجود كتلة صلبة في الثدي بعد أن يهدأ التَّحفُّل
قناة لبن مسدودة
إذا كان الثدي مؤلمًا أو متورِّمًا أو أحمر اللون أو ساخنًا أو يُسبب الإيلام عند الجسّ
المزاج
إذا كان لدى الأم الجديدة أيَّة من الأَعرَاض الآتية لأكثر من أسبوعين:
شقٌّ من الولادة القيصرية
إذا ازداد الألم
إذا تحوَّلت هذه المنطقة إلى اللون الأحمر أو أصبحت مُتورِّمة أو قاسية عند اللمس
إذا كانت هناك أيَّة مفرزات من الشق
عدوى الجرح
الساق أو الصدر
إذا كانت الساق متورِّمة أو مؤلمةً
إذا كان لدى الأم الجديدة ألم حاد ومُفاجئ في الصدر أو ألم في الصدر يتفاقم عندما تستنشق
إذا أصبح التنفُّس صعبًا
عام
إذا شعرت الأم الجديدة بخفَّةٍ في الرأس أو بالإغماء أو بضيق النَّفَس
جلطة دمويَّة في الرئتين
فقر الدَّم الشديد