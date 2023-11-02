الهرمونات الرئيسيَّة
المكان الذي يجري فيه إنتاج الهرمون
الهرمون
الوظيفة
النسيج الشحميّ adipose (الدهنيّ)
ليبتين leptin
ينظم توازن الطاقة عن طريق ضبط الشهية
ريسيستين resistin
يكبح تأثيرات الأنسولين في العضلات
الغدَّتان الكُظريَّتان Adrenal glands
ألدوستيرون aldosterone
يساعد على تنظيم توازُن الملح والماء عن طريق جعل الكلى تحتفظ بالأملاح والماء وإفراغ البوتاسيُوم
كورتيزول cortisol
لهذا الهرمون تأثيرات واسعة في مُختلف أنحاء الجسم،
خُصوصًا وظيفته كمُضادّ للالتهاب
يُحافظ على مستوى السكر في الدم وضغط الدَّم وقوَّة العضلات
يساعد على ضبط توازُن الملح والماء
ديهيدرو إيبي أندروستيرون dehydroepiandrosterone
يستخدم في إنتاج الأندروجينات (الهرمونات الجنسية الذكرية) والإستروجينات (الهرمونات الجنسية الأنثوية)
له تأثيرات في العظام والمزَاج والجهاز المناعيّ
إبينفرين ونورإبينفرين
يُنبِّهان القلب والرئتين والأوعية الدَّمويَّة والجهاز العصبيّ
السَّبيل الهضميّ
كوليسيستوكينين cholecystokinin (هرمون ببتيديّ)
يضبط انقباضات المرارة التي تجعل الصفراء تدخُل إلى الأمعاء
يُحرِّضُ على إفراز الإنزيمات الهضميَّة من البنكرياس
غريلين ghrelin
يضبط إفراز هرمون النموّ من الغدَّة النخاميَّة
يُسبِّب الإحساس بالجُوع
الببتيد الشَّبيه بالغلوكاغون glucagon-like peptide
يزيد من إفراز الأنسولين من البنكرياس
متعددات الببتيد المعوية الفعالة في الأوعية
يضبط نشاط خلايا العضلات الملساء، ومفرزات الخلايا الظهارية، والجريان الدموي في السبيل المعدي المعوي
منطقة الوطاء Hypothalamus في الدِّماغ
الهرمون المُطلق للمُوجِّهة القشريَّة corticotropin-releasing
يحفز تحرير المُوجهة القشرية (يُسمَّى أيضًا الهرمون المُوجّه لقشرة الكظر [ACTH])
الهرمون المُطلِق لمُوجِّهة الغدَّة التناسليَّة Gonadotropin-releasing
يُحرِّضُ على إفراز الهرمون المُلوتِن والهرمون المُنبِّه للجُرَيب
الهرمون المُطلِق لهرمون النموّ growth hormone–releasing hormone
يُحرِّضُ على إفراز هرمون النموّ
السوماتوستاتين
يُثبِّطُ إفراز هرمون النموّ والهرمون المُنبِّه للدرقية والأنسولين
الهرمون المُطلِق لمُوجِّهة الدَّرقيَّة thyrotropin-releasing hormone
يُحرِّضُ على إفراز الهرمون المُنبِّه للدرقية والبروتين
كُليَتان
إريثروبويتين erythropoietin
يُحرِّضُ على إنتاج كريات الدَّم الحمراء
رينين renin
يضبط مستويات الصوديوم، والبوتاسيوم، والماء التي تؤثر في ضغط الدم
المَبيضان
هرمون الإستروجين
يضبطُ ظهورَ الخصائص الجنسية الأنثويَّة ونموّ الجهاز التناسليّ عند الأنثى
هرمون البروجسترون
يعمل على تجهيز بِطانة الرَّحم لانغراس البُويضة المُخصَّبة، ويجعل الغدد الثديية جاهزةً لإفراز الحليب
البنكرياس
الغلوكاغون
يرفع من مستوى سكَّر الدَّم
الأنسولين
يُقلِّلُ من مستوى سكَّر الدَّم
يُؤثِّرُ في استقلاب السكَّر والبروتين والدُّهون في مختلف أنحاء الجسم
الغُدَد الدُّريقيَّة parathyroid (المُجاورة للغدة الدرقيَّة)
هرمون الدُّريقيَّة
يضبط تشكُّل العِظام، ومستويات الكالسيوم في الدم، وإطراح الكالسيُوم والفوسفور عن طريق الكلى.
الغدة النخامية Pituitary gland
المُوجهة القشرية (يُسمَّى أيضًا مُوجّه لقشرة الكظر [ACTH])
يضبطُ إنتاجَ وإفراز الهرمونات من الغُدد الكظريَّة
هرمون النمو
يضبط النموّ والتخلُّق والنَّماء
يُعزِّزُ إنتاج البروتينات
الهُرمون المُلَوتِن luteinizing والهرمون المُنبِّه للجُرَيب follicle-stimulating
يضبُطان الوظائف التناسليَّة، بما في ذلك إنتاجُ النطاف والسائل المنويّ عند الرِّجال ونضج البُويضَات والطمث عند النِّساء
يضبطان الخصائص الجنسية عند الذكور والإناث (مثل توزيع الشَّعر وتشكُّل العَضلات وبنية وثخانة الجلد، ونبرة الصوت، وربَّما حتى سِمَات الشَّخصية)
أوكسيتوسين oxytocin
يجعلُ عضلات الرَّحم تنقبِض في أثناء الوِلادة ومن بعدها ويُحرِّضُ على تقلُّصات القنوات اللبنيَّة في الثَّدِي، ممَّا ينقل الحليب إلى الحلمة
برُولاكتين prolactin
يُبدِئ ويُحافظ على إنتاج الحليب في الغُدد القنويَّة ductal glands في الثَّدي (الغُدد الثَّديية)
الهرمون المُنبِّه للدرقيَّة
يُحرِّضُ على إنتاج وإفرَاز الهرمونات من الغدَّة الدَّرقيَّة
فازوبريسين vasopressin (هُرمُون مُضادّ لإدرَار البَول)
يجعل الكلى تحتفظ بالماء للوقاية من التجفاف، وهو يُساعد مع هرمون ألدوستيرون على ضبط ضغط الدَّم
المَشيمة placenta
مُوجِّهة الغدَّة التناسليَّة المَشيمائيَّة chorionic gonadotropin
يُحرِّضُ المبيضين على الاستمرار في إفراز البروجستيرون في أثناء المرحلة المُبكِّرة من الحمل
هرمون الإستروجين وهرمون البروجستيرون
يجعلانِ الرَّحم يتقبَّل الجنين والمشيمة في أثناء الحمل
الخُصيَتان
هرمون التستوستيرون
يضبطُ ظهورَ السِّمات الجنسية الذكوريَّة ونموّ الجهاز التناسليّ عندَ الذكر
الغدة الدرقيَّة Thyroid gland
كالسيتونين calcitonin
يميلُ إلى خفض مُستويات الكالسيوم في الدَّم، ويساعد على تنظيم توازن الكالسيوم
هرمونات الغدَّة الدرقية
تُنظِّمُ مُعدَّل وظائف الجسم (مُعدَّل الاستقلاب)