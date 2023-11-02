الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة
تستطيعُ النساءُ اتخاذ خطواتٍ للتصدِّي لمشاعر الحزن بعد إنجاب طفل:
الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الراحة، على سبيل المثال، عن طريق أخذ قيلولة في نفس الوقت مع الصغير
عدم محاولة القيام بكلِّ شيء، فمثلًا، من خلال عدم محاولة الحفاظ على منزل نظيف وتجهيز وجبات الطعام في المنزل دائمًا
طلب المساعدة من أفراد العائلة والأصدقاء
التَّحدُّث إلى شخصٍ ما (الزوج أو الشريك أو أفراد العائلة أو الأصدقاء) عن مشاعرهنَّ.
الاستحمام وارتداء ملابس يوميًّا
الخروج من المنزل بشكلٍ مُتكَرِّر، فمثلًا، لأداء مهمة أو مقابلة الأصدقاء أو المشي
إمضاء الوقت وحدها مع الشريك
التَّحدُّث مع الأمهات الأُخرَيَات حول التجارب والمشاعر المشتركة
الانضمام إلى مجموعة دعم للنساء اللواتي يُعانين من الاكتئاب
إدراك أنَّ التعب وصعوبة التركيز والشكوك حول كونها أصبحت أمًا ليست إلا مجرد أمور طبيعية عند الأمهات الجدد وأنَّ هذه التأثيرات عابرة عادةً