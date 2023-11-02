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الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

تستطيعُ النساءُ اتخاذ خطواتٍ للتصدِّي لمشاعر الحزن بعد إنجاب طفل:

  • الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الراحة، على سبيل المثال، عن طريق أخذ قيلولة في نفس الوقت مع الصغير

  • عدم محاولة القيام بكلِّ شيء، فمثلًا، من خلال عدم محاولة الحفاظ على منزل نظيف وتجهيز وجبات الطعام في المنزل دائمًا

  • طلب المساعدة من أفراد العائلة والأصدقاء

  • التَّحدُّث إلى شخصٍ ما (الزوج أو الشريك أو أفراد العائلة أو الأصدقاء) عن مشاعرهنَّ.

  • الاستحمام وارتداء ملابس يوميًّا

  • الخروج من المنزل بشكلٍ مُتكَرِّر، فمثلًا، لأداء مهمة أو مقابلة الأصدقاء أو المشي

  • إمضاء الوقت وحدها مع الشريك

  • التَّحدُّث مع الأمهات الأُخرَيَات حول التجارب والمشاعر المشتركة

  • الانضمام إلى مجموعة دعم للنساء اللواتي يُعانين من الاكتئاب

  • إدراك أنَّ التعب وصعوبة التركيز والشكوك حول كونها أصبحت أمًا ليست إلا مجرد أمور طبيعية عند الأمهات الجدد وأنَّ هذه التأثيرات عابرة عادةً

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