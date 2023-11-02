الوقاية من كآبة ما بعد الولادة أو علاجها
تستطيعُ النساءُ اتخاذ خطواتٍ للتصدِّي لمشاعر الحزن بعد إنجاب طفل:
الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الراحة، على سبيل المثال، عن طريق أخذ قيلولة في نفس الوقت مع الصغير
التركيز على رعاية الطفل ورعاية أنفسهن وعدم محاولة القيام بكل شيء—على سبيل المثال من خلال عدم محاولة الحفاظ على منزل نظيف وطهي وجبات الطعام طوال الوقت
توفر شبكة دعم قوية، والتي تنطوي على الشريك، أو العائلة، أو الأصدقاء، وطلب المساعدة
مساهمة الشريك في رعاية المولود والأطفال الآخرين والقيام بالمهام المنزلية
التَّحدُّث إلى شخصٍ ما (الشريك أو أفراد العائلة أو الأصدقاء) عن مشاعرهن.
الاستحمام وارتداء ملابس يوميًّا
الخروج من المنزل بشكلٍ مُتكَرِّر، فمثلًا، لأداء مهمة أو مقابلة الأصدقاء أو المشي
توفير رعاية موثوقة للأطفال، إن أمكن، وقضاء بعض الوقت مع لوحدهم أو مع الشريك بدون المولود
التَّحدُّث مع الأمهات الأُخرَيَات حول التجارب والمشاعر المشتركة
إدراك أن التعب وصعوبة التركيز والشكوك حول كونها أصبحت أمًا هي أمور طبيعية وأن هذه التأثيرات عادةً ما تكون عابرة