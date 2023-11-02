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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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الوقاية من كآبة ما بعد الولادة أو علاجها

تستطيعُ النساءُ اتخاذ خطواتٍ للتصدِّي لمشاعر الحزن بعد إنجاب طفل:

  • الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الراحة، على سبيل المثال، عن طريق أخذ قيلولة في نفس الوقت مع الصغير

  • التركيز على رعاية الطفل ورعاية أنفسهن وعدم محاولة القيام بكل شيء—على سبيل المثال من خلال عدم محاولة الحفاظ على منزل نظيف وطهي وجبات الطعام طوال الوقت

  • توفر شبكة دعم قوية، والتي تنطوي على الشريك، أو العائلة، أو الأصدقاء، وطلب المساعدة

  • مساهمة الشريك في رعاية المولود والأطفال الآخرين والقيام بالمهام المنزلية

  • التَّحدُّث إلى شخصٍ ما (الشريك أو أفراد العائلة أو الأصدقاء) عن مشاعرهن.

  • الاستحمام وارتداء ملابس يوميًّا

  • الخروج من المنزل بشكلٍ مُتكَرِّر، فمثلًا، لأداء مهمة أو مقابلة الأصدقاء أو المشي

  • توفير رعاية موثوقة للأطفال، إن أمكن، وقضاء بعض الوقت مع لوحدهم أو مع الشريك بدون المولود

  • التَّحدُّث مع الأمهات الأُخرَيَات حول التجارب والمشاعر المشتركة

  • إدراك أن التعب وصعوبة التركيز والشكوك حول كونها أصبحت أمًا هي أمور طبيعية وأن هذه التأثيرات عادةً ما تكون عابرة

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