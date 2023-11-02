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الهرمونات الرئيسيَّة

المكان الذي يجري فيه إنتاج الهرمون

الهرمون

الوظيفة

النسيج الشحميّ adipose (الدهنيّ)

ليبتين leptin

ينظم توازن الطاقة عن طريق ضبط الشهية

ريسيستين resistin

يكبح تأثيرات الأنسولين في العضلات

الغدَّتان الكُظريَّتان Adrenal glands

ألدوستيرون aldosterone

يساعد على تنظيم توازُن الملح والماء عن طريق جعل الكلى تحتفظ بالأملاح والماء وإفراغ البوتاسيُوم

كورتيزول cortisol

لهذا الهرمون تأثيرات واسعة في مُختلف أنحاء الجسم،

خُصوصًا وظيفته كمُضادّ للالتهاب

يُحافظ على مستوى السكر في الدم وضغط الدَّم وقوَّة العضلات

يساعد على ضبط توازُن الملح والماء

ديهيدرو إيبي أندروستيرون dehydroepiandrosterone

يستخدم في إنتاج الأندروجينات (الهرمونات الجنسية الذكرية) والإستروجينات (الهرمونات الجنسية الأنثوية)

له تأثيرات في العظام والمزَاج والجهاز المناعيّ

إبينفرين ونورإبينفرين

يُنبِّهان القلب والرئتين والأوعية الدَّمويَّة والجهاز العصبيّ

السَّبيل الهضميّ

كوليسيستوكينين cholecystokinin (هرمون ببتيديّ)

يضبط انقباضات المرارة التي تجعل الصفراء تدخُل إلى الأمعاء

يُحرِّضُ على إفراز الإنزيمات الهضميَّة من البنكرياس

غريلين ghrelin

يضبط إفراز هرمون النموّ من الغدَّة النخاميَّة

يُسبِّب الإحساس بالجُوع

الببتيد الشَّبيه بالغلوكاغون glucagon-like peptide

يزيد من إفراز الأنسولين من البنكرياس

متعددات الببتيد المعوية الفعالة في الأوعية

يضبط نشاط خلايا العضلات الملساء، ومفرزات الخلايا الظهارية، والجريان الدموي في السبيل المعدي المعوي

منطقة الوطاء Hypothalamus في الدِّماغ

الهرمون المُطلق للمُوجِّهة القشريَّة corticotropin-releasing

يحفز تحرير المُوجهة القشرية (يُسمَّى أيضًا الهرمون المُوجّه لقشرة الكظر [ACTH])

الهرمون المُطلِق لمُوجِّهة الغدَّة التناسليَّة Gonadotropin-releasing

يُحرِّضُ على إفراز الهرمون المُلوتِن والهرمون المُنبِّه للجُرَيب

الهرمون المُطلِق لهرمون النموّ growth hormone–releasing hormone

يُحرِّضُ على إفراز هرمون النموّ

السوماتوستاتين

يُثبِّطُ إفراز هرمون النموّ والهرمون المُنبِّه للدرقية والأنسولين

الهرمون المُطلِق لمُوجِّهة الدَّرقيَّة thyrotropin-releasing hormone

يُحرِّضُ على إفراز الهرمون المُنبِّه للدرقية والبروتين

كُليَتان

إريثروبويتين erythropoietin

يُحرِّضُ على إنتاج كريات الدَّم الحمراء

رينين renin

يضبط مستويات الصوديوم، والبوتاسيوم، والماء التي تؤثر في ضغط الدم

المَبيضان

هرمون الإستروجين

يضبطُ ظهورَ الخصائص الجنسية الأنثويَّة ونموّ الجهاز التناسليّ عند الأنثى

هرمون البروجسترون

يعمل على تجهيز بِطانة الرَّحم لانغراس البُويضة المُخصَّبة، ويجعل الغدد الثديية جاهزةً لإفراز الحليب

البنكرياس

الغلوكاغون

يرفع من مستوى سكَّر الدَّم

الأنسولين

يُقلِّلُ من مستوى سكَّر الدَّم

يُؤثِّرُ في استقلاب السكَّر والبروتين والدُّهون في مختلف أنحاء الجسم

الغُدَد الدُّريقيَّة parathyroid (المُجاورة للغدة الدرقيَّة)

هرمون الدُّريقيَّة

يضبط تشكُّل العِظام، ومستويات الكالسيوم في الدم، وإطراح الكالسيُوم والفوسفور عن طريق الكلى.

الغدة النخامية Pituitary gland

المُوجهة القشرية (يُسمَّى أيضًا مُوجّه لقشرة الكظر [ACTH])

يضبطُ إنتاجَ وإفراز الهرمونات من الغُدد الكظريَّة

هرمون النمو

يضبط النموّ والتخلُّق والنَّماء

يُعزِّزُ إنتاج البروتينات

الهُرمون المُلَوتِن luteinizing والهرمون المُنبِّه للجُرَيب follicle-stimulating

يضبُطان الوظائف التناسليَّة، بما في ذلك إنتاجُ النطاف والسائل المنويّ عند الرِّجال ونضج البُويضَات والطمث عند النِّساء

يضبطان الخصائص الجنسية عند الذكور والإناث (مثل توزيع الشَّعر وتشكُّل العَضلات وبنية وثخانة الجلد، ونبرة الصوت، وربَّما حتى سِمَات الشَّخصية)

أوكسيتوسين oxytocin

يجعلُ عضلات الرَّحم تنقبِض في أثناء الوِلادة ومن بعدها ويُحرِّضُ على تقلُّصات القنوات اللبنيَّة في الثَّدِي، ممَّا ينقل الحليب إلى الحلمة

برُولاكتين prolactin

يُبدِئ ويُحافظ على إنتاج الحليب في الغُدد القنويَّة ductal glands في الثَّدي (الغُدد الثَّديية)

الهرمون المُنبِّه للدرقيَّة

يُحرِّضُ على إنتاج وإفرَاز الهرمونات من الغدَّة الدَّرقيَّة

فازوبريسين vasopressin (هُرمُون مُضادّ لإدرَار البَول)

يجعل الكلى تحتفظ بالماء للوقاية من التجفاف، وهو يُساعد مع هرمون ألدوستيرون على ضبط ضغط الدَّم

المَشيمة placenta

مُوجِّهة الغدَّة التناسليَّة المَشيمائيَّة chorionic gonadotropin

يُحرِّضُ المبيضين على الاستمرار في إفراز البروجستيرون في أثناء المرحلة المُبكِّرة من الحمل

هرمون الإستروجين وهرمون البروجستيرون

يجعلانِ الرَّحم يتقبَّل الجنين والمشيمة في أثناء الحمل

الخُصيَتان

هرمون التستوستيرون

يضبطُ ظهورَ السِّمات الجنسية الذكوريَّة ونموّ الجهاز التناسليّ عندَ الذكر

الغدة الدرقيَّة Thyroid gland

كالسيتونين calcitonin

يميلُ إلى خفض مُستويات الكالسيوم في الدَّم، ويساعد على تنظيم توازن الكالسيوم

هرمونات الغدَّة الدرقية

تُنظِّمُ مُعدَّل وظائف الجسم (مُعدَّل الاستقلاب)

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